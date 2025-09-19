Journées du patrimoine 2025 : 20 lieux à ne pas manquer au programme

A Paris, à Marseille, Nantes, Rennes, Lille etc. les Journées européennes du patrimoine se déroulent ce week-end dans toute la France, les 20 et 21 septembre 2025. Consulter notre sélection des événements.

Les 42e journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce samedi 20 et ce dimanche 21 septembre 2025 mettront cette année en lumière le "Patrimoine architectural". Partout en France, châteaux, musées et sites habituellement fermés au public nous donnent rendez-vous pour des visites de coulisses, des concerts, des représentations théâtrales, des balades historiques et autres animations insolites.

Durant les Journées du patrimoine, musées, châteaux, palais, hôtels particuliers, instituts, hôtels de ville, ambassades, théâtres ou encore, demeures privées, ouvrent leurs portes. Ce sont des lieux souvent fermés le reste de l'année qui dévoilent l'envers de leur décor à cette occasion. Pour faciliter votre choix, nous avons sélectionné pour vous 20 monuments immanquables un peu partout en France :

Quel programme des Journées du patrimoine 2025 près de chez vous ?

Découvrez le programme des Journées du patrimoine 2025 grâce à la carte interactive ci-dessous qui permet, ville par ville, région par région, de trouver un événement près de chez vous. Certains saisiront l'occasion de visiter un haut lieu culturel, exceptionnellement de manière gratuite, et de profiter d'activités uniques pour une visite originale. D'autres s'orienteront vers l'une de ces merveilles de notre patrimoine qui ne se visitent qu'une fois par an en septembre.

Quel est le programme des Journées du patrimoine 2025 ?

A l'occasion de cette 42e édition, des milliers de bâtiments ou lieux nationaux, historiques ou emblématiques, aux constructions vernaculaires, ouvriront leurs portes gratuitement. Ce sera le cas par exemple de l'impressionnant chantier de l'église de la Sainte-Trinité à 67 mètres de hauteur, des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann à l'occasion du centenaire de l'Art déco, des villas balnéaires de Lion-sur-Mer en Normandie, de la Saline Royale d'Arc-et-Senans ou encore de l'atelier d'Alexander Calder en Centre-Val de Loire.

L'Assemblée Nationale (Palais Bourbon) se dévoile durant les Journées Européennes du Patrimoine. © JPDN/SIPA (publiée le 27/08/2025)

Ce sera également l'occasion de vivre l'expérience unique de la première mondiale du spectacle Hidden à Lascaux IV. Ne manquez donc pas l'opportunité de découvrir les joyaux de notre pays, habituellement cachés aux yeux du public. Une occasion pour passer un week-end en famille, initier vos enfants à l'art et découvrir l'envers du décor de lieux mythiques !

La 42e édition des Journées européennes du patrimoine se tiennent du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2025. Des dizaines de milliers de lieux publics et privés ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant ces trois journées. Pour favoriser l'accès du patrimoine aux plus jeunes, le vendredi 19 septembre sera tout particulièrement dédié au public scolaire. En effet l'opération "Levez les yeux" initiée en 2019 permettra aux élèves la découverte du patrimoine de leur région et l'éveil à l'importance de sa protection et de sa valorisation.