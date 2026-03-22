Résultat de l'élection municipale 2026 à Annecy : la journée d'élection heure par heure

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Annecy va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Annecy est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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08:25 - Le second tour des municipales à Grenoble jusqu'à 20h Les élections municipales de 2026 à Grenoble vivent leur second tour ce dimanche 22 mars, avec plusieurs candidats en lice. La liste 'Réconcilier Grenoble' menée par Alain Carignon et 'Oui Grenoble' dirigée par Laurence Ruffin sont les deux principales options. Les bureaux de vote à Grenoble resteront ouverts jusqu'à 20 heures. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

07:47 - Journée électorale à Annecy : les horaires des bureaux de vote Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux Français de réagir sur les enjeux qui concernent leur ville. À Annecy comme ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. À titre de rappel, c'est François Astorg qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats aux municipales à Annecy. Pour voter, les citoyens de la ville peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 19 heures, horaires d’ouverture des 88 bureaux de vote d'Annecy. Recevez gratuitement les résultats des élections à Annecy dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.

21/03/26 - 16:11 - Suite au retrait d'un candidat, ils ne sont plus que 3 à concourir pour la mairie Le second tour des élections municipales 2026 à Annecy commence demain avec plusieurs candidats en lice : Antoine Armand, Alexandre Mulatier-Gachet et Guillaume Roit-Levêque, tandis que l'ancienne liste de Jean-Luc Rigaut s'est retirée. Les électeurs sont appelés à voter dimanche 22 mars pour élire leur maire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 18:41 - Les caméras de sécurité au coeur des débats des candidats Les élections municipales de 2026 à Annecy sont marquées par des débats autour de la vidéoprotection, avec 270 caméras dont une grande partie est hors service. Les candidats Antoine Armand et Alexandre Mulatier-Gachet discutent des enjeux liés aux coûts et à la faisabilité de la remise en état de ces équipements. Le candidat RN, Guillaume Roit-Levêque, a choisi de ne pas participer aux échanges. Lire sur ledauphine.com

20/03/26 - 13:56 - Derrière les points communs, le fossé se creuse entre Armand et Mulatier-Gachet à l'occasion d'un débat Lors des élections municipales de 2026 à Annecy, les candidats Antoine Armand et Alexandre Mulatier-Gachet, bien qu'ayant des points communs, divergent fortement sur leurs solutions face aux enjeux de la ville. Leurs débats mettent en lumière des visions différentes pour améliorer la mobilité, le logement et la sécurité.. Lire sur ledauphine.com

18/03/26 - 19:48 - Les candidats du 2e tour dévoilés officiellement Les candidats du second tour de l'élection municipale 2026 à Annecy sont désormais officiellement connus. Le ministère de l'Intérieur a publié toutes les listes ce mercredi soir. Antoine Armand, Alexandre Mulatier-Gachet, Guillaume Roit-Levêque mèneront bien trois listes ce dimanche dans les bureaux de vote. Voir tous les candidats à Annecy

18/03/26 - 05:16 - La liste Acteur d'Annecy organise une réunion publique La liste "Acteurs d'Annecy" organise une réunion publique en vue des élections municipales de 2026. Cet événement vise à mobiliser la population autour des projets pour la ville, en créant un dialogue avec les citoyens. Les représentants de cette liste souhaitent ainsi présenter leurs idées et recueillir les avis des anneciens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 20:48 - Annecy :Jean-Luc Rigaut, l'ancien maire, retire sa candidature À Annecy, l'ancien maire Jean-Luc Rigaut a décidé de retirer sa candidature pour les élections municipales de 2026, créant ainsi des opportunités pour d'autres candidats. Cette décision pourrait modifier le paysage politique de la ville en redéfinissant les alliances et les stratégies des partis. L'absence de Rigaut pourrait également influencer l'électorat et les attentes des citoyens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 19:16 - La triangulaire se dessine à Annecy pour 2026 À Annecy, Jean-Luc Rigaut, arrivé troisième lors du premier tour des élections municipales de 2026 avec 21,29 %, a décidé de se retirer, provoquant une triangulaire au second tour. Cette décision a été qualifiée de choc pour les électeurs. Le contexte politique devient donc de plus en plus incertain pour les candidats restants. Lire sur ledauphine.com