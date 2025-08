Guerre en Ukraine : pourquoi Donald Trump a ordonné l'envoi de deux sous-marins nucléaires

Le président américain a déclaré avoir ordonné l'envoi de deux sous-marins nucléaires. Il s'agirait d'une réponse aux propos de l'ancien président russe, Dmitri Medvedev, sur X.

Est-ce le début d'une implication directe et armée des États-Unis dans la guerre en Ukraine ? Vendredi 1er août, Donald Trump a assuré sur son réseau Truth Social avoir ordonné que deux sous-marins nucléaires soient positionnés dans les zones appropriées, au cas où ces déclarations idiotes et incendiaires soient plus sérieuses que cela. Donald Trump parle ici de l'ancien président russe, entre deux mandats de Vladimir Poutine, entre 2008 et 2012.

On ne sait pas exactement de quels propos parle le président américain. On sait, en revanche, que Dmitri Medvedev a multiplié les provocations sur les réseaux sociaux depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, en 2022. Jeudi, il a directement attaqué Donald Trump, après qu'il a prononcé un ultimatum à la Russie pour la fin de la guerre : "La Russie n'est ni Israël ni même l'Iran", faisait référence au conflit ayant opposé les deux pays pendant 12 jours et dans lequel s'est impliqué Donald Trump. "Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre. Non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais avec son propre pays. Ne vous laissez pas entraîner sur la route de Sleepy Joe ! ("Joe l'endormi", en Français, est la manière dont Donald Trump appelle son prédécesseur Joe Biden, NDLR)."

Un risque nucléaire ?

"Les mots comptent et peuvent souvent avoir des conséquences imprévues, j'espère que cela ne sera pas le cas cette fois", a assuré Donald Trump. On ne connaît pas l'endroit exact où les sous-marins nucléaires américains doivent être envoyés.

On ne sait pas non plus s'il s'agit de sous-marins à propulsion nucléaire, qui peuvent transporter des missiles, ou de sous-marins capables d'envoyer des têtes nucléaires. La menace de riposte est bien différente selon qu'il s'agit de la première ou de la seconde option. Il est tout de même important de noter qu'on parle généralement de sous-marins à propulsion nucléaire lorsqu'on utilise le terme "sous-marins nucléaires". Aujourd'hui, la marine américaine "comprend 53 sous-marins d'attaque rapides, 14 sous-marins lanceurs d'engins balistiques et quatre sous-marins lanceurs d'engins guidés. Notre flotte actuelle de sous-marins balistiques embarque actuellement 54 % de l'arsenal de dissuasion nucléaire de notre pays et leurs remplaçants embarqueront un pourcentage encore plus élevé d'ogives stratégiques", peut-on lire sur le site de l'US Navy.