"Résultat d'Eric Ciotti aux législatives 2022 : au second tour pour la 4e fois consécutive ?"

CIOTTI. En ce jour de vote, Eric Ciotti, député LR de la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes retente sa chance pour un quatrième mandat. Après la déconvenue qu'a été la présidentielle pour son parti, l'homme de droite a de la concurrence.

Les bureaux de vote ouvrent ce dimanche 12 juin à 8h sur l'ensemble du territoire. Dans les Alpes-Maritimes, on se prépare pour ce jour depuis un moment. Un mois avant le lancement officiel de la campagne parlementaire, Eric Ciotti annonçait avoir obtenu le soutien officiel du parti LR pour se présenter à un un nouveau mandat de député dans la 1ere circonscription des Alpes-Maritimes. Pour cet habitué des législatives, qui a déjà été élu en 2007, 2012 et 2017, la campagne parlementaire aurait dû être une formalité. Pour autant, celui qui s'est présenté deux fois sous l'étiquette UMP et une fois sous la bannière LR en 2017, a rencontré une forte concurrence. Au lendemain d'une présidentielle très compliquée pour Les Républicains, avec la candidate Valérie Pécresse qui a, de très loin, réalisé le pire score de l'histoire du parti en ne récoltant que 4,7% des voix au premier tour, la structure interne est en pleine recomposition. Eric Ciotti, figure la plus à droite du parti, souvent comparé à Eric Zemmour, fait face à un candidat LREM dont le mentor n'est d'autre qu'un ancien LR, le maire de Nice Christian Estrosi. Pourra-t-il accéder une nouvelle fois au second tour des législatives ?

Désigné candidat par le comité départemental LR des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti brigue un quatrième mandat de député dans la 1ere circonscription, située au centre et du sud de Nice. En 2007 et en 2012, il y avait remporté l'élection haut la main au nom de l'UMP, avec respectivement 60,92% et 60,73% aux seconds tours, les deux années contre le candidat socialiste Patrick Allemand. En 2017, c'est cette fois sous les couleurs des Républicains qu'il s'est imposé à 56,21% face à Caroline Reverso-Meinietti, candidate investie par la République en Marche. Pour le candidat déchu de la primaire LR du 4 décembre dernier (i s'était incliné devant Valérie Pécresse qui a remporté l'investiture à plus de 60% des voix), il faut désormais convaincre les 80 000 électeurs du sud de Nice de le renvoyer à l'Assemblée. Nous saurons dès ce soir s'il est parvenu à franchir cette première étape avec succès.

Après une campagne présidentielle pleine de turbulences et un résultat final qui a remis en cause la capacité du parti à se relever (la barre des 5% de voix récoltées au premier tour n'ayant pas été passée, les frais de remboursement de campagne n'ont été que très peu remboursés), Eric Ciotti espère pouvoir compter sur les électeurs qui l'ont déjà élu à trois reprises. Pour autant, dans cette 1ere circonscription, il fait face à un concurrent de taille : il s'agit de Graig Monetti, candidat LREM choisi par le maire de Nice Christian Estrosi pour l'affronter. Chef de cabinet auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédéric Duval et adjoint au maire de Nice délégué à la Jeunesse ce "candidat Estrosi" de 29 ans veut battre Eric Ciotti sur son terrain. Dans une vidéo diffusée sur son Twitter le 3 mai, il a lancé : "Je suis le seul à être inscrit dans une démarche positive, loin des aigreurs, des oppositions systématiques et des clivages partisans", reprenant ainsi la rhétorique du rassemblement politique chère à Emmanuel Macron. De tendance droitière, puisqu'il a lui-même affirmé que sa candidature était celle de "la droite du progrès", il veut toutefois opposer une lignée de droite plus "sociale" qu'un Eric Ciotti aux idées identitaires. Si, en 2017, Eric Ciotti avait largement battu la candidate LREM qui l'affrontait au second tour (avec 56,21% des voix pour le LR), la donne est très différente en cette année de réélection d'Emmanuel Macron et de dégringolade des LR.

