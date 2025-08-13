Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la réunion entre les européens, Zelensky et Trump

Alors que la réunion virtuelle entre les Européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump s'est achevée ce mercredi 13 août, le président ukrainien a demandé une nouvelle fois une réunion tripartite avec Vladimir Poutine, le président des États-Unis et lui.

Le chancelier allemand a convié le président américain et son vice-président JD Vance à une visioconférence ce mercredi 13 août, aux côtés de l'Italie, la France, l'Angleterre, la Pologne et la Finlande ainsi que du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Les objectifs de cette discussion sont clairs : convaincre Donald Trump et son vice-président JD Vance de défendre les intérêts de l’Ukraine lors de la rencontre de vendredi, à laquelle Volodymyr Zelensky ne participera pas. Ce dernier craint ainsi que les présidents américain et russe contraignent l'Ukraine à céder des portions de son territoire. Ces consultations ont été jugées "insignifiantes" par la diplomatie russe ce mercredi.

À l’issue de ses deux rencontres avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump, Emmanuel Macron s’est exprimé devant la presse depuis le fort de Brégançon. "Nous voulons que tout ce qui concerne l’Ukraine soit discuté avec l’Ukraine. Nous voulons une paix robuste et durable, une paix qui règle les questions territoriales et les garanties de sécurité pour l’avenir." Il a expliqué cette entretien avait permis de clarifier les intentions le président américain et de faire part des attentes françaises. Donald Trump était en effet resté vague sur ses attentes pour la rencontre de vendredi, la première entre les deux puissances depuis 2021. Il a dit espérer une discussion "constructive" et a jugé "très respectueux" de la part de son homologue russe de se déplacer en Alaska, territoire américain. Le président des États-Unis prévoyait des échanges de territoires, alors que l’armée russe occupe actuellement environ 20 % du territoire ukrainien, rappelle le média 20Minutes.

"La volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu"

Selon Emmanuel Macron, "la volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu" à l'issue de la rencontre avec Vladimir Poutine le 15 août prochain. "Nous soutenons cette initiative, en même temps que les échanges de prisonniers et les libérations d’enfants" a affirmé Emmanuel Macron. De plus, "les questions territoriales qui relèvent de l’Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien" a déclaré le président français. Donald Trump s'était dit "un peu contrarié" par la déclaration de Zelensky selon laquelle il doit obtenir une autorisation constitutionnelle pour céder des territoires.

Dernièrement, le lien entre les concessions territoriales et les garanties de sécurité qui seront apportés à l'Ukraine doit continuer d'exister, d'après Emmanuel Macron. Cette garantie de sécurité ne peut pas être l'OTAN, un "point fort" pour la partie russe. Aux côtés de Friedrich Merz, le président ukrainien a mis en avant l’unité européenne ainsi que la coordination "très intensive" avec les dirigeants du continent. Il a soutenu l'idée une réunion tripartite de suivi avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron souhaite que cette réunion "puisse se tenir en Europe dans un pays neutre qui soit accepté par toutes les parties".

"La balle est maintenant dans le camp de Poutine"

Alors que Moscou a réalisé ce mardi la plus grande progression en 24h sur le territoire ukrainien depuis plus d'un an, Moscou avait exigé que Kiev lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014. La Russie avait réclamé également que Volodymyr Zelesky renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’OTAN. Des demandes jugées inacceptables par l'Ukraine, qui réclame le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d’armes et le déploiement d’un contingent européen.

Interrogé sur un possible changement de position au sujet des concessions territoriales, le président ukrainien a affirmé que celle-ci demeurait inchangée et ne pouvait évoluer, la Constitution ukrainienne restant la même. "Toute question concernant l’intégrité territoriale de notre pays ne peut être discutée sans tenir compte de notre peuple, de la volonté de notre peuple et de la Constitution ukrainienne".

Lors de la conférence de presse, le chancelier allemand a aussi rappelé la priorité d'un cessez-le-feu : "Un cessez-le-feu doit être la priorité [...] Nous, Européens, faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour orienter cette rencontre dans la bonne direction"", a-t-il déclaré en évoquant la rencontre entre Donal Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu vendredi 15 août dans l'Alaska. Il a ensuite réaffirmer que l'Ukraine via son président devait être présent au négociations : "l'Ukraine "doit être à la table" des négociations. Enfin, il a refusé toutes concessions de reconnaissance territoriale de la part de l'Ukraine: "Il n'est pas question de reconnaître légalement les territoires occupés par la Russie".

Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a réagi sur X à l’entretien avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il a qualifié l’échange de "très bon appel" et soulignant "l’unité de l’OTAN pour mettre fin à cette terrible guerre contre l’Ukraine et parvenir à une paix juste et durable. J’apprécie le leadership de [Donald Trump] et la coordination étroite avec les alliés. La balle est maintenant dans le camp de Poutine".

Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se rencontrer en Alaska le vendredi 15 août prochain.