DIRECT. JO 2024 : la médaille d'or pour le roi Léon Marchand, Borel en finale de l'épée, le live

Après Pauline Ferrand-Prévot, Léon Marchand obtient la seconde médaille d'or de ce dimanche 28 juillet aux JO de Paris 2024.

Sommaire JO de Paris 2024 en direct

Calendrier des JO 2024

Tableau des médailles L’essentiel Pauline Ferrand-Prévot a ouvert la voie aux Français avec une belle médaille d'or en VTT avant la médaille de bronze d'Amandine Buchard un peu plus tard en judo. Mais cette journée et soirée devait être celle de Léon Marchand et le nageur a répondu présent en étant sacré champion olympique sur le 400m 4 nages.

Yannick Borel disputera la finale de l'épée du côté du Grand Palais. Enorme déception pour la gymnastique française avec une élimination dès les qualifications. Ca passe en revanche pour Félix Lebrun qui passe facilement son premier tour en tennis de table. L'équipe de France de volley a eu peur, mais s'est imposée 3-2 face à la Serbie.

Découvrez toutes les infos de la journée.

En direct

21:47 - Match nul entre l'Afrique du Sud et la Grande Bretagne Dans le groupe de la France de Hockey sur Gazon, l'Afrique du Sud et la Grande Bretagne se sont neutralisés (2-2) 21:45 - Zverev déroule Alexander Zverev déroule face à Munar (6-2, 5-1). L'allemand a été très solide dans les échanges tout au long de la rencontre 21:42 - Katoto ouvre le score Les Bleues ouvrent le score par Marie Antoinette Katoto. Malgré un contrôle manqué suite à une combinaison avec Cascarino, elle parvient à dribbler la défense canadienne et tromper la gardienne grâce à un beau tir en force. 1-0 pour la France. 21:39 - Défaite des Bleus au Hockey Deuxième défaite en deux jours pour l'équipe masculine du hockey sur gazon. Les hommes de Frédéric Soyez se sont inclinés face aux Pays Bas (4-0) 21:33 - 17-14 à la mi-temps! C'est la pause entre la France et les Pays Bas. Les Bleus mènent 17-14 mais elles ont longtemps couru derrière le score. 21:29 - Valentini en feu A trois minutes de la mi-temps, l'équipe de France repasse devant au score (16-13). Chloé Valentini inscrit son sixième but de la rencontre. 21:28 - Revivez la Marseillaise de Léon Marchand Première médaille d'Or, premier podium pour Léon Marchand 21:19 - Finale de Borel à 22h15 La finale de l'Epée-hommes entre le Français Borel et le Japonais Kano est prévue à 22h15. La finale de fleuret dames est programmée à 21h45 21:17 - La France revient à 7-8 Malmenée par les Pays Bas, la France revient à 7-8 . On joue la 16ème minute de la rencontre. 21:15 - Un honneur de nager avec Marchand Le médaillé de bronze de 400m 4 nages, l'Américain Caston Foster a avoué au micro de France 2 son admiration pour Leon Marchand "C'est un honneur pour nous de nager auprès de Léon. pour ma part je suis content de cette médaille de bronze, je suis content de n'importe quelle médaille du moment que je nage pour les Etats Unis" 21:12 - Burel continue, Gracheva sortie Dans le tableau féminin, Burel a rejoint Parry au second tour en s'imposant face à Siniakova (7-6, 6-4). Fortune diverse pour Gracheva éliminée par Haddad Maia en trois sets (4-6, 6-4, 0-6) 21:05 - Fils éliminé! Grosse déception ! Arthur Fils n'a pas pu franchir l'obstacle Matteo Arnaldi au premier tour du tournoi hommes. Défait (3-6, 6-7), il s'incline pour la quatrième fois en quatre matches face au transalpin. Son succès au tournoi de Hambourg laisser présager d'autres belles victoires à Paris 21:02 - La France démarre bien L'équipe de France de handball a bien démarré sa rencontre face aux Pays Bas (4-2) 21:00 - Début du France-Canada Les Bleues d'Hervé Renard entame leur deuxième rencontre du tournoi, face au Canada, au stade Geoffroy Guichard. 20:57 - L'Australie s'est ressaisi Quel match à Nice! Menée de trois buts à la 55ème minute face à la Zambie (2-5), l'Australie a renversé la situation en s'imposant 6-5 avec un dernier but à la 90ème minute. Quel régal! LIRE PLUS

Du 24 juillet avec les premières épreuves du rugby à 7 jusqu'aux finales des sports collectifs comme le handball avec la finale femmes, découvrez tous les calendriers détaillés des principales épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Heures des matchs, résultats et classements, découvrez toutes les informations essentielles pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour ces Jeux olympiques, l'ambition de la France est très élevée. Si les prévisions sur les médailles promettent un top 3, l'organisation et même le président misent sur un top 5 avec un record de médailles. Plusieurs grandes stars françaises sont attendues durant les JO. On pense notamment à Léon Marchand en natation qui pourrait être la plus grande star de ces Jeux. Mais les sports collectifs avec le handball, le basket, le volley, le foot, pourraient aussi apporter son lot de breloques. Enfin, que dire du judo avec notamment son fer de lance Teddy Riner ou encore l'escrime, toujours le sport le plus prolifique.