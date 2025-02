La sécurité européenne au cœur d'une réunion organisée par Emmanuel Macron lundi à Paris

Lundi 17 février, des chefs d'État et de gouvernement de l'UE se réuniront à Paris pour discuter de la sécurité européenne, à l'invitation d'Emmanuel Macron.

En Europe, l'heure est à l'urgence diplomatique. Alors que les États-Unis lancent seuls des négociations de paix avec la Russie pour mettre un terme au conflit ukrainien, les questions de sécurité européennes se posent. Pour tenter d'y apporter des éléments de réponse, Emmanuel Macron organise lundi 17 février une réunion de chefs d'État.

"Demain (lundi), le président de la République Emmanuel Macron réunira les principaux pays européens pour discuter sur le sujet. C'est une réunion de travail. Il ne faut pas dramatiser ce type de réunions. Elles sont très fréquentes", a indiqué Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères au micro de France Inter dimanche.

"Un vent d'unité souffle sur l'Europe"

Seront présents différents chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Jean-Noël Barrot estime qu'il faut revoir la part du produit intérieur brut (PIB) consacré aux besoins de défense, indique Le Parisien. Pour l'instant, elle est légèrement supérieure à 2%. L'augmentation des moyens de défense sera-t-elle à l'ordre du jour ? "Dans les années 1950, on consacrait plus de 4% à notre défense. On va devoir faire plus. La défense nationale ne se joue pas que dans les dépenses militaires mais aussi dans les esprits. Ma mission est que nous nous préparions collectivement à ces efforts", a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Alors que l'Europe est tenue à l'écart des négociations autour de la guerre en Ukraine, malgré les demandes des dirigeants européens et de Volodymyr Zelensky, cette réunion se veut "un vent d'unité", souligne Jean-Noël Barrot. "On doit se répartir les rôles pour atteindre des objectifs communs : la sécurité de l'Ukraine, de l'Europe, de l'Atlantique Nord et donc des États-Unis."