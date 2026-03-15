Résultat de LR aux municipales 2026 : une élection inédite, la droite au pied du mur dès le premier tour

La direction de LR espère faire de très bons résultats aux municipales 2026 grâce à leurs élus bien ancrés localement. Mais une partie de son électorat regarde de plus en plus vers le RN.

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Les Français voter ce dimanche 15 mars alors que peu soupçonnent à quel point ce scrutin pourrait bouleverser la structuration et les cloisons de la vie politique traditionnelle. Les résultats du premier tour de ces élections municipales 2026 pourraient en effet changer considérablement la donne pour LR, ses positions, ses lignes rouges et la nature de ses alliances.

Pour Les Républicains (LR), ce scrutin des 15 et 22 mars 2026 ne ressemble à aucun autre. Si, historiquement, la droite républicaine a toujours trouvé dans l'ancrage local la meilleure manière de peser politiquement, elle se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins, prise en étau entre un bloc central qui l'érode et une extrême droite qui ne cesse de se banaliser.

L'enquête électorale menée par Ipsos BVA pour Le Monde, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès est, à cet égard, riche d'enseignements. À première vue, les indicateurs pourraient prêter à l'optimisme pour les états-majors de la droite classique. Avec 45% d'opinions favorables quant à une éventuelle victoire dans les communes, LR reste le parti le mieux perçu par les Français pour la gestion locale, devançant d'une courte tête - et c'est nettement plus surprenant - le Rassemblement National (42%). Faut-il donc s'attendre à des résultats historiques aux municipales 2026 pour LR et la droite ?

Ce chiffre traduit surtout une réalité tenace : le maire demeure une figure de confiance. Dans les villes de plus de 100 000 habitants, 60% des sondés jugent le bilan de leur équipe sortante " bon ou excellent ". Pour LR, qui détient un maillage impressionnant de mairies moyennes et grandes, cette prime au sortant pourrait bien être bouée de sauvetage. Pourtant, cette popularité de gestionnaire masque une fragilité idéologique profonde. Car sans alliance, LR apparaît en grandes difficultés pour gagner les municipales, un scrutin à deux tours qui engendre très souvent des triangulaires ou quadrangulaires. Seul, même un candidat nettement en tête au premier tour peut être balayé, surtout dans une configuration où la gauche sera unie et où le RN atteint des niveaux d'intentions de vote jamais atteints.

LR est un parti est aujourd'hui tiraillé entre la tentation de s'allier avec le centre macroniste pour conserver des bastions, et celle de céder aux sirènes de l'extrême droite. Le contexte idéologique de 2026 est radicalement différent de celui de 2020. LR sait que dans la hiérarchie des préoccupations des Français, l'immigration et la sécurité sont des questions majeures, même dans les villes de territoires ruraux. Le souhait de voir un maire agir pour la " sécurité et la tranquillité publique " a progressé de 8 points en six ans, atteignant 44%.

LR peut-il faire de meilleurs résultats aux municipales que le RN ?

Sur le papier, ce virage à droite de l'opinion bien analysé par l'enquête pour Le Monde et le Cevipof devrait profiter aux Républicains. Mais c'est ici que le bât blesse : ce fond droitier de l'air politique profite prioritairement au Rassemblement National. L'approbation d'une victoire du RN dans les communes de moins de 1 000 habitants atteint désormais 50 %. Comme le pointe l'étude, la "présomption favorable" dont bénéficiait LR par le passé est désormais partagée, voire captée, par le parti de Jordan Bardella.

Le véritable bouleversement des résultats de l'élection municipale réside dans l'effacement des lignes rouges qui structuraient autrefois le vote de droite. Selon l'enquête Ipsos, seuls 21% des sympathisants de droite répugnent encore à une alliance avec l'extrême droite. Pour les 79% restants, l'idée d'une union des droites - LR avec l'extrême droite donc - n'est plus un tabou. Elle est même plutôt perçue comme une stratégie de conquête.

Cette porosité met la direction de LR au pied du mur. D'un côté, le rapprochement avec la majorité présidentielle (Renaissance, Horizons) semble naturel pour certains élus locaux qui partagent le même électorat, conservateur, libéral et modéré. De l'autre, une base militante et une partie des électeurs ruraux poussent pour une rupture nette avec le macronisme et ne verraient pas d'un mauvais œil des rapprochements locaux avec le RN, notamment pour faire barrage à une gauche qui, bien que minoritaire (28,2%), reste soudée par une volonté de fusion de second tour quasi unanimement acceptée (seuls 16 % des sympathisants de gauche s'y opposent).

A ce stade, Bruneau Retailleau et la direction du parti LR ont fixé une ligne : pas d'alliance ni de rapprochement avec le RN, mais le patron de LR insiste que le fait que ses électeurs ne devront apporter "aucune voix à la gauche si elle est alliée avec LFI" au second tour de l'élection municipale. En subliminal, cela peut donc être un vote pour le RN pour faire blocage à la gauche LFI.