Francis Lalanne : sa réponse à Quotidien, qui a porté plainte

FRANCIS LALANNE. Francis Lalanne s'est emporté contre une équipe de journalistes de Quotidien. L'émission de TMC a déposé plainte contre le chanteur, l'accusant d'avoir frappé leur caméraman, ce qu'il dément.

[Mis à jour le 08 juin 2021 à 11h18] Un traumatisme crânien, une tendinite post-traumatique à l'épaule et une entorse au poignet droit. Selon Paul Larrouturou, journaliste à Quotidien, tel serait le bilan de leur reportage à Avignon, samedi 5 juin 2021, pour couvrir une Université citoyenne, qui rassemblait, entre autres, gilets jaunes. Si L'Obs relatait déjà les faits lundi 7 juin, Quotidien a diffusé les images de son altercation avec le chanteur Francis Lalanne, présent lors de cette manifestation.

S'il n'était pas prévu de l'interviewer, Paul Larrouturou explique sur le plateau de Yann Barthès avoir saisi l'opportunité d'aller lui poser quelques questions. Le chanteur se prête d'abord à l'exercice, avant de s'emporter violemment contre le journaliste qui lui demande de faire un commentaire sur les propos tenus par Jean-Marie Bigard au Trocadéro le 22 mai dernier, où il traitait l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de "connasse" et ajoutait un "crève." Une question qui n'a pas semblé plaire à Francis Lalanne, qui se lève, demandant plusieurs fois à l'équipe de Quotidien d'enlever "ce qu'il y a dans la caméra."

S'en suit une vive altercation entre l'artiste et l'équipe de TMC, au milieu de manifestants peinant a calmer le chanteur, qui nie avoir porté le moindre coup au caméraman de Quotidien, Paul Bouffard. Quittant les lieux rapidement, l'équipe se serait rendue aux urgence de l'hôpital Cochin à Paris. "Les médecins ont diagnostiqué un traumatisme crânien, une tendinite post-traumatique à l'épaule gauche pour Paul Bouffard", explique Paul Larrouturou, qui ajoute avoir lui-même "une entorse au poignet droit" pour avoir tenté de s'interposer entre le chanteur et son caméraman. Paul Bouffard a déposé plainte contre Francis Lalanne pour "violences avec arme", évoquant, selon sa plainte que s'est procurée l'AFP, un "coup de poing violent au visage", un autre coup sur la tête. "Il s'est emparé de mon casque d'écoute puis s'en est servi comme arme", ajoute-t-il.

Université citoyenne d'Avignon : l'échange avec Francis Lalanne commence calmement. Mais après 3min d'interview, le ton monte. #Quotidien pic.twitter.com/DEqSYxI27N — Quotidien (@Qofficiel) June 7, 2021

La réponse de Francis Lalanne

Dans l'émission l'Heure des pros, présentée par Pascal Praud sur CNEWS, le chanteur a réagi aux accusations dont il fait l'objet. "Je n'ai rien commis de répréhensible et ma colère était justifiée par l'attitude du prétendu journaliste, qui ne respecte pas l'interdiction que je lui signifie de me filmer et qui s'octroie contre le droit et contre ma volonté d'autorisation et de diffusion que je lui refuse. Quant aux prétendus coups, ils n'ont bien sûr jamais été donnés, il suffit de regarder leurs propres images pour le constater. Je conteste donc formellement avoir frappé ce caméraman, il s'agit d'une ridicule mise en scène à laquelle l'équipe de Yann Barthès est malheureusement coutumière. Je trouve indécent qu'aucune voix ne s'élève dans la presse (...) pour dénoncer de genre de pratiques qui n'ont rien à voir avec le journalisme", explique Francis Lalanne dans un texte lu par Pascal Praud. Le chanteur assure avoir "toutes les preuves qui démentent intégralement l'invraisemblable récit que l'on répand actuellement dans la presse."

"Ma colère était légitime, mais ne s'est pas transformée en violence", tranche l'artiste de 62 ans. "Si je ne viens pas sur les plateaux, c'est que je refuse d'être mis sur le banc des accusés", ajoute-t-il, assurant qu'il ne "se rendrait plus sur aucun plateaux, où l'on s'en prend au messager plutôt qu'au message."