Résultat de l'élection municipale 2026 à Limoges : découvrez tous les résultats du 2e tour
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Limoges sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Limoges et la liste complète des élus.
18:49 - Une victoire écrasante à la dernière municipale à Limoges
Dès le premier tour de scrutin il y a six ans, Emile Roger Lombertie (Les Républicains) avait coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 12 335 suffrages (46,20%). En deuxième position, Thierry Miguel (Union de la gauche) avait engrangé 21,58% des bulletins valides. Au deuxième tour, Emile Roger Lombertie l'avait finalement emporté avec 58,96% des suffrages, face à Thierry Miguel rassemblant 41,03% des électeurs.
17:54 - Le taux de participation à 17h à Limoges est en hausse
Le second tour des élections municipales de 2026 à Limoges a révélé une légère hausse de la participation à 58,11% à 17h, en comparaison avec le premier tour (55,25%). Les chiffres sont également en augmentation dans le département. Ce scrutin est suivi avec attention, notamment pour les résultats à Limoges et Guéret. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
17:31 - Le taux de participation aux municipales à 17 heures dévoilé en Haute-Vienne
En Haute-Vienne, 61,23% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon le ministère de l'Intérieur, c'est bien plus que le taux de participation national de 48,10%. Un chiffre à comparer aux 63,25% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 45,26% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 58,8%.
14:32 - La participation à 12h dans le département
Les premiers résultats du 2e tour des élections municipales à Limoges ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département des Haute-Vienne s'élève à 27,86%. Un chiffre à comparer aux 30,4% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 20,34% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,06% en 2014).
11:08 - Damien Maudet a voté à Limoges
Damien Maudet, député de La France Insoumise (LFI) et candidat à la mairie de Limoges en Haute-Vienne pour le Front populaire - Union de la gauche sociale et Les Écologistes, a voté à Limoges, avant 10h, lors du second tour des élections municipales.
10:24 - Limoges attend près de 100 000 électeurs pour le second tour des municipales
Le second tour des élections municipales de 2026 à Limoges, en Haute-Vienne, mobilise près de 100.000 électeurs. Une compétition serrée oppose Guillaume Guérin, Damien Maudet et Albin Freychet, dans une ambiance tendue après une participation de 58% au premier tour. D'autres élections sont également programmées dans des petites communes du département. Lire sur lepopulaire.fr
09:46 - Limoges n'est pas la seule ville du département à voter aux municipales 2026
Les élections municipales de 2026 en Limousin se déroulent ce dimanche avec un second tour dans 21 communes, dont Limoges et Tulle. Les résultats et analyses seront diffusés en direct sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Les résultats définitifs des élections de ce jour influenceront les prochaines échéances politiques locales et nationales. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
08:16 - Les bureaux de vote sont ouverts à Limoges
Ce 22 mars 2026, 91 178 électeurs de Haute-Vienne votent au second tour des élections municipales dans huit communes, dont Limoges et Condat-sur-Vienne. Cette élection fait suite à un premier tour serré. Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h pour accueillir les votants. Lire sur limogesinfos87.fr
07:41 - 264 914 électeurs inscirts un chiffre plus élevé qu'en 2020
Le 15 mars 2026, le premier tour des élections municipales a lieu en Haute-Vienne, avec 264 914 inscrits, en augmentation par rapport à 2020. La préfecture a enregistré 5.024 candidatures réparties en 280 listes pour 195 communes. Les résultats pour le second tour des élections municipales, qui se déroulent aujourd'hui, devraient être connus en soirée, avec une couverture journalistique renforcée. Lire sur lepopulaire.fr
21/03/26 - 10:57 - Après son retrait, Emile Roger Lombertie exhorte les candidats à se montrer dignes de confiance
À Limoges, Emile Roger Lombertie, le maire sortant, souligne l'importance de la souveraineté de la ville dans les élections municipales à venir. Alors que le second tour approche, il appelle les candidats à se montrer dignes de la confiance des électeurs. Malgré son retrait de la compétition, il reste attentif aux choix des Limougeauds. Lire sur lepopulaire.fr