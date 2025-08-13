Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir de la réunion entre les européens, Zelensky et Trump
Alors que la réunion virtuelle entre les Européens, Volodymyr Zelensky et Donald Trump s'est achevée ce mercredi 13 août, le président ukrainien a demandé une nouvelle fois une réunion tripartite avec Vladimir Poutine, le président des États-Unis et lui.
Le chancelier allemand a convié le président américain et son vice-président JD Vance à une visioconférence ce mercredi 13 août, aux côtés de l'Italie, la France, l'Angleterre, la Pologne et la Finlande ainsi que du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Les objectifs de cette discussion sont clairs : convaincre Donald Trump et son vice-président JD Vance de défendre les intérêts de l’Ukraine lors de la rencontre de vendredi, à laquelle Volodymyr Zelensky ne participera pas. Ce dernier craint ainsi que les présidents américain et russe contraignent l'Ukraine à céder des portions de son territoire. Ces consultations ont été jugées "insignifiantes" par la diplomatie russe ce mercredi.
À l’issue de ses deux rencontres avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump, Emmanuel Macron s’est exprimé devant la presse depuis le fort de Brégançon. "Nous voulons que tout ce qui concerne l’Ukraine soit discuté avec l’Ukraine. Nous voulons une paix robuste et durable, une paix qui règle les questions territoriales et les garanties de sécurité pour l’avenir." Il a expliqué cette entretien avait permis de clarifier les intentions le président américain et de faire part des attentes françaises. Donald Trump était en effet resté vague sur ses attentes pour la rencontre de vendredi, la première entre les deux puissances depuis 2021. Il a dit espérer une discussion "constructive" et a jugé "très respectueux" de la part de son homologue russe de se déplacer en Alaska, territoire américain. Le président des États-Unis prévoyait des échanges de territoires, alors que l’armée russe occupe actuellement environ 20 % du territoire ukrainien, rappelle le média 20Minutes.
"La volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu"
Selon Emmanuel Macron, "la volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu" à l'issue de la rencontre avec Vladimir Poutine le 15 août prochain. "Nous soutenons cette initiative, en même temps que les échanges de prisonniers et les libérations d’enfants" a affirmé Emmanuel Macron. De plus, "les questions territoriales qui relèvent de l’Ukraine ne peuvent être négociées et ne seront négociées que par le président ukrainien" a déclaré le président français. Donald Trump s'était dit "un peu contrarié" par la déclaration de Zelensky selon laquelle il doit obtenir une autorisation constitutionnelle pour céder des territoires.
Dernièrement, le lien entre les concessions territoriales et les garanties de sécurité qui seront apportés à l'Ukraine doit continuer d'exister, d'après Emmanuel Macron. Cette garantie de sécurité ne peut pas être l'OTAN, un "point fort" pour la partie russe. Aux côtés de Friedrich Merz, le président ukrainien a mis en avant l’unité européenne ainsi que la coordination "très intensive" avec les dirigeants du continent. Il a soutenu l'idée une réunion tripartite de suivi avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron souhaite que cette réunion "puisse se tenir en Europe dans un pays neutre qui soit accepté par toutes les parties".
"La balle est maintenant dans le camp de Poutine"
Alors que Moscou a réalisé ce mardi la plus grande progression en 24h sur le territoire ukrainien depuis plus d'un an, Moscou avait exigé que Kiev lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014. La Russie avait réclamé également que Volodymyr Zelesky renonce aux livraisons d’armes occidentales et à toute adhésion à l’OTAN. Des demandes jugées inacceptables par l'Ukraine, qui réclame le retrait des troupes russes et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d’armes et le déploiement d’un contingent européen.
Interrogé sur un possible changement de position au sujet des concessions territoriales, le président ukrainien a affirmé que celle-ci demeurait inchangée et ne pouvait évoluer, la Constitution ukrainienne restant la même. "Toute question concernant l’intégrité territoriale de notre pays ne peut être discutée sans tenir compte de notre peuple, de la volonté de notre peuple et de la Constitution ukrainienne".