C'est l'une des armes qu'utilisent les adversaires politiques d'Eric Ciotti (à gauche et dans son propre camp parfois) pour tenter de le déstabiliser. Par les idées qu'il porte et par le contenu de son programme, Eric Ciotti partage un lien de proximité étroit avec le Rassemblement national. S'il s'en défend, et bien qu'il continue à distinguer LR et RN, Eric Ciotti est régulièrement amené à justifier sa position vis-à-vis de Marine Le Pen. Mais c'est à Eric Zemmour que le député des Alpes-Maritimes est généralement comparé, en raison de similitudes idéologiques frappantes. Lorsqu'il concourait à l'investiture de la primaire LR en décembre dernier, Eric Ciotti avait fait de l'immigration le sujet fétiche de son programme. Il plaidait, entre autres, pour un retour sur le droit du sol au profit du droit du sang, et pour l'inscription des origines chrétiennes de la France dans la Constitution. Au moment de communiquer son intention de vote pour le second tour de la présidentielle, Eric Ciotti avait assuré qu'il n'opterait pas pour le candidat LREM (propos tenus sur le plateau de TF1 le 10 avril), alors même que le vote "barrage" contre l'extrême-droite était la demande de Valérie Pécresse à ses électeurs lors de son discours du 10 avril au soir.

Mais surtout, ce sont les appels du pied du président de Reconquête envers Eric Ciotti qui entretiennent cette comparaison. Déjà, au lendemain de la primaire LR, il avait adressé une lettre ouverte aux électeurs d'Eric Ciotti pour le rejoindre dans sa campagne, qualifiant alors Eric Ciotti d'"indiscutable patriote" et d'"homme bien droite fiable, et sincère". En l'occurrence, pour ces législatives, aucun candidat du parti d'Eric Zemmour ne se présentera face à Éric Ciotti, tel que l'a annoncé l'ancien polémiste sur Twitter. Disant vouloir refonder la droite et bâtir une "coalition des droites" ou une "union nationale", il a invité les membres du RN, de DLF et des RN qui le souhaitaient à se joindre à lui, promettant de ne pas leur faire concurrence dans les circonscriptions. Plus précisément, Eric Zemmour s'est engagé à ne pas présenter de candidat face à "Marine Le Pen, Eric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan", choisissant de s'adresser au député des Alpes-Maritimes plutôt qu'à l'ex-candidate LR Valérie Pécresse.

En savoir plus

Biographie courte

L'homme dans l'ombre de Christian Estrosi. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier le début de la vie politique d'Eric Ciotti. Car c'est comme directeur de cabinet de Christian Estrosi, président du conseil général des Alpes-Maritimes, de 2003 à 2007, que cet ancien collaborateur parlementaire a fait ses armes avant de se lancer dans l'arène. En 2007, le Niçois est élu député dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes en obtenant au second tour 60,92 %, et intègre la commission des lois à l'Assemblée nationale. Fort de ce succès électoral, Eric Ciotti rejoint la liste de Christian Estrosi lors de l'élection municipale à Nice, en 2008. Elu, il est nommé premier adjoint au maire, en charge du développement durable, de l'aménagement urbain, des travaux et des déplacements.

Mais cette victoire cache un revers : il connaît une défaite lors des élections cantonales, en mars 2008. Puis, en décembre 2008, Eric Ciotti se présente dans un autre canton dont le conseiller général a démissionné. Il remporte ce siège, puis il est élu à la présidence du conseil général des Alpes-Maritimes. Afin de respecter la règle de limitation des mandats, Eric Ciotti abandonne son poste de conseiller municipal de Nice. Parallèlement à sa carrière en province, Eric Ciotti est également secrétaire national de l'UMP. Chargé des questions de sécurité, celui que l'on surnomme "le monsieur sécurité de l'UMP" fait souvent la une des journaux pour ses propositions de loi controversées. En 2010, Eric Ciotti présente une loi visant à punir "de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par le père ou la mère de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les interdictions et les obligations auxquelles il est soumis". Après avoir soulevé de vifs débats, cette loi sera retoquée.

A l'inverse, la loi "Ciotti" qui prévoit de suspendre les allocations familiales en cas d'absentéisme prolongé a été adoptée en juin 2010. En 2011 et 2015, Eric Ciotti est réélu aux élections cantonales dans le canton de Saint-Martin-Vésubie. Il reste président du conseil général des Alpes-Maritimes. Il a également été réélu député aux législatives 2012 et 2017 dans la 1re circonscription des Alpes-Maritimes.

Service militaire

Eric Ciotti fait partie des candidats à la présidentielle de 2022 qui se disent favorables au retour du service militaire en France. Cette prise de position publique n’est pas sans conséquence pour le député des Alpes-Maritimes. Après enquête de plusieurs journalistes, il s'avère qu’Eric Ciotti a sollicité au cours de sa jeunesse l’appui d’hommes politiques pour échapper à ses propres obligations dans ce domaine.