Jean Lassalle réélu aux législatives après deux ans d'absence ? Quels résultats les 30 juin et 7 juillet ?

Après deux ans d'absence, Jean Lassalle est de nouveau candidat dans la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Quelles sont ses chances d'être élu ?

Jean Lassalle se présente dans la quatrième circonscription des Pyrénées-Atlantiques, autour d'Oloron-Sainte-Marie, Cambo-les-Bains et Hasparren, pour les législatives anticipées, sous la bannière son parti Résistons!. Il y a été député pendant vingt ans, entre 2002 et 2022, mais avait décidé de ne pas se représenter il y a deux ans suite à des "impératifs médicaux". Maire pendant 40 ans de Lourdios-Ichère, Jean Lassalle est bien ancré dans le département.

L'ancien député s'est alors montré confiant au micro de France Bleu Béarn Bigorre. Interrogé sur ce qu'il ferait s'il ne passait pas au second tour des législatives, il a répondu qu'il "serait extrêmement surpris". "Pourquoi me présenterais-je pour vous dire avant le premier tour pour qui je vais voter au second ?", a-t-il ajouté. Il est également revenu sur ce qui l'avait empêché de candidater en 2022 : "J'ai vécu deux années de très grande tristesse, d'abord pour moi, je me suis cassé cinq vertèbres ce qui n'était jamais arrivé, et puis pour l'évolution que je voyais du pays".

Le 30 juin prochain, le double candidat à la présidentielle sera opposé au député socialiste sortant, Inaki Echaniz, qui représentera le Nouveau Front populaire. Sont aussi en liste Gracianne Bec Mirande (Parti nationaliste basque), Beñat Cachenaut (Les Républicains), Sylviane Lopez (Rassemblement national) et Carlos Ribeiro (Lutte ouvrière). La majorité ne présente pas de candidat dans cette circonscription.​​​​​

Quels résultats pour Jean Lassalle aux législatives ?

Jean Lassalle a-t-il une chance de récupérer son siège à l'Assemblée nationale ? Lors des élections européennes du 9 juin dernier, l'Alliance rurale qu'il menait a obtenu 15,76% dans la circonscription, un beau score face au 2,35% à l'échelle nationale. Le RN avait pris la tête avec 24,14%. Un résultat qui peut pousser à l'optimisme pour le candidat Résistons!. Néanmoins, en 2022, l'ancien député avait laissé sa place à son frère, Julien Lassalle, qui a été battu dès le premier tour. Inaki Echaniz avait remporté le scrutin face à la candidate du parti présidentiel au second tour, faisant basculer à gauche une circonscription ancrée à droite et au centre depuis 35 ans.

Par ailleurs, lors des élections législatives de 2017, sous la bannière Résistons, Jean Lassalle avait récolté 17,71% des voix au premier tour, le plaçant en seconde position mais il avait finalement brigué le poste avec 52,79% au deuxième tour. En 2012, il avait fait un meilleur score au premier tour avec 26,28% mais la seconde manche avait été plus serrée avec 50,98%, il se présentait alors avec le MoDem.

Selon un sondage Ipsos pour France Bleu publié samedi 22 juin, à l'échelle nationale, le RN et ses alliés sont crédités de 35,5% des intentions de votes contre 29,5% pour le Nouveau Front populaire et 19,5% pour la majorité présidentielle. Le camp divers droite où peut se placer Résistons! n'est crédité que de 1,5% des intentions de vote. Ces estimations restent nationales, et ne donnent pas les rapports de force politiques locaux.