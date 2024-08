DIRECT. JO 2024 : Lebrun vise le bronze, le choc Alcaraz - Djokovic, la dernière de Marchand... Le live

Ce dimanche 4 août marque la dernière journée de natation dans ces JO 2024 et de potentielles nouvelles médailles françaises.

Tableau des médailles L’essentiel Ce dimanche, si le programme est un peu moins chargé que les derniers jours du côté des Français, il y aura, malgré tout, du beau monde sur les sites olympiques. Félix Lebrun évoluera contre le tombeur de son frère à 13h30 et visera la médaille de bronze. Un choc rêvé en finale se tiendra entre Djokovic et Alcaraz à partir de 14h. Les boxeurs Sofiane Oumiha et Bilal Bennama tenteront de se qualifier en finale aux alentours de 12h. Enfin ce soir marque la dernière soirée de natation avec Léon Marchand qui voudra conclure et décrocher un cinquième titre olympique dans ces JO 2024.

Ce samedi, l'équipe de France mixte du Judo remporte la médaille d'Or face au Japon. Deux succès de Teddy Riner et un exploit de Joan Benjamin Gaba ont permis aux Bleus de conserver leur titre après une finale renversante. La première médaille du jour est une belle surprise. Camille Jedrzejewski a signé la médaille d'argent au tir à 25m. Lisa Barbelin, en tir à l'arc, a accroché une médaille de bronze historique.Le cyclisme a encore été à l'honneur avec deux Français sur le podium de la course en ligne, Madouas a pris l'argent et Laporte le bronze. Grosse déception en sabre par équipes, les Françaises, favorites pour le titre olympique, se sont inclinées dans le match pour la troisième place face au Japon.

10:20 - Marin veut poursuivre L'Espagnole ne veut pas abandonner son rêve et semble vouloir poursuivre cette demi-finale du badminton en plaçant une attelle au niveau du genou. 10:18 - Terrible image au badminton ! Carolina Marin est au sol et se met à pleurer après une blessure une genou. Carolina Marin se dirigeait vers la finale des JO 2024. Cruel dénouement. 10:08 - Marin se rapproche de la finale du badminton La seule Européenne du dernier carré est en train de dominer la Chinoise Bing Jiao He. L'Espagnole Carolina Marin mène un set à rien . 10:00 - La session d'athlétisme du matin Ce dimanche, la session matinale d'athlétisme s'annonce très chargée dans ces JO 2024 avec plusieurs Français engagés. Sasha Zhoya, notamment, prendra part aux séries du 110m haies. Vous pouvez suivre en direct commenté cette session du matin sur le site de l'Internaute. Lire l'article DIRECT. Athlétisme aux JO 2024 : des Français de partout, Zhoya attendu sur le 110m haies, le live 09:56 - Le dressage individuel Après le dressage par équipes ce samedi, les cavaliers vont concourir en individuel dans ces JO 2024 avec la première Française à 10h20. Pauline Basquin sera sur le cheval Sertoria de Rima Z. 09:47 - Un autre Français au tir à l'arc Baptiste Addis sera la dernière chance française dans ce tournoi masculin de tir à l'arc dans ces JO 2024. Il sera opposé à Matias Grande à 10h35. 09:45 - Chirault est éliminé ! Le Français prend la porte dès les huitièmes de finale de ce tournoi olympique du tir à l'arc après avoir mené cinq points à un. Il s'incline finalement au tir de barrage face au champion olympique en titre. 09:43 - Gazoz revient ! C'est dur pour le Français qui avait besoin d'un 10 pour gagner mais il touche finalement le 9. 5-5 dans ce huitième de finale de tir à l'arc. Tout va se jouer maintenant sur ce tir de barrage. 09:40 - Gazoz se relance Le Turc remporte cette volée et revient à deux longueurs de Thomas Chirault qui a toujours besoin d'un petit point pour réaliser un petit exploit dans cette compétition de tir à l'arc dans ces JO 2024. 09:37 - Chirault se rapproche ! Mete Gazoz laisse beaucoup d'opportunités au Français qui en profite pour mener 5-1. Un set partagé ou une victoire dans cette volée permettrait à Thomas Chirault de sortir le champion olympique en titre du tir à l'arc dans ces JO 2024. 09:35 - Un set partagé Thomas Chirault reste en tête dans ce huitième de finale du tir à l'arc face au champion olympique en titre. 3-1 pour le Français. 09:32 - Le premier set presque parfait de Chirault ! Le Turc commence mal alors que le Français réalise un score de 29 dans le premier set au tir à l'arc soit presque le score parfait qui est de 30. Bonne entame de huitième de finale du Tricolore. 09:30 - An-Se Young file en finale ! La sud-Coréenne, numéro une mondiale, s'impose en trois manches et sera assurée d'une médaille. Tunjung se battra pour la médaille de bronze. 09:29 - Chiraut rentre en piste ! Au tir à l'arc, le Français Thomas Chirault va essayer de suivre les pas de sa compagne Lisa Barbelin qui a été médaillée de bronze ce samedi chez les femmes. Le Français est opposé au Turc, champion olympique en titre, Mete Gazoz. 09:21 - Le premier match de hand du jour Le tournoi masculin de handball se poursuit dans ces JO 2024 avec les derniers matchs de poules ce dimanche. La première rencontre du jour a débuté entre la Suède et le Japon en attendant la rencontre décisive de la France face à la Hongrie à 16h.

Du 24 juillet avec les premières épreuves du rugby à 7 jusqu'aux finales des sports collectifs comme le handball avec la finale femmes, découvrez tous les calendriers détaillés des principales épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Heures des matchs, résultats et classements, découvrez toutes les informations essentielles pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour ces Jeux olympiques, l'ambition de la France est très élevée. Si les prévisions sur les médailles promettent un top 3, l'organisation et même le président misent sur un top 5 avec un record de médailles. Plusieurs grandes stars françaises sont attendues durant les JO. On pense notamment à Léon Marchand en natation qui pourrait être la plus grande star de ces Jeux. Mais les sports collectifs avec le handball, le basket, le volley, le foot, pourraient aussi apporter son lot de breloques. Enfin, que dire du judo avec notamment son fer de lance Teddy Riner ou encore l'escrime, toujours un sport très prolifique.