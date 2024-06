Boris Vallaud réélu aux législatives ? Quel résultat attendu pour le socialiste ?

Le député socialiste est candidat à sa réélection aux élections législatives anticipées dans la 3e circonscription des Landes. Quel résultat peut-il espérer ?

Arrivé par deux fois victorieux, en 2017 et en 2022, dans la 3e circonscription des Landes, Boris Vallaud est candidat, avec sa suppléante Christine Fournadet, à sa réélection sous la bannière du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives anticipées. S'il a avoué qu'il "se serait bien passé de cette campagne", il attend avec impatience de savoir s'il va faire un bon résultat au premier tour ce dimanche : "Comme je suis un garçon légèrement paranoïaque les soirs d'élections, je vais tourner comme un lion en cage jusqu'au dernier décompte de bulletin", a-t-il confié à Sud-Ouest.

Pour le député sortant, "le Nouveau Front Populaire n'a rien à voir avec la Nupes. D'abord parce que le rapport de force est absolument différent : les socialistes, avec Raphaël Glucksmann, sont sortis en tête des élections européennes à gauche. Le périmètre de ce rassemblement est également bien différent puisqu'il y a Place Publique, il y a également des gens comme Carole Delga [la présidente de la région Occitanie], qui n'était pas très chaude pour les alliances précédentes, et il y a Lionel Jospin, Premier ministre de la gauche plurielle, socialiste, qui nous soutient", a-t-il déclaré lors d'un déplacement comme le rapporte France Bleu.

L'élu landais a oscillé entre responsabilités locales et nationales. En 2014, sous la présidence de François Hollande, il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République puis depuis juin 2022 et jusqu'à la dissolution, il avait été nommé président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Son nom tourne désormais pour le poste de potentiel Premier ministre en cas de victoire de la gauche. Interrogé sur la question par TF1info, le député a simplement répondu : "Les radicaux disaient 'sur l'aimable insistance de mes amis'. Et maintenant, la formule, c'est 'je m'en sens capable'. Vous avez ma réponse".

Quel résultat pour Boris Vallaud aux législatives ?

Boris Vallaud fait face à sept autres candidats dans sa circonscription ce dimanche. Il affronte Sylvie Franceschini, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine pour le Rassemblement national, le macroniste Tom Gillet Duffrechou, issu du MoDem et présenté sous l'étiquette du groupe Ensemble !, le Républicain Brice Saint-Cricq, le candidat Reconquête Christian Delfosse, Carole Voutaz pour Lutte ouvrière, Christelle Lassort pour Résistons!, le parti de Jean Lassalle, et le régionaliste Matèu Richard.

Le député a toutes ses chances puisqu'il est déjà bien ancré sur le territoire. En 2017, Boris Vallaud avait gagné de peu face au candidat LREM mais cinq ans plus tard, le député sortant était arrivé largement en tête au premier comme au second tour devant les candidats de la majorité présidentielle et du RN, avec 40,16% puis 59,93% des voix. Cela fait aussi plus de 40 ans que les Landais de la 3e circonscription élisent un député socialiste.

Néanmoins, la situation pourrait évoluer au regard du score du Rassemblement national aux élections européennes dans le département des Landes. Le 9 juin, la liste socialiste menée par Raphaël Glucksmann (17,14%) était arrivée en deuxième position loin derrière celle de Jordan Bardella et ses 30,56%. Le RN réalisait d'ailleurs une percée importante en gagnant 10 points de plus qu'en 2019. La liste de la majorité a, pour sa part, obtenu 14,65% des suffrages exprimés.