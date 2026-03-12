Ça n'arrive que deux fois pas an : ce phénomène solaire fascinant est de retour

De la Pyramide du Louvre à l'Arc de Triomphe, la "saison des alignements" commence bientôt. Voici comment admirer ce spectacle solaire unique.

C'est le rendez-vous secret des photographes et des amoureux de la capitale. Un alignement géométrique éphémère qui transforme Paris en un immense cadran solaire. Si vous passez devant la Pyramide du Louvre autour du 20 mars, vous remarquerez une agitation inhabituelle : des dizaines de trépieds braqués vers le Jardin des Tuileries. Ce n'est pas pour une célébrité, mais pour le top départ d'une saison cosmique qui va sublimer l'axe historique de la ville.

Lors de ce basculement de saison, la lumière change radicalement. Le soleil décline désormais dans l'axe de la "Voie Royale". Le disque solaire vient frôler les perspectives du jardin des Tuileries et inonde la pyramide du Louvre d'une clarté dorée que les passionnés guettent tout l'hiver. Ce spectacle au cœur du 1er arrondissement n'est que le premier acte : il annonce le retour imminent du soleil sous l'arche de l'Arc de Triomphe, un miracle visuel qui demandera d'attendre jusqu'au mois de mai.

Ce phénomène, c'est l'équinoxe de printemps. Selon les calculs de l'IMCCE, le vendredi 20 mars 2026 à 15h02 (heure de Paris), la Terre atteindra ce point d'équilibre parfait où le jour égale la nuit. Contrairement aux apparences, ce n'est pas le Soleil qui bouge, mais notre planète qui s'incline. Cet équinoxe de printemps ouvre officiellement la "saison des alignements" : le compte à rebours est lancé, le Soleil commence sa course vers l'axe des Champs-Élysées.

Si le Louvre s'embrase en mars, ce n'est que le début : le Soleil continuera sa course pour venir se loger, autour du 10 mai, précisément sous l'arche de l'Arc de Triomphe (une deuxième chance vous attendra au mois d'août). C'est un rappel moderne de ce que nos ancêtres faisaient déjà avec les menhirs : utiliser la pierre pour capturer le temps céleste !

Et Paris ne sera pas la seule à s'illuminer : l'équinoxe déclenche des spectacles fascinants ailleurs : à la cathédrale de Strasbourg, un "rayon vert" traverse un vitrail pour frapper le Christ de la chaire ; à Versailles, le Soleil s'aligne avec le Grand Canal, créant un tapis de lumière royale sur l'eau. Enfin au Mexique, sur la pyramide de Kukulcán à Chichén Itzá, l'ombre des gradins dessine un corps de serpent lumineux qui semble descendre les escaliers.

Pour capturer ces instants "Instagrammables" à Paris, ne faites pas l'erreur de vous placer trop près de l'Arc de Triomphe ou de la Pyramide du Louvre. Les monuments deviendraient démesurés par rapport au Soleil. Utilisez un zoom pour faire paraître le soleil plus gros par rapport aux monuments. Le pic du phénomène aura lieu vers 18h50. Attention : ne fixez jamais l'astre à l'œil nu et utilisez un filtre sur votre objectif pour protéger votre capteur. La météo aura le dernier mot, mais si le ciel est dégagé, vous assisterez à l'un des plus beaux spectacles gratuits de la capitale.