DIRECT. Athlétisme aux JO 2024 : fin du décathlon avec Makenson Gletty, finale du 100m féminin, le live

Les Français Azeddine Habz et Maël Gouyette tenteront de se qualifier pour les demi-finales du 1500m. Le premier cité est dans la série 1 et le second dans la série 2. Les trois premiers de chaque série rejoindront les demies.

Au décathlon, l'Estonien Oiglane était seul après sa réussite à 5,30m. Il décide de s'arrêter à cette hauteur. Le classement a été chamboulé après cette septième épreuve. L'Allemand Leo Neugebauer passe en tête avec 7 410 points. Markus Rooth, le Norvégien, pointe à 139 longueurs, juste devant Lindon Victo qui est à 219 unités. Makenson Gletty, il est huitième de ce décathlon avec 442 points de retard sur le leader allemand et 150 sur la cinquième place. La prochaine épreuve : le javelot à 19h10 et 20h10.

14:51 - Les mots forts de Collet

"Le sentiment est terrible. C'est un cauchemar. J'étais dans la forme de ma vie et je suis arrivé tellement heureux ici mais mon corps ne répondait pas du tout et je me suis mis à avoir des tensions. J'ai honte de moi et de ma prestation devant tout ce public extraordinaire. J'ai envie de m'enterrer dans un trou", a déclaré Thibaut Collet éliminé en qualifications du saut à la perche.