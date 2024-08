DIRECT. JO 2024 : Oriane Bertone en finale du combiné, les frères Lebrun et Gauzy joueront le bronze... Le live

Ce jeudi 9 août, les Français seront absolument de partout et une pluie de médailles pourrait tomber.

Tableau des médailles L’essentiel Une journée dense se présente face aux Bleus. Oriane Bertone, la pépite de l'escalade, sera en finale du combiné pour tenter d'aller chercher une médaille. Les frères Lebrun et Simon Gauzy n'ont pas réussi l'exploit face à la Chine et joueront le bronze face au Japon. On suivra en fin de journée l'omnium en cyclisme sur piste avec Benjamin Thomas, grand favori, mais aussi la finale en boxe de Bennama.

En sports collectifs, après l'échec du hand masculin, les filles seront à l'honneur et viseront la finale face à la Suède. En fin d'après midi, les Bleus du basket veulent prendre leur revanche face aux Allemands.

Découvrez toutes les infos de la journée.

12:27 - Céline Boutier 2e après l'aller La Française est toujours bien placée après les neuf premiers, mais la Suissesse Morgane Métreaux réalise pour le moment un superbe parcours avec -8 depuis le début de la journée, qui est repassée devant Céline Boutier. 12:19 - Pas de demi-finale non plus pour Benjamin Robert Nouvelle déception sur ces repêchages du 800m avec Benjamin Robert éliminé après sa deuxième place dans sa série. Il n'y aura que Gabriel Tual en demi-finale de la discipline. 12:04 - Troisième place pour Corentin Le Clézio Le Français va devoir attendre les autres séries pour espérer une éventuelle qualification au temps, mais ça risque d'être compliqué. 12:03 - Deux Français en repêchages du 800m Corentin Le Clézio est aligné dans la première série tandis que Benjamin Robert est dans la troisième. Il faut terminer premier pour aller chercher sa place en demi-finale. 11:53 - Wang Chuqin envoie la Chine en finale Comme pour Félix Lebrun en demi-finale de l'individuel, il n'y aura pas eu de miracle pour Alexis et Félix Lebrun ainsi que Simon Gauzy face à une équipe chinoise trop forte collectivement et individuellement. Ils joueront tout de même pour la médaille de bronze face au Japon. 11:49 - La Chine à un set de la finale Wang Chuqin remporte le troisième set 11-9 et rapproche la Chine de la finale. 11:47 - Les relayeurs du 4x100 rejoignent les filles Deuxième place de leur série pour les Français, qui sont également qualifiés pour la finale. 11:38 - Wang Chuqin recolle Le numéro un mondial remporte la deuxième manche 11-8 et revient à un set partout. 11:32 - Alexis Lebrun remporte le premier set Très bonne entame de match du Français, qui passe devant en remportant la première manche 11-7. 11:30 - Loïc Leonard et Adrien Bart ne seront pas en finale Déception pour le canoë C2 500m masculin avec la cinquième place de la paire française, qui n'entre pas en finale. 11:27 - Alexis Lebrun face à Wang Chuqin L'ainé des frères Lebrun doit absolument s'imposer pour laisser la France en vie dans cette demi-finale. Un véritable défi face au numéro un mondial. 11:26 - Oriane Bertone qualifiée pour la finale Ça passe pour Oriane Bertone avec 45,1 points sur la difficulté et la première place provisoire. Elle sera donc présente samedi pour la finale olympique. 11:23 - Le relais féminin français se qualifie en finale Les Françaises du 4x100m terminent deuxième de leur série derrière les Britanniques et iront en finale. 11:21 - Au tour d'Oriane Bertone La Française va s'élancer pour la difficulté, il faut au minimum quarante points pour assurer sa place en finale. 11:18 - Félix Lebrun s'incline finalement La sixième balle de match aura été celle de trop pour Félix Lebrun, qui s'incline 16-14 dans ce quatrième set. La Chine mène désormais 2-0 dans cette demi-finale. LIRE PLUS

Du 24 juillet avec les premières épreuves du rugby à 7 jusqu'aux finales des sports collectifs comme le handball avec la finale femmes, découvrez tous les calendriers détaillés des principales épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Heures des matchs, résultats et classements, découvrez toutes les informations essentielles pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour ces Jeux olympiques, l'ambition de la France est très élevée. Si les prévisions sur les médailles promettent un top 3, l'organisation et même le président misent sur un top 5 avec un record de médailles. Plusieurs grandes stars françaises sont attendues durant les JO. On pense notamment à Léon Marchand en natation qui pourrait être la plus grande star de ces Jeux. Mais les sports collectifs avec le handball, le basket, le volley, le foot, pourraient aussi apporter son lot de breloques. Enfin, que dire du judo avec notamment son fer de lance Teddy Riner ou encore l'escrime, toujours un sport très prolifique.