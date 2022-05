Dates des législatives 2022 : le calendrier complet

Campagne officielle, 1e tour, 2e tour... Voici toutes les dates clés des élections législatives 2022.

Moins de deux mois après la présidentielle, le chef de l'Etat réélu a encore gros à jouer. Les élections législatives détermineront si Emmanuel Macron aura une majorité favorable à l'Assemblée nationale, lui permettant d'appliquer son programme. D'autant que cette année, l'opposition entend bien tirer le meilleur parti de ces législatives : le bloc de gauche, en particulier, affiche sa volonté de remporter ce scrutin pour imposer une cohabitation au président de la République. A l'extrême-droite, le RN voudrait obtenir un groupe parlementaire et devenir la première force d'opposition. Les Républicains espèrent sauver leur implantation locale, tandis que Reconquête ! ambitionne de faire son entrée au Parlement. Retrouvez toutes les dates importantes de ce scrutin.

20 mai : date limite du dépôt des candidatures pour le 1e tour

Depuis vendredi 20 mai, 18h, toutes les candidatures aux législatives sont enregistrées dans les préfectures et il n'est plus possible d'en déposer de nouvelles. Le ministère de l'Intérieur en recense 6293 sur l'ensemble du territoire. Candidats et suppléants doivent être âgés de 18 ans minimum et de nationalité française.

La campagne officielle s'ouvre toujours deux semaines avant le premier tour. A partir de cette date, les chaînes de radio et de télévision doivent veiller au respect de l'égalité de temps de parole entre les différentes forces politiques. Localement, les mairies doivent mettre à disposition de tous les candidats des espaces d'affichage.

4 juin : 1e tour en Polynésie française

Les Polynésiens et Polynésiennes seront les premiers à déposer leur bulletin dans l'urne pour le premier tour des législatives, qui sera anticipé de huit jours par rapport à la métropole. Les Français résidant en Amérique et dans les Caraïbes voteront également à cette date.

5 juin : 1e tour pour les Français de l'étranger hors Amérique et Caraïbes

Le 1e tour du scrutin sera également anticipé d'une semaine pour les Français expatriés, et aura lieu le 5 juin dans toutes les régions du monde hors Amérique et Caraïbes.

11 juin : 1e tour dans plusieurs DROM-COM

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon voteront un jour avant les Français de métropole.

Les électeurs voteront par circonscription. Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire : chaque électeur soutiendra un candidat (et son suppléant). Pour être élu au premier tour, il faut récolter plus de la moitié des suffrages exprimés et au moins 25% du nombre d'inscrits. Autrement, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés pour un deuxième tour, ainsi que les candidats ayant obtenu les suffrages de 12,5% des inscrits.

14 juin : dépôt des candidatures pour le 2e tour

L'entre-deux-tours peut voir le désistement de certains candidats qualifiés au 2e tour au profit de candidats mieux placés, dans le cas de triangulaires ou de quadrangulaires. Ceux qui se maintiennent devront donc déposer à nouveau leur candidature en préfecture avant le 14 juin (inclus).

18 juin : 2e tour dans les DROM-COM et en Polynésie française

Les outre-mer voteront à nouveau avec un jour d'avance sur la métropole, dans les circonscriptions où aucun candidat n'aura obtenu de majorité absolue au premier tour.

A l'issu de ce second tour, chaque circonscription aura élu son député (et son suppléant) et nous connaitrons la composition globale de l'Assemblée nationale.

21 juin : fin du mandat de l'Assemblée élue en 2017

Les députés qui siègent actuellement à l'Assemblée Nationale verront leurs fonctions se terminer mardi 21 juin 2022, sauf réélection. La nouvelle Assemblée entrera en fonction le lendemain, le 22 juin 2022.

28 juin : entrée des députés élus à l'Assemblée

Les députés fraichement élus ou réélus siégeront pour la première fois dans l'hémicycle mardi 28 juin. Ils éliront, ce jour là, le président de l'Assemblée nationale.

19 août : date butoir du dépôt des comptes de campagne