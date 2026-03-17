Résultat de l'élection municipale 2026 à Blois : Marc Gricourt face à Malik Benakcha, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Blois opposera Marc Gricourt à Malik Benakcha. Nicolas Orgelet et Marine Bardet sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:31 - Les deux listes de gauche fusionnent pour le second tour À Blois, les candidats Marc Gricourt et Nicolas Orgelet ont fusionné leurs listes de gauche après de longues négociations pour aborder le deuxième tour des municipales en position de force. Ensemble, ils totalisent 51,41 % des suffrages, face à une droite moins forte. Cette alliance, d'abord incertaine, pourrait leur permettre de l'emporter. Lire sur lanouvellerepublique.fr

16/03/26 - 06:46 - Gildas Vieira ne parvient pas à se qualifier pour le second tour Lors des élections municipales de 2026 à Blois, Gildas Vieira, tête de la liste 'Osons Blois autrement', exprime sa déception après un score de seulement 8 %. Ce résultat préfigure l'absence d'un second tour tant espéré, marquant un tournant dans la dynamique politique locale. Lire sur lanouvellerepublique.fr

16/03/26 - 05:46 - Marine Bardet prépare le deuxième tour à Blois À Blois, Marine Bardet, candidate du RN, se prépare pour le deuxième tour des élections municipales. Pour sa première campagne en tant que cheffe de file, elle affiche sa confiance après des projections favorables. Le RN, présent à Blois depuis plus de trente ans, espère maintenir sa position lors de cette élection. Lire sur lanouvellerepublique.fr

16/03/26 - 03:46 - Marc Gricourt arrive en tête à l'issue du premier tour Les élections municipales de 2026 à Blois ont vu un taux de participation de 49,94 % avec 14 495 votants. La liste menée par Marc Gricourt, appartenant à l'union à gauche, a remporté le premier tour avec 33,65 % des voix. D'autres listes, dont celles de divers droite et écologistes, ont également participé aux élections. Lire sur larep.fr

15/03/26 - 19:48 - Comprendre l'électorat de Blois : un regard sur la démographie locale Au cœur de la campagne électorale municipale, Blois est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 47 092 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 311 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 18,47% des résidents sont des enfants, et 8,88% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 8 038 résidents étrangers, soit 17,07% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 230 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,55%, synonyme d'une situation économique fragile. À Blois, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

15/03/26 - 17:57 - Les indicateurs clés du vote RN à Blois Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Blois il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,07% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 30,78% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 14,73% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Blois comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 22,60% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 25,04% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 28,79% lors du vote définitif.

15/03/26 - 17:48 - La participation à 17h Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Loir-et-Cher avec 53,30% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 45,23%, contre 52,35% en 2014.

15/03/26 - 17:33 - Les modalités des élections municipales à Blois À Blois, la préfecture de Loir-et-Cher a annoncé les modalités de dépôt des candidatures pour le second tour des élections municipales prévu le 22 mars prochain. Les listes peuvent se maintenir si elles ont obtenu au moins 10 % des suffrages, ou fusionner si certaines conditions sont remplies. Le dépôt des candidatures se fera en préfecture et sous-préfectures, le 16 et 17 mars. Lire sur lanouvellerepublique.fr

15/03/26 - 16:58 - Blois : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Pour rappel, l'abstention atteignait 62,03 % à Blois lors des précédentes élections municipales (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 faisait planer une ombre sur la compétition. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 33,00 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 53,11 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 39,41 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,70 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste. Ce facteur à Blois constituera quoi qu'il en soit l'un des pivots de cette élection municipale 2026.