Résultat de l'élection municipale 2026 Annecy : La triangulaire se dessine à Annecy pour 2026

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Annecy opposera Antoine Armand à Alexandre Mulatier-Gachet. Jean-Luc Rigaut et Guillaume Roit-Levêque sont aussi qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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05:16 - La liste Acteur d'Annecy organise une réunion publique La liste "Acteurs d'Annecy" organise une réunion publique en vue des élections municipales de 2026. Cet événement vise à mobiliser la population autour des projets pour la ville, en créant un dialogue avec les citoyens. Les représentants de cette liste souhaitent ainsi présenter leurs idées et recueillir les avis des anneciens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 20:48 - Annecy :Jean-Luc Rigaut, l'ancien maire, retire sa candidature À Annecy, l'ancien maire Jean-Luc Rigaut a décidé de retirer sa candidature pour les élections municipales de 2026, créant ainsi des opportunités pour d'autres candidats. Cette décision pourrait modifier le paysage politique de la ville en redéfinissant les alliances et les stratégies des partis. L'absence de Rigaut pourrait également influencer l'électorat et les attentes des citoyens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 19:16 - La triangulaire se dessine à Annecy pour 2026 À Annecy, Jean-Luc Rigaut, arrivé troisième lors du premier tour des élections municipales de 2026 avec 21,29 %, a décidé de se retirer, provoquant une triangulaire au second tour. Cette décision a été qualifiée de choc pour les électeurs. Le contexte politique devient donc de plus en plus incertain pour les candidats restants. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 19:11 - Annecy : Jean-Luc Rigaut retire sa candidature Jean-Luc Rigaut, ancien maire d'Annecy, retire sa candidature pour le second tour des élections municipales de 2026, où il s'est classé troisième. Malgré son retrait, il ne soutient aucun des candidats restants, Antoine Armand et Alexandre Mulatier-Gachet, ce qui ouvre la voie à une triangulaire. La ville, où les élections sont cruciales pour Renaissance, fait face à un nouvel enjeu politique. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 11:31 - Malgré sa première place Antoine Armand se voit refuser une alliance En préparation du second tour des élections municipales de 2026 à Annecy, Antoine Armand, arrivé en tête au premier tour avec 34,78% des voix, n'est pas parvenu à rallier à sa cause Jean-Luc Rigaut, qui a préféré s'associer avec d'autres candidats, ce qui complique sa situation. Armand appelle les électeurs de Rigaut à le soutenir contre l'équipe sortante. Le second tour s'annonce intense avec plusieurs candidats toujours en lice. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 07:06 - Antoine Armand est en tête à Annecy au premier tour des municipales Le député Renaissance Antoine Armand se positionne en tête lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Annecy. Avec un résultat de 34,78% des voix, il devance de 10 points le candidat de la gauche unie Alexandre Mulatier-Gache arrivé en deuxième position. Jean-Luc Rigaut (21,29%) et Guillaume Roit-Levêque (13,65%) sont qualifiés pour le second tour. Lire sur ledauphine.com

15/03/26 - 19:44 - Annecy aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale municipale, Annecy est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 131 272 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 15 249 entreprises, Annecy est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (70,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Avec 13 413 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,02%, Annecy est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 609 €/mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. En résumé, Annecy incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

15/03/26 - 17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Annecy Le RN ne pesait que marginalement lors des élections locales à Annecy il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 15,02% des voix lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 29,66% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 12,07% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions liées à la municipalité. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Annecy comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,89% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 24,97% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions d'Annecy. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 27,98% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:48 - Le taux de participation dans la Haute-Savoie à 17h s'élève à 57,29% Le Ministère de l'Intérieur dévoile les chiffres de la participation à 17h. Pour ce premier tour des élections municipales, ce taux s'élève à 57,29% dans la Haute-Savoie.