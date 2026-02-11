La suite du film culte "Lol" est sortie au cinéma le 11 février 2026. Si Sophie Marceau rempile, Christa Théret est la grande absente du projet.

Il y a 17 ans, les spectateurs français tombaient sous le charme de la bande d'adolescents de Lol et de leurs parents. Le film de Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau et Christa Théret dans la peau d'une mère et de sa fille, est devenu celui d'une génération et a réalisé plus de 3,6 millions d'entrées. Dix-sept ans plus tard, une suite voit le jour. Intitulée Lol 2.0, elle met en scène le personnage d'Anne (Sophie Marceau), qui voit le retour de sa plus jeune fille, Louise (Thaïs Alessandrin), chez elle, et qui apprend qu'elle va être grand-mère.

Une bonne partie du casting de Lol est de retour pour ce second épisode. Mais une absence se fait particulièrement remarquer : celle de Christa Théret, qui incarnait le rôle principal de Lola, dans le premier film. Mentionnée dans le film et contactée par la réalisatrice pour revenir dans la suite, l'actrice a refusé une apparition. Contactée par AlloCiné quatre jours avant la sortie du film, Christa Théret a confirmé son "immense tendresse" pour Lol. "Simplement, 16 ans après le rôle, je ne me sentais pas de le reprendre. J'ai avancé ailleurs. Je me suis engagé·e dans des projets plus indépendants dernièrement et cela ne faisait plus sens pour moi", a-t-elle expliqué au micro de nos confrères. Une absence qui manquera certainement aux fans.

Synopsis - A 55 ans, Anne profite enfin de sa liberté après le départ de ses enfants. Mais tout bascule quand sa fille Louise, 23 ans, revient vivre chez elle après un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, son fils Théo lui annonce qu'elle va devenir grand-mère ! Entre chocs générationnels, rêves en mutation et nouveaux élans amoureux. Anne comprend que la vie ne suit jamais tout à fait le plan prévu, et qu'à tout âge, on continue toujours d'apprendre à grandir...