Résultat de l'élection municipale 2026 à Reims : les résultats dévoilés, suivez le verdict sur place

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Reims sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Reims et la liste complète des élus.

En direct

21:09 - Les résultats complets Voici les résultats complets à Reims pour ce 2e tour des Municipales selon les chiffres du ministère avec Arnaud Robinet 51,86%, Anne-Sophie Frigout 25,92%, Eric Quénard 22,22%

20:58 - Robinet réélu À Reims, le maire sortant divers droite Arnaud Robinet est largement réélu avec 51,86% des voix d'après les chiffres de la mairie. La candidate RN Anne-Sophie Frigout récolte 25,92%. Éric Quénard (union de la gauche) a fait 22,22%.

20:50 - Arnaud Robinet réélu maire de Reims Arnaud Robinet, maire sortant, est réélu à la mairie de Reims avec 51,9 % des voix.

20:30 - Arnaud Robinet élu avec 51,90% des voix Selon France 2, à Reims, Arnaud Robinet est élu maire avec 51.9% des voix ce dimanche 22 mars lors du second tour des élections municipales 2026.

17:50 - La participation est en hausse à Reims À Reims, le taux de participation aux élections municipales de 2026 s’élève à 37,39 % à 16 heures, en hausse par rapport au premier tour. À midi, la participation était de 20,35 %, indiquant un intérêt accru des électeurs par rapport au taux de 19,72 % de la semaine précédente. Comparativement, la participation dans la Marne est en baisse. Lire sur lunion.fr

17:28 - Les chiffres de la participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère pour ce 2e tour des élections municipales. Dans le département de la Marne qui interesse la ville de Reims, elle s'élève à 49,58%. Un chiffre à comparer aux 59,12% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 40,13% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 46,52%.

15:53 - Des homonymes à l'élection municipale Parmi les surprises de l'élection municipale à Reims, une coïncidence de taille : Léa Robinet, lycéenne qui a fêté ses 18 ans le 20 février 2026, a rejoint la liste de l'union de la gauche conduite par Éric Quénard, toujours en liste pour le second tour. Elle figure à la douzième place. La jeune femme, qui prépare son baccalauréat, n'a aucun lien de parenté avec le maire sortant. Elle est ainsi la plus jeune candidate aux municipales de France à s'être déclarée. "Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager et c'est important de le faire le plus tôt possible", a-t-elle affirmé à Ici Champagne-Ardenne.

14:15 - Le taux de participation à midi aux municipales dévoilé dans la Marne Les résultats du 2e tour des élections municipales à Reims ont déjà un premier indicateur significatif. A midi, la participation dans le département de la Marne s'élève à 16,66% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 28,85% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 19,7% des municipales 2020, organisées en plein Covid (18,96% en 2014).

07:57 - Elections à Reims : les horaires des bureaux de vote Le second tour des municipales 2026 est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les élections municipales précédentes se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats à Reims. Pour voter, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 106 bureaux de vote de Reims. Pour être informé gratuitement des résultats du second tour des élections municipales à Reims dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.