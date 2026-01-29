Oubliez la voiture, ce train des neiges vous emmène au pied des pistes pour le prix d'un resto

Marre des bouchons ? Ce train est officiellement le meilleur moyen d'aller skier sans toucher le volant cet hiver !

La neige arrive et l'envie de partir skier au grand air aussi, mais le scénario est toujours le même : on redoute déjà les bouchons interminables sur la route et on visualise les chaînes qu'on va avoir du mal à monter dans le froid... Résultat, on finit souvent par renoncer à partir. Pourtant, il existe un bon plan que peu de gens connaissent qui permet de balayer toutes ces contraintes. Ce train spécial vous emmène au pied des pistes, sans stress et à prix mini !

Pas de plein d'essence à faire, pas de parking hors de prix à chercher et surtout, aucune fatigue liée à la conduite. Le concept est simple : vous montez dans un wagon confortable le matin, et quelques heures plus tard, vous avez les pieds dans la poudreuse. Le tout pour seulement 20 euros, soit moins cher qu'un menu au restaurant. C'est la promesse d'une escapade à la journée à la neige sans le lourd tracas de la logistique !

Ce dispositif, c'est le Train des Neiges, mis en place chaque dimanche par la SNCF TER SUD et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le départ a lieu de bon matin depuis les gares de Marseille-Saint-Charles, Aix-en-Provence ou Manosque. Pas besoin de réfléchir au trajet : une fois arrivé en gare, une navette dédiée vous attend pour vous déposer directement au pied des pistes.

Le domaine skiable XXL de Serre Chevalier dans la Vallée de Briançon. © Dolly films - stock.adobe.com

Que vous soyez adepte de ski alpin, fan de raquettes ou que vous visiez la farniente au soleil, vous aurez le choix en terme de domaines skiables. Les sportifs fileront vers les stations de ski comme Vars, Risoul, Les Orres, SuperDévoluy ou Serre Chevalier. Pour ceux qui cherchent l'authenticité et le calme des villages, direction Ceillac, Névache ou Saint-Véran. Au total, plus d'une vingtaine de destinations sont accessibles, des stations familiales comme Montclar ou Puy Saint Vincent aux havres de paix comme Champoléon au cœur du massif des Écrins.

Pour en profiter, l'offre vise des week-ends du 10 janvier au 15 mars 2026, hors vacances scolaires. Le tarif est imbattable avec 20 euros l'aller-retour pour les adultes et seulement 7,50 euros pour les enfants de 4 à 12 ans. Et c'est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans accompagnés ! Le petit plus ? Des hôtes vous accompagnent dans le train et des consignes gratuites sont disponibles dans les navettes pour vos bagages.

Si vous avez envie de partir au ski sur un coup de tête sans vider votre portefeuille ni crisper les mains sur le volant, le Train des Neiges est l'option imbattable de la saison. Mais attention, les places sont limitées. Vous avez jusqu'au jeudi minuit précédant le week-end pour réserver votre billet sur le site TER Alpes du Sud.