Résultat de l'élection municipale 2026 Troyes : Charline Briot organise deux rencontres avant la fin de la campagne

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Troyes oppose François Baroin, Pierre Brochet et Charline Briot. Suivez le 2e tour en direct.

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13:01 - La sécurité au coeur d'un débat entre François Baroin et Pierre Brochet À Troyes, lors du débat du second tour des élections municipales, François Baroin (LR) et Pierre Brochet (RN) s'affrontent sur la sécurité. Le premier défend le renforcement de la police municipale à 100 agents tout en rejetant la surenchère sécuritaire, tandis que le second propose l'ajout immédiat de 20 policiers. Lire sur lest-eclair.fr

19/03/26 - 18:16 - Taux de participation en berne dans ce quartier de Troyes À Troyes, le quartier Jules-Guesde fait face à un taux d'abstention record dépassant les 70 % lors des élections municipales. Les habitants et commerçants s'inquiètent de ce désengagement, soulignant le manque d'information sur le vote et l'importance d'impliquer tous les citoyens, y compris ceux vivant hors du quartier. Des initiatives locales tentent de mobiliser les électeurs pour les prochaines municipales de 2026. Lire sur lest-eclair.fr

19/03/26 - 17:36 - Charline Briot organise deux rencontres avant la fin de la campagne Charline Briot, tête de la liste d'union de la gauche, organise des réunions publiques à Troyes pour les élections municipales de 2026. La première réunion se tiendra jeudi à la maison de quartier des Marots à 18h30, suivie d'une autre au Petit Louvre vendredi 20 mars à 19h. Ces événements visent à mobiliser les électeurs et à présenter son programme. Lire sur lest-eclair.fr

18/03/26 - 10:03 - La droite recule à Troyes au profit de LFI Les élections municipales de 2026 à Troyes ont révélé un recul de François Baroin, tandis que La France Insoumise a émergé dans certains quartiers. Le taux de participation a été faible, atteignant seulement 54,48 %. Catherine Ledouble a été réélue à Saint-André-les-Vergers dès le premier tour. Lire sur lest-eclair.fr

17/03/26 - 14:35 - François Baroin bousculé pour la première fois mais presque certain de l'emporter À Troyes, François Baroin, maire depuis 1995, est contraint de se présenter au second tour des municipales pour la première fois en trente ans, après avoir obtenu 48,55 % des voix au premier tour. Il affrontera le candidat du RN Pierre Brochet (16,52 %) et la candidate d’union de la gauche Charline Briot (11,27 %), dans un contexte marqué par la présence de huit listes. L’ancien ministre, qui brigue un sixième mandat, a relativisé ce résultat en soulignant qu’il était difficile d’atteindre la majorité absolue dans une telle configuration. Il reste grand favori pour dimanche prochain.

16/03/26 - 07:11 - François Baroin en position très favorable à l'issue du premier tour À Troyes, le maire sortant François Baroin ne parvient pas à être élu au premier tour et devra attendre les résultats du 22 mars pour savoir s'il conserve son fauteuil de maire. Toutefois ayant obtenu 48,55 % des voix, il se place en position très favorable face à ses adversaires. Ce résultat marque une première après quatre mandats consécutifs remportés au premier tour. Il sera opposé à Pierre Brochet et Charline Briot au second tour. Lire sur lest-eclair.fr

15/03/26 - 23:48 - Voici les résultats définitifs à Troyes Le Ministère de l'Intérieur confirme les derniers résultats à Troyes pour ce premier tour des élections Municipales. Les candidats récoltent donc le nombre de pourcentages suivants : François Bardin LR : 48,55% qualifié

Pierre Brochet RN : 16,52% qualifié

Charline Briot : PS PC ECO : 11,27% qualifiée

Sarah Fraincart LFI : 7,82% battue

Olivier Richard DVD : 7% battu

Loetitia Beury DVC : 5,72% battue

Pierre Philippe : SE : 1,97% battu

Pauline Reichling : LO : 1,15% battue

15/03/26 - 19:45 - Démographie et politique à Troyes, un lien étroit À Troyes, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les municipales. Avec un taux de chômage de 21,30% et une densité de population de 4731 hab/km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2 141 euros/mois, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 15,15% et d'une population étrangère de 12,93% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 8,80% à Troyes, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

15/03/26 - 17:57 - La commune de Troyes penche vers le RN Le mouvement lepéniste était parvenu à capter 11,25% des suffrages lors de l'élection municipale à Troyes il y a six ans. Il n'y a pas eu de second tour, François Baroin étant choisi sans attendre. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 23,21% des suffrages lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 40,26% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 21,91% à la formation d'extrême droite lors du premier tour sur l'ensemble des 3 circonscriptions associées à la ville. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 40,81% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,86% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier round, un résultat de 34,64% pour le parti nationaliste sur l'ensemble des circonscriptions de Troyes.--------------Il finira d'ailleurs en tête avec 38,79% le dimanche suivant.