Lors de la conférence de presse, le chancelier allemand a aussi rappelé la priorité d'un cessez-le-feu : "Un cessez-le-feu doit être la priorité [...] Nous, Européens, faisons donc tout ce qui est en notre pouvoir pour orienter cette rencontre dans la bonne direction"", a-t-il déclaré en évoquant la rencontre entre Donal Trump et Vladimir Poutine qui aura lieu vendredi 15 août dans l'Alaska. Il a ensuite réaffirmer que l'Ukraine via son président devait être présent au négociations : "l'Ukraine "doit être à la table" des négociations. Enfin, il a refusé toutes concessions de reconnaissance territoriale de la part de l'Ukraine: "Il n'est pas question de reconnaître légalement les territoires occupés par la Russie".
Le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a réagi sur X à l’entretien avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il a qualifié l’échange de "très bon appel" et soulignant "l’unité de l’OTAN pour mettre fin à cette terrible guerre contre l’Ukraine et parvenir à une paix juste et durable. J’apprécie le leadership de [Donald Trump] et la coordination étroite avec les alliés. La balle est maintenant dans le camp de Poutine".
Donald Trump et Vladimir Poutine devraient se rencontrer en Alaska le vendredi 15 août prochain.
18:32 - "Nous avons cette chance" de parvenir à un cessez-le-feu, a déclaré le Premier ministre britannique
"Durant les trois ans et quelques mois que ce conflit a duré, nous n'avons jamais été proches d'une solution réelle pour parvenir à un cessez-le-feu. Et maintenant, nous avons cette chance, grâce au travail du président" américain, a estimé Keir Starmer, le Premier ministre britannique, lors d'un appel avec ses homologues européens et avant la rencontre bilatérale vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.
18:03 - Pour le chef de l’Otan, les Européens et Trump sont "unis" pour mettre fin à la guerre en Ukraine.
"Unis" dans leurs efforts, c’est ainsi qu’a décrit le chef de l’Otan, Mark Rutte, la volonté des Européens et de Donald Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine. "La balle est désormais dans le camp de Poutine", a ajouté le secrétaire général de l'Alliance d'après des propos rapporté par l'AFP et dont France 24 se fait l'écho. La réunion virtuelle a eu lieu ce mercredi 13 août 2025 avant la rencontre entre le président des États-Unis et Vladimir Poutine en Alaska ce vendredi.
16:16 - Les questions territoriales "ne seront négociées" que par Volodymyr Zelensky, selon Macron
Les questions territoriales, point clés des deux réunions entre les dirigeants européens et Donald Trump. "Les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne seront négociés que par le président ukrainien, c'est la position que nous soutenons" a déclaré Emmanuel Macron. Cette prise de parole intervient alors que l'armée russe a réalisé ce mardi la plus grande progression en 24h sur le territoire ukrainien depuis plus d'un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW). "Il n'y a pas aujourd'hui, de manière sérieuse des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table", a-t-il ajouté.
16:16 - "La volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu" d'après Emmanuel Macron
À l’issue de ses rencontres avec Volodymyr Zelensky et Donald Trump, Emmanuel Macron s’est exprimé devant la presse depuis le fort de Brégançon. Il a expliqué que l’entretien avec le président américain avait permis de clarifier ses intentions et de faire part des attentes françaises. Selon lui, "la volonté américaine est d’obtenir un cessez-le-feu". Il a ajouté : "Nous voulons que tout ce qui concerne l’Ukraine soit discuté avec l’Ukraine".
14:27 - Les dirigeants européens sont des "gens formidables" selon Donald Trump
Mercredi, Donald Trump a décrit comme des "gens formidables" les dirigeants européens avec lesquels il doit s'entretenir plus tard dans la journée au sujet de l'Ukraine, à deux jours de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine. "Je vais parler aux dirigeants européens dans un petit moment. Ce sont des gens formidables qui souhaitent voir un accord conclu", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Il doit rejoindre une visioconférence entre les Européens et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky à 15h.
14:03 - Des consultations "insignifiantes" selon la Russie
La diplomatie russe considère comme "insignifiantes" les consultations européennes organisées cet après-midi, à seulement deux jours de la rencontre Trump-Poutine en Alaska.
12:28 - Trois réunions au programme
La journée de mercredi prévoit trois temps forts, comme le détaille Ouest-France. À 14 h (heure française), une première conférence téléphonique réunira les dirigeants ukrainiens, allemands, français, britanniques, italiens, polonais, finlandais et de l’Union européenne, avec la participation du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte. Ils s'entretiendront ensuite en visioconférence à 15h avec Donald Trump et le vice-président américain JD Vance. Enfin, une réunion virtuelle de la "coalition des volontaires" pour l’Ukraine, initiée par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, clôturera la journée.