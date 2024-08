DIRECT. JO 2024 : les sports collectifs sauvent une journée noire pour les Français, le live

En inscrivant six points supplémentaires à la fin du troisième quart-temps face au Brésil, Kevin Durant devient le meilleur marqueur de l'histoire de Team USA, hommes et femmes confondus, en dépassant Lisa Leslie.

22:08 - "On est en demie, on est en demie"

En plein milieu du deuxième quart temps entre Team USA et le Brésil, les spectateurs français ont profité d'un arrêt de jeu pour chanter bruyamment "On est en demie, on est en demie", faisant référence à la qualification des basketteurs français quelques heures plus tôt.