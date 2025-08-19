Guerre en Ukraine : une rencontre Zelensky-Poutine promise, un nouveau bluff de la Russie ?

Donald Trump a annoncé lancer les préparatifs d'une rencontre entre les présidents russe et ukrainien lundi soir à l'issue de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky. Le Kremlin n'a toutefois pas confirmé sa participation à un tel rendez-vous et les Européens se montrent sceptiques.

En direct

10:12 - De nouvelles réunions dès ce mardi sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine Au lendemain de la réunion à la Maison Blanche, Emmanuel Macron et Keir Stramer prévoient de réunir "les 30 pays qui travaillent sur les garanties de sécurité" devant être donnée à l'Ukraine comme annoncé par le président de la République sur LCI. Le rendez-vous est pris pour ce mardi 19 août à midi, heure de Paris. , a expliqué dans la nuit américaine, sur LCI, le président Emmanuel Macron. La conférence se tiendrait donc ce mardi à midi. "Dans la foulée, on lance le travail concret avec les Américains pour voir qui est prêt à faire quoi, (avec) nos conseillers diplomatiques, ministres, chefs d'Etat-major lancent le travail", précisait hier soir Emmanuel Macron. Un rendez-vous qu'a confirmé le Premier ministre britannique sur la BBC.

09:44 - "Vladimir Poutine veut un accord pour moi" a glissé Donald Trump Si quelques dirigeants européens ont des doutes concernant la participation de Vladimir Poutine à une réunion bilatérale avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump semble convaincu que la rencontre aura lieu. Dans une séquence filmée par CNN, le président américain a même confié à Emmanuel Macron que "Vladimir Poutine veut un accord pour (lui)" sur la guerre en Ukraine. "Je pense qu'il veut conclure un accord pour moi, vous comprenez ? Aussi fou que cela puisse paraître", a lancé le milliardaire américain discrètement.

09:28 - La rencontre Zelensky-Poutine organisée en Europe ? Si elle a lieu, la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devrait avoir lieu en Europe a indiqué le président français Emmanuel Macron lors d'une interview sur LCI. "Plus qu'une hypothèse, c'est même la volonté collective", a-t-il déclaré. Quelques hôtes potentiels sont cités comme la Hongrie ou la Suisse, préférence du chef de l'Etat français. "Ce sera un pays neutre, et donc peut-être la Suisse, je plaide pour Genève, ou un autre pays. La dernière fois qu'il y a eu des discussions bilatérales, c'était à Istanbul", a-t-il rappelé.

09:09 - Pas de confirmation du Kremlin sur une rencontre entre Zelensky et Poutine Si Donald Trump et Vladimir Poutine ont "convenu" d'une rencontre entre les dirigeants russe et ukrainiens durant un échange téléphonique selon les déclarations du chancelier allemand, le Kremlin n'a pas fait de commentaire, ni confirmé l'organisation d'une rencontre avec Volodymyr Zelensky. Seul le conseiller diplomatique du président russe Iouri Ouchakov s'est exprimé auprès de l'agence Tass pour indiquer que "Vladimir Poutine et Donald Trump ont exprimé leur soutien à la poursuite de négociations directes entre les délégations de Russie et d'Ukraine". Selon lui, "l'idée a été discutée qu'il serait nécessaire d'étudier la possibilité de porter à un plus haut niveau la représentation de l'Ukraine et de la Russie" alors que jusqu'à présent les délégations russes ont toujours été, au mieux, composées de ministres russes et non du chef de l'Etat.

08:55 - Trump veut la paix, mais Poutine chercher la "capitulation de l'Ukraine" selon Macron "Donald Trump veut le paix" a assuré Emmanuel Macron hier soir lors d'une interview à LCI après la réunion à Washington. Le président de la République ne prête cependant pas les mêmes ambitions à Vladimir Poutine. "Est-ce que je pense que le président Poutine veut la paix ? Si vous voulez mon intime conviction, non. Il veut la capitulation de l’Ukraine, c’est ça qu’il a proposé" déclarait-il à la presse dimanche, à la veille de la réunion à Washington.

08:42 - Des dirigeants Européens sceptiques sur la tenue d'une réunion entre Zelensky et Poutine Si Donald Trump se montre confiant sur l'organisation d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, des dirigeants européens font preuve de scepticisme. C'est le cas du président finlandais Alexander Stubb qui estime que son homologue russe n'est "pas digne de confiance". "Il reste donc à voir s'il a le courage de venir à ce type de réunion. A-t-il le courage de venir à une réunion trilatérale, ou essaie-t-il encore une fois de gagner du temps ?", s'est interrogé le chef d'Etat devant la presse à l'issue de la réunion à la Maison Blanche.

08:30 - Une rencontre entre Zelensky et Poutine organisée "d'ici deux semaines" ? Les réunions entre les présidents ukrainien et américain puis entre les deux hommes et plusieurs dirigeants européens ont conduit à des annonces sur une future rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Le premier s'est dit "prêt" à une rencontre bilatérale avec le président russe suivie d'une "rencontre trilatérale" avec la participation de Donald Trump. Le président ukrainien a plusieurs fois proposé un face-à-face à son homologue russe depuis le début de la guerre, des invitations toujours refusées par Vladimir Poutine. Mais cette fois, selon le chancelier allemand Friedrich Merz, le maître du Kremlin aurait convenu d'une telle rencontre lors d'un entretien téléphonique avec Donald Trump lundi soir. Le rendez-vous "aurait lieu d'ici les deux prochaines semaines", a-t-il ajouté depuis la Maison Blanche.

18/08/25 - 23:52 - FIN DU DIRECT - Donald Trump a appelé Vladimir Poutine L’information a été diffusée par le quotidien Bild : le président américain a interrompu ses négociations avec ses homologues européens pour passer un appel téléphonique à Vladimir Poutine. Le président américain a évoqué plus tôt dans la journée un coup de fil avec le président russe. Il expliquait toutefois que celui-ci était prévu à l'issue des échanges avec les dirigeants de l'UE. Une reprise des négociations est prévue ensuite.

18/08/25 - 23:21 - Pour la Russie, le déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine n’est pas une solution viable La Russie a fait savoir qu'elle ne considère pas le déploiement de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien comme une solution viable au conflit. Le ministère russe des Affaires étrangères a ainsi jugé provocatrices les récentes déclarations du Royaume-Uni à ce sujet. "À un moment où des efforts sincères sont déployés pour trouver une solution globale, équitable et durable au conflit autour de l'Ukraine, y compris en s'attaquant à ses causes profondes, Londres continue de faire des déclarations qui non seulement contredisent les efforts de Moscou et de Washington, mais semblent également viser à les saper", a déclaré le ministère, cité par l'agence Reuters et dont TF1 info se fait l’écho.