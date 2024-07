Aurélien Rousseau : son élection incertaine ? Quel résultat au second tour des législatives ?

De plus, selon un sondage Ipsos Toluna pour France 2 qui anticipe les nombres de sièges par parti et non pas par union politique, le RN pourrait obtenir entre 204 et 244 sièges et leurs alliés ciottistes entre 26 et 36 sièges, suivi du NFP qui obtiendrait 180 à 200 sièges, dont 58 à 72 LFI, 33 à 43 PS, 28 à 38 EELV, 6 à 12 PCF. Le camp présidentiel et ses alliés arriveraient troisième avec entre 60 et 90 sièges, dont 53 à 71 Renaissance, 13 à 19 MoDem, 4 à 10 Horizons. Les Républicains et divers droites peuvent eux espérer entre 41 et 61 sièges. S'il s'agit de tendances observées à un moment précis, elles semblent montrer que les candidats NFP et RN ont plus de chances d'être élus que ceux des autres partis.