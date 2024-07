DIRECT. JO 2024 : déception pour Muller, Balzer et Apithy-Brunet se lancent en escrime, le live

Troisième jour de compétition ce lundi 29 juillet avec de grandes chances de médailles d'or.

En direct

09:52 - Océane Muller termine cinquième Déception pour la Française, qui termine à la cinquième place de cette finale. Elle fait le même résultat qu'il y a trois ans à Tokyo.

09:46 - Océane Muller continue ! 10.8 sur le tir de barrage ! L'aventure continue pour la Française.

09:45 - Océanne Muller en sursis Egalité entre la Français et l'Indienne. Elle vont tirer un plomb supplémentaire pour éviter l'élimination.

09:41 - Océane Muller troisième ! Le Française est sur le podium provisoire après le premier tir de la phase éliminatoire.

09:39 - Océane Muller remonte à la quatrième place Très bonne série de la Française, qui revient à la quatrième place à 1 point de la tête.

09:34 - Océane Muller septième après la première salve La Française a manqué son premier plomb et se retrouve avant-dernière de cette finale.

09:30 - C'est parti pour Océane Muller Début de la finale de tir à la carabine à 10 m, avec Océane Muller au pas de tir E.

09:25 - L'or et rien d'autre pour Sarah-Léonie Cysique On l'avait quitté en pleurs à Tokyo, après une finale perdue sur une disqualification technique pour un choc à la tête en finale des moins de 57 kilos. Elle avait ensuite remporté son combat en finale de la compétition par équipe pour offrir la médaille d'or aux Bleus. Cette année, Sarah-Léonie Cysique veut aller chercher la médaille d'or. Chez les hommes, Joan-Benjamin Gaba est opposé au premier tour au Géorgien Lasha Shavdatuashvili en catégorie des moins de 73 kilos. Début des combats à 10h pour les deux catégories.

09:18 - Une belle journée pour l'escrime ? Après la médaille d'argent de Yannick Borel hier, de nouvelles médailles pourraient tomber ce lundi pour le contingent français en escrime. Enzo Lefort entre en piste en fleuret homme, directement en 16e de finale, à partir de midi. Ce sera également le cas pour Maxime Pauty et Julien Mertine. La finale est programmée à 22h10. Chez les filles, le sabre individuel est au programme, avec en grande favorite la Française Sara Balzer, numéro un mondiale. Il faudra également compter sur Manon Apithy-Brunet et sur Cécilia Berder. Début de la compétition à 10h25 pour une finale en fin de journée, à 21h45.

09:10 - Une première médaille dès 9h30 ? La première médaille française du jour pourrait tomber de bonne heure ce matin, avec Océane Muller en finale du tir à la carabine à 10m à partir de 9h30. Cinquième à Tokyo il y a trois ans, l'Alsacienne vise une médaille cette année, à seulement 21 ans pour ses deuxièmes JO.

08:52 - Les Français placés en équitation Avant la dernière épreuve du concours général par équipe, les Français occupent la deuxième place du classement, juste derrière la Grande-Bretagne, mais le classement est ultra serré et tout peut encore changer. rendez-vous à 11h pour le début du saut d'obstacle.

08:33 - Carton plein pour le surf Le Tahitien Kauli Vaast a rejoint, dimanche à Teahupo'o (Polynésie française), les autres surfeurs de l'équipe de France, tous qualifiés en huitièmes de finales en prenant des risques en réalisant un 360° aérien et un "superman". "Je ne l'ai pas fait pour les photographes, j'ai failli me 'tuer' sur les cailloux, mais ça passe, et j'étais content de retrouver les sensations", a déclaré à l'AFP Kauli Vaast.

08:20 - Pierre Rabadan confiant Ça ne s’annonce pas compliqué. C’est normal, on est dans un milieu naturel. Il a plu énormément. Je pense que ça a échappé à peu de personnes sur Terre si vous avez vu la cérémonie d’ouverture. Il a plu aussi le lendemain. Ça a de l’impact sur la qualité de l’eau. Aujourd’hui, les taux sont en train de redescendre. Ils sont encore au-dessus de la norme. On va attendre les résultats de cette nuit mais on est tous plutôt confiants au vu de la météo et de la courbe de la qualité de l’eau, qui s’améliore" indique l'adjoint aux sports à la mairie de Paris sur RMC.

08:11 - Alerte sur la Seine ! Alors que la première épreuve de triathlon doit se tenir mardi, le second entraînement dans la Seine, prévu ce lundi, a également été annulé en raison de la pollution de l'eau. "Les niveaux de qualité de l'eau ne présentent pas les garanties suffisantes", ont indiqué Paris 2024 et World Triathlon dans un communiqué publié après une réunion avec le comité d'organisation des JO, les autorités locales, Météo-France et la Fédération internationale de triathlon. Pour rappel, le premier triathlon a lieu ce mardi...