Cette petite boîte offerte lors de la remise des médailles intrigue, elle cache un cadeau inédit

Cet objet mystérieux est offert à tous les médaillés depuis le début des Jeux olympiques.

Depuis le début des Jeux olympiques, les épreuves s'enchaînent et avec elles les cérémonies de remises des médailles toujours chargées en émotions. Les sourires et les larmes des athlètes s'entremêlent, entre joie et parfois déception, au moment de monter sur le podium pour chercher ce pour quoi ils s'entraînent dur depuis des années. Plus d'une centaine de sportifs et sportives ont déjà reçu une médaille, d'or, d'argent ou de bronze dans l'un des magnifiques écrins parisiens qui accueillent l'évènement pour la première fois depuis 1924.

Mais c'est une autre récompense qui intrigue des milliers de spectateurs et téléspectateurs à plusieurs reprises chaque jour. Après avoir été décorés de leurs précieuses médailles qui, rappelons-le, contiennent toutes un petit morceau de la Tour Eiffel, les trois premiers de chaque discipline se voient remettre une petite boîte cartonnée. Comme personne n'ose l'ouvrir sur le podium, impossible de savoir ce qui se cache à l'intérieur de ces petits emballages. Vu leur forme rectangulaire et allongée, on pourrait penser à une belle montre, un stylo de marque ou encore un bracelet siglé "Paris 2024".

© SIPA

Mais quel est donc cet objet qui du coup remplace les traditionnels bouquets de fleurs habituellement remis sur les podiums ? Il s'agit d'une réplique de l'affiche officielle des Jeux olympiques et paralympiques 2024 dessinée par le Français Ugo Gattini. Dévoilé en mars dernier, ce dessin collector très coloré doit représenter selon l'artiste ''une ville-stade ouverte sur le monde, un temps suspendu dans lequel on peut se balader à travers des microcosmes où cohabitent joyeusement monuments parisiens et disciplines sportives.'' C'est donc cette affiche, reproduite en édition limitée, qui est offerte à tous ceux et celles qui connaissent le bonheur de monter sur le podium des JO organisés cette année dans la Ville Lumière.

Et ce n'est pas tout. Les médaillés olympiques repartiront avec un autre cadeau qui ne leur est pas remis lors de la cérémonie protocolaire. Vous ne le verrez donc pas, mais de Pauline Ferrand-Prévot à Léon Marchand, en passant par Manon Apithy-Brunet aux rugbymen à 7 et tous les autres médaillés français comme étrangers, tous vont recevoir un exemplaire de la mascotte officielle des Jeux de Paris. Mais leur peluche ne sera pas comme toutes les autres puisqu'elles seront personnalisées avec dessinée sur le ventre de Phryge la médaille qu'ils auront obtenue.