Netflix : quels films et séries voir cette semaine ?

NETFLIX. Les abonnés de Netflix peuvent retrouver "Peaky Blinders" parmi les nouveautés du 10 juin 2022. Le calendrier et le catalogue complet des films et séries à voir.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 9h00] Quelles sont les nouveautés à ne pas rater cette semaine sur Netflix ? Dès ce vendredi 10 juin 2022, les abonnés peuvent binge-watcher la saison 6 de "Peaky Blinders". Il s'agit du final de la série portée par Cillian Murphy. Le même jour, la plateforme de streaming propose de découvrir les premiers épisodes de la série "First Kill", mêlant vampires et romance contrariée entre deux adolescentes. Dans les jours qui suivent, le documentaire sur Jennifer Lopez "Halftime" sera mis en ligne (14 juin), tout comme "God's favorite Idiot" (15 juin) ou la saison 2 de "Love & Anarchy" (16 juin).

En juin sur Netflix, il sera également possible de retrouver la saison 3 de "Umbrella Academy" (22 juin 2022) qui vont créer l'événement ce mois-ci. Il sera également possible de binge-watcher la version coréenne de "La casa de Papel" le 24 juin 2022. Netflix propose également plusieurs nouveautés côté films dans les prochaines semaines, avec la sortie attendue de "Spiderhead". Ce thriller avec Chris Hemsworth et Miles Teller sort le 17 juin 2022. Un documentaire sur Jennifer Lopez, intitulé "Halftime", est également à découvrir ce 14 juin 2022. Ci-dessous, découvrez les films et séries à ne pas rater en ce moment sur Netflix, ainsi que le calendrier complet des nouveautés de la plateforme de streaming pour le mois de juin.

films et séries du moment sur netflix

1er juin 2022 : "The Florida Project", "Lolo" (film avec Vincent Lacoste), "Une famille à louer", "La tour Montparnasse infernale", "Le prix à payer", "Barbecue", "Don't let go"

2 juin 2022 : "Borgen : le pouvoir et la gloire"

3 juin 2022 : "Interceptor", "Une mère parfaite

6 juin 2022 : "My liberation Notes"

8 juin 2022 : "Baby fever", "Le haut du panier" (film avec Adam Sandler), "Keep Swet : prie et tais-toi" (mini-série documentaire )

9 juin 2022 : "Nouvelle école" (épisodes 1 à 4)

10 juin 2022 : "Peaky Blinders" (saison 6), "Les arbres de la paix", "First Kill"

14 juin 2022 : "Jennifer Lopez : Halftime" (documentaire)

15 juin 2022 : "God's favorite Idiot", "Centauro", "A l'ère des leurres : l'internet du crime", "Patients"

16 juin 2022 : "Nouvelle école" (épisodes 5 à 7), "Love & Anarchy" (saison 2)

17 juin 2022 : "You don't know me", "Spiderhead" (film avec Chris Hemsworth et Miles Teller), "Réduite au silence : l'effet Martha Mitchell"

19 juin 2022 : "Le daim"

20 juin 2022 : "Le cataclysme de l'amour"

22 juin 2022 : "Umbrella Academy" (saison 3), "Love & Gelato", "Dans la peau de nos animaux", "Black Snake : la légende du serpent noir"

23 juin 2022 : "Nouvelle école" (finale)

24 juin 2022 : "La Casa de Papel (Money Heist) : Corée", "The man from toronto"

Netflix regorge de nombreux films sur sa plateforme de streaming, que ça soit des classiques du cinéma ou des productions originales. Dans cette seconde catégorie, on retrouve plusieurs films salués lors des cérémonies de remise de prix (Festival de Cannes, Oscars,...). Parmi les films Netflix incontournables, citons Marriage Story (avec Adam Driver et Scarlet Johansson), Mank de David Fincher, Mudbound, les films d'animation Klaus ou Les Mitchell contre les machines, Roma d'Alfonso Cuaron, ou encore Les sept de Chicago. Ci-dessus, une sélection non-exhaustive des meilleurs films originaux de Netflix à voir sur la plateforme de streaming.

De nombreuses séries originales sont à découvrir sur Netflix. Parmi les plus populaires, on peut citer La Casa de Papel, Lupin, Stranger Things, La chronique des Bridgerton ou encore Squid Game. D'autres ont été encensées par la critique spécialisée, comme The Crown, Sex Education, The Haunting of Hill House ou Le Jeu de la Dame. Ci-dessus, retrouvez une sélection des meilleures séries à voir sur Netflix, que ça soit des productions originales ou des classiques de la télévision à retrouver sur la plateforme.