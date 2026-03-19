Résultat de l'élection municipale 2026 Avignon : Sébastien Chenu soutien la candidate RN

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Avignon oppose Anne-Sophie Rigault, David Fournier et Olivier Galzi. Suivez le 2e tour en direct.

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15:12 - Anne-Sophie Rigault obtient le soutien à Avignon À Avignon, les élections municipales de 2026 prennent une tournure décisive avec le soutien de Sébastien Chenu à la candidate du RN, Anne-Sophie Rigault, qui vise à renverser la tendance après une arrivée en deuxième position au premier tour. Elle appelle à mobiliser les abstentionnistes pour redresser la situation locale face à ses adversaires. Chenu souligne l'aspiration au changement des habitants et les succès du RN dans la région comme un signe d'espoir pour Avignon. Lire sur laprovence.com

13:12 - Chantal Bonnefoux défend Saint-Saturnin-lès-Avignon À Saint-Saturnin-lès-Avignon, Chantal Bonnefoux a réagi à l'alliance de la liste 'Une nouvelle énergie' menée par Sylvain Penalva. Elle a affirmé que son équipe se distingue par sa clarté et son engagement envers le village, tout en mettant en avant son expérience face à la concurrence. Le premier tour des élections municipales a vu Bonnefoux en tête avec 45,60 % des voix. Lire sur laprovence.com

13:11 - La gauche s'unit pour les élections à Avignon À Avignon, la section du Parti communiste a choisi de s'allier avec la liste insoumise de Mathilde Louvain, malgré des tensions au sein de la gauche. Ce rapprochement vise à garantir une fusion entre les tours, mettant l'accent sur des enjeux locaux essentiels. Les communistes aspirent à incarner une force unificatrice pour les prochaines élections municipales de 2026. Lire sur lamarseillaise.fr

18/03/26 - 23:42 - Les citoyens d'Avignon critiquent Cécile Helle À Avignon, le marché de la Rocade a révélé des critiques sur le bilan de la maire Cécile Helle, où les habitants expriment des attentes de changement, notamment en matière de sécurité. Les élections municipales de 2026 se déroulent dans un contexte de forte mobilisation, avec des candidats de diverses tendances politiques à l'affût des voix. Les préoccupations des électeurs reflètent un désir d'évolution significative face aux problèmes locaux persistants. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 23:41 - Cécile Helle se défend face à Galzi Cécile Helle, la maire d'Avignon, répond avec virulence aux critiques d'Olivier Galzi en soulignant son engagement pour la ville et questionnant son absence lors d'événements clés. Elle insiste sur l'importance de vivre pleinement Avignon pour la connaître et appelle à mobiliser les électeurs des quartiers populaires pour les municipales de 2026. Helle ne briguera pas un troisième mandat mais espère une victoire de la gauche. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 22:42 - Olivier Galzi appelle Avignon à l'unité républicaine À Avignon, Olivier Galzi, candidat divers droite aux municipales 2026, appelle à un "front républicain" pour contrer l'alliance entre le PS de David Fournier et la LFI de Mathilde Louvain. Évoquant un climat de colère parmi les citoyens, il dénonce les complicités politiques et appelle à un rassemblement pour empêcher cette fusion. Galzi insiste sur l'importance des engagements politiques des acteurs locaux face à cette alliance controversée. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 22:41 - Les Avignonnais affluent moins nombreux aux urnes Lors du premier tour des élections municipales à Avignon, plus de 52% des électeurs n'ont pas voté, suscitant des interrogations sur les raisons de cette forte abstention. Les Avignonnais expriment leur incompréhension face à ce phénomène. La question de savoir si le taux d'abstention sera similaire lors du second tour reste en suspens. Lire sur ledauphine.com

18/03/26 - 21:41 - Cécile Helle soutient la fusion à Avignon À l'approche des élections municipales de 2026 à Avignon, Cécile Helle, actuelle maire, soutient la fusion entre le Parti Socialiste et La France Insoumise. Elle exprime également sa volonté de ne pas tenir compte des critiques d'Olivier. Ce rapprochement vise à consolider une dynamique de gauche pour séduire les électeurs. Lire sur ledauphine.com

18/03/26 - 07:12 - Sébastien Chenu soutien la candidate RN Les élections municipales de 2026 approchent et le Rassemblement National renforce son soutien aux candidats d'Avignon et Orange. Sébastien Chenu, député et vice-président du RN, participe à des réunions publiques pour soutenir Anne-Sophie Rigault à Avignon et Jean-Dominique Artaud à Orange, après leurs bonnes positions au premier tour. Lire sur laprovence.com

18/03/26 - 07:01 - Olivier Galzi dénonce l'alliance à Avignon À Avignon, Olivier Galzi, candidat DVD aux municipales de 2026, critique l'alliance entre le PS et La France Insoumise. Il appelle les électeurs à se mobiliser contre cette coalition, qu'il considère comme défavorable pour la ville. Son discours vise à rassembler les voix de ceux qui s'opposent à cette alliance. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 23:12 - La gauche se renforce pour les municipales 2026 À Avignon, David Fournier et Mathilde Louvain annoncent une "fusion technique" de leurs listes pour les élections municipales de 2026, visant à contrer la montée de la droite extrême. Sous la bannière "Ensemble et solidaires", un total de 55 colistiers se rassemblent pour cette initiative. Cette union marque un tournant dans la stratégie de la gauche pour le second tour. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 23:11 - David Fournier refuse les débats à Avignon David Fournier, le candidat du Parti Socialiste à Avignon, a décidé de ne pas participer aux débats prévus entre les deux tours des élections municipales de 2026. Cette décision suscite des réactions variées parmi ses concurrents et les électeurs. La mairie d'Avignon se prépare à un scrutin déterminant pour son avenir politique. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 15:46 - Anne-Sophie Rigault et Sébastien Chenu en meeting avant le second tour Sébastien Chenu, député RN, soutiendra Anne-Sophie Rigault à Avignon lors d'une réunion publique le 18 mars pour les élections municipales de 2026. Ce soutien vise à promouvoir un projet ambitieux pour rendre la ville plus dynamique et proche des habitants. Il se rendra également à Orange pour soutenir Jean-Dominique Artaud au second tour. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 15:36 - Olivier Galzi organise un rassemblement contre l'alliance PS-LFI À Avignon, le candidat divers droite Olivier Galzi organise une manifestation le 19 mars pour dénoncer l'alliance entre le PS et LFI lors des élections municipales de 2026. Il cherche à mobiliser les électeurs inquiets de cette fusion et à se positionner comme une alternative viable pour la droite. Son objectif est de rassembler les électeurs autour de son projet face à la montée des listes de gauche. Lire sur ledauphine.com