Remaniement : Attal et ses ministres remerciés ? Quand le gouvernement pourrait-il changer ?

Le gouvernement pourrait grandement changer à l'issue du second tour des législatives anticipées. Quels ministres sont le plus sur la sellette ?

Ce dimanche, les Français retournent aux urnes pour le second tour des élections législatives. Une journée décisive pour les 24 ministres qui ont décidé de se présenter dans leur circonscription. Aucun n'a réussi à être élu dès le premier tour et une défaite à ce scrutin pourrait les pousser tout droit vers la sortie du gouvernement.

Pour Marie Guévenoux (ministre déléguée chargée des Outre-mer), Sabrina Agresti-Roubache (secrétaire d'État chargée de la Ville de France), Fadila Khattabi (ministre chargée des Personnes handicapées), Patricia Mirallès (secrétaire d'État auprès du ministre des Armées) et Dominique Faure (ministre déléguée chargée de la Ruralité), la partie est déjà perdue. Les cinq candidates ont décidé de se désister dans leur circonscription à l'issue des résultats du premier tour.

Arrivés en deuxième position dans leur circonscription lors du premier tour, le sort de huit ministres est très incertain à quelques heures des résultats. Pour renverser la tendance, ils espèrent que le report de voix des candidats éliminés sera en leur faveur. Cela concerne Stanislas Guérini (ministre de la Transformation numérique), Franck Riester (ministre délégué chargé du Commerce extérieur), Frédéric Valletoux (ministre de la Santé), Agnès Pannier-Runacher (ministre déléguée auprès du ministre de l'agriculture), Marc Fesneau (ministre de l'Agriculture), Sarah El Haïry (ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles), Marina Ferrari (secrétaire d'État chargée du numérique) et Guillaume Kasbarian (ministre délégué au Logement).

D'autres attendent l'issue du deuxième tour un peu plus serein, même si tout peut encore basculer. S'ils se sont placés en tête le 30 juin, certains duels du second tour pourraient s'avérer très serrés. Le résultat dépendra de nouveau du report de voix des électeurs qui ont vu leur candidat être éliminé au premier tour ou se désister. Gérald Darmanin (ministre de l'Intérieur), Thomas Cazenave (ministre délégué aux Comptes publics de France), Stéphane Séjourné (ministre des Affaires étrangères), Prisca Thevenot (porte-parole du gouvernement), Olivia Grégoire (ministre déléguée des Petites et Moyennes Entreprises), Jean-Noël Barrot (ministre délégué chargé de l'Europe), Aurore Bergé (ministre chargée de l'Egalité), Marie Lebec (ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement), Hervé Berville (secrétaire d'État chargé de la Mer et de la Biodiversité) et Roland Lescure (ministre délégué à l'industrie et à l'énergie) parviendront-ils à être élus ?

Gabriel Attal vers la sortie ?

Gabriel Attal voit aussi son poste de Premier ministre menacé. Lors du premier tour des législatives le 30 juin, la majorité présidentielle est arrivée en troisième position (20,76%) avec un important retard sur ses adversaires le Nouveau Front populaire (28,14%) et le Rassemblement national (33,15%). De plus, selon les sondages publiés avant la période de réserve du 5 juillet minuit, c'est le RN qui devrait obtenir le plus de sièges à l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin, probablement plus de 200. Viendrait ensuite le Nouveau Front populaire avec plus de 100 sièges et en troisième position, la majorité présidentielle qui peinerait à atteindre le cap des 100 sièges. Cependant