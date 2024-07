Comment Macron va choisir (ou imposer) son Premier ministre

Selon la Constitution, Emmanuel Macron est le seul maître à bord au moment de nommer le nouveau Premier ministre. Désormais, une première tendance se dégage et ne suit pas les résultats des dernières élections législatives.

Depuis le résultat des dernières élections législatives anticipées et compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale après la victoire du Nouveau Front populaire, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler l'adhésion d'au moins 289 députés, pour assurer une stabilité. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer. Mais une chose est sûre, il faudra prendre son mal en patience. Lors de son interview sur France 2, le 23 juillet dernier, le chef de l'Etat a annoncé qu'il ne nommerait pas de Premier ministre et de gouvernement avant la fin des Jeux Olympiques. Une déclaration qui rejoint l'idée de "trêve politique" voulue par le Président de la République.

Reste que si tout le monde prend parti et que certains s'avancent sur la nomination d'un futur Premier ministre, seul le président de la République est à même de nommer le chef du gouvernement comme le prévoit l'article 8 de la Constitution : "Le président de la République nomme le Premier ministre". Mais son choix est contraint par d'autres facteurs. Si la haute-fonctionnaire de 37 ans, Lucie Castets a été désignée par le Nouveau Front populaire pour occuper le poste de Premier ministre, Emmanuel Macron a déjà fermement indiqué qu'elle ne sera pas nommée Première ministre, comme toute autre personnalité ayant pour ambition de prendre la tête d'un gouvernement de gauche. Dans les faits, le chef de l'Etat n'a qu'un seul scénario en tête, celui de nommer à Matignon le chef d'un gouvernement de coalition, disposant d'un soutien majoritaire à l'Assemblée nationale.

Une coalition avec Les Républicains ?

Emmanuel Macron pourrait donc être tenté de se diriger vers un gouvernement de coalition entre Renaissance et Les Républicains. Le camp présidentiel à la tête de la coalition Ensemble compte 168 députés tandis que la droite en a 60, les deux groupes unis cumuleraient donc près de 230 députés et deviendraient majoritaires. Les deux formations politiques se sont déjà entendues sur plusieurs projets depuis la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et ont permis de faire voter des lois malgré la majorité relative du camp présidentiel. Une coalition paraît donc possible, mais la droite se montre réticente à de nouveau jouer le rôle de béquille aux élus macronistes. En coulisses, Édouard Philippe, capable de faire le pont entre la macronie et la droite, tente de convaincre les Républicains. De plus, le camp présidentiel et la droite se sont alliés pour l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir.

Si une telle coalition voyait le jour, le Premier ministre pourrait venir du camp macroniste, plus particulièrement de l'aile droite, mais aussi d'un parti du centre droit comme Horizon ou alors de la droite modérée. Les Républicains poseraient comme condition à une coalition la nomination d'un Premier ministre de droite sans donner de nom. Reste que certains se positionnent d'eux-mêmes, comme Xavier Bertrand, qui s'imagine à Matignon après avoir construit une coalition impliquant la droite, le camp présidentiel mais aussi la gauche. Et justement, lundi 29 juillet 2024, l'actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin n'a as manqué d'encenser le président LR des Hauts-de-France, Xavier Bertrand : "C'est un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France". "J'ai mes amitiés, mais je ne suis pas le président de la République" a indiqué le numéro 3 du gouvernement démissionnaire au micro de France 2. Ce coup de pousse assumé sera-t-il suffisant pour convaincre le "maître des horloges" ? Difficile à dire pour l'instant.

Macron libre de nommer qui il veut à Matignon

Quoi qu'en disent les oppositions, elles n'ont pas leur mot à dire sur la nomination du Premier ministre qui revient uniquement au chef de l'Etat. Une cohabitation ne change rien à cette règle, aucune mesure particulière n'est d'ailleurs prévue par la Constitution en cas de cohabitation. Une jurisprudence fait cependant foi depuis la première cohabitation de la Vème République, survenue en 1986 sous la présidence de François Mitterrand. "Le président de la République nomme qui il veut. Il doit naturellement se placer en conformité avec la volonté populaire. [...] Je devrai m'adresser à une personnalité de la majorité pour conduire le gouvernement" avait alors déclarait celui qui était le chef de l'Etat.

Ce principe a été respecté lors des deux autres cohabitations de la Vème République. Les précédentes cohabitations ont aussi confirmé la tradition de nommer le chef de file de l'opposition, sans que cela soit une obligation. Pourtant, ce n'est pas vraiment le chemin que semble vouloir prendre Emmanuel Macron pour la rentrée. Il pourrait imposer son choix de Premier ministre, et ne pas nommer une personnalité de gauche, en adéquation avec les résultats des dernières élections législatives anticipées. Pour l'heure, l'équipe ministérielle démissionnaire, Gabriel Attal en chef de file comme locataire de Matignon démissionnaire, reste en place.

Un choix contraint par la menace d'une motion de censure

Si la loi ne contraint pas le président de la République dans le choix du Premier ministre, la majorité parlementaire le peut. D'où les exigences et les positionnements des différents partis s'imaginant remporter le scrutin. Une fois nommé, le Premier ministre avec son gouvernement est responsable devant l'Assemblée et peut à tout moment être renversé par une motion de censure s'il n'est pas assuré du soutien de la moitié des élus, au moins. La Constitution prévoit alors le départ forcé du chef du gouvernement. C'est pourquoi le Premier ministre est choisi selon la majorité en présence dans l'hémicycle : sans cela il sait qu'il pourra être contraint à la démission si une motion de censure est votée.