Résultat de l'élection municipale 2026 Montpellier : Delafosse réélu ? "Pas de triomphalisme" dit le maire sortant

Les Montpelliérains ont droit à une triangulaire pour le 2e tour des élections municipales. Le maire sortant Michaël Delafosse fera face à Nathalie Oziol (LFI) et Mohed Altrad. Les résultats ne sont pas joués d'avance.

En direct

07:15 - Delafosse réélu ? "Pas de triomphalisme" dit le maire sortant Dans une interview donné au Métropolitain, le maire sortant indique qu'il reste prudent sur les résultats de 2e tour des municipales à Montpellier. "Pas de triomphalisme même si je considère que c’est un très beau résultat de premier tour. [...] Le premier tour c’était une étape, maintenant c’est le second tour",dit-il ajoutant : "Comme maire, j’ai l’expérience de ce mandat et je crois qu’on est les seuls à avoir proposé un projet à l’échelle de la ville, détaillé dans chaque quartier. Nous sommes aussi les seuls à avoir dit ce qui était possible et ce qui ne l’était pas". Lire sur Métropolitain.

20/03/26 - 12:35 - Dans son testament, Mohed Altrad a choisi de donner son entreprise au peuple français Mohed Altrad, candidat aux municipales de 2026 à Montpellier, a réaffirmé lors d'un débat qu'il ne percevrait ni salaire ni remboursement de frais s'il était élu. Il a également annoncé l'existence d'un testament stipulant que son entreprise serait donnée au peuple français. Ces déclarations visent à rassurer les électeurs sur ses intentions financières. Lire sur midilibre.fr

Résultat du dernier sondage pour les municipales 2026 à Montpellier Sondage Opinionway pour Altrad 2026 du 21 février 2026, avant le 1er tour

20/03/26 - 10:01 - Un débat réunit les candidats à la mairie de Montpellier avant le dernier tour Les candidats aux municipales de 2026 à Montpellier, Michaël Delafosse et Nathalie Oziol, ont débattu avec Mohed Altrad sur des sujets clés tels que la gratuité des transports. Malgré quelques tensions, Michael Delafosse a souligné les absences du Président du Montpellier Hérault rugby aux conseils municipaux, tandis que Nathalie Oziol défendait son affiliation avec LFI. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 16:16 - Les candidats débattent pour Montpellier en direct Les élections municipales de 2026 à Montpellier ont marqué un tournant avec des débats en direct sur YouTube, impliquant des candidats de différentes listes, dont Michaël Delafosse à gauche et Nathalie Oziol de La France Insoumise. Ce format interactif permet aux électeurs de poser des questions en temps réel. Le débat met en lumière les programmes et enjeux cruciaux pour la ville. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 11:31 - Les candidats de Grabels discutent des municipales 2026 Les élections municipales de 2026 approchent dans les villes de Grabels, Montpellier et Lunel, avec des débats actifs en cours entre les candidats. Julien Sanchez du RN se déclare confiant quant à ses chances d'être élu maire à Nîmes, tandis que la tension politique monte avec des accusations de manipulation parmi les partis. Emmanuel Macron souligne les dangers des alliances avec les extrêmes dans ce contexte électoral délicat. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 09:31 - Manuel Bompard soutient Nathalie Oziol À Montpellier, Manuel Bompard a soutenu Nathalie Oziol lors d'un meeting pour inciter les électeurs à se déplacer lors des élections municipales de 2026. Il a appelé les abstentionnistes à voter pour provoquer un changement politique et a lancé un message aux écologistes pour appuyer la liste 'Faire mieux pour Montpellier'. Bompard a également encouragé les socialistes sincères à choisir la gauche unie au second tour. Lire sur midilibre.fr

19/03/26 - 09:15 - L'abstention domine les élections à Montpellier À Montpellier, l'abstention atteint 49,57 %, révélant une fracture électorale entre le centre-ville et les quartiers populaires comme La Paillade, où elle atteint 73,3 %. La participation, inégale, met en lumière une dualité, avec des électeurs fatigués par des promesses non tenues. Lire sur lagglorieuse.info

19/03/26 - 08:53 - "Ils préfèrent faire de la gauche des ennemis plutôt que l'extrême droite", Delafosse fustige LFI "On ne considère pas que c’est gagné. Dès lundi matin, nous sommes repartis en campagne car nous avons un travail de d’abord dire aux électeurs de voter dimanche et de continuer à aller expliquer, écouter… 50% d’abstention cela doit nous obliger à aller convaincre", estime le candidat à sa réélection, Michaël Delafosse chez Actu.fr. Il en a également remis une couche sur sa volonté assumée de ne pas fusionner sa liste avec LFI, un procédé pourtant assumé dans d'autres grandes villes comme à Toulouse. "Je fais partie de ceux qui ne se reconnaissent pas dans une fusion avec La France Insoumise. J’ai constaté à Montpellier ce qu’était cette force politique qui a voté contre la gratuité des transports, s’est opposée à l’action que nous menons pour la dignité avec la résorption du bidonville de Celleneuve (...) Dans cette campagne municipale, LFI a mis toute son énergie à critiquer notre action. Nous, nous avons travaillé contre l’extrême droite et ses idées. Le propre de LFI est de jeter des anathèmes. Ils préfèrent faire de Michaël Delafosse, de la gauche et des écologistes leurs ennemis plutôt que l’extrême droite", regrette-t-il.

19/03/26 - 08:31 - Rémi Gaillard conteste les irrégularités À Montpellier, Rémi Gaillard, candidat aux municipales 2026, dénonce des irrégularités dans la diffusion de son programme électoral. Il affirme avoir reçu de nombreux témoignages d'électeurs n'ayant pas reçu sa profession de foi avant le vote du 15 mars. Gaillard envisage de contester les résultats si ces irrégularités sont avérées. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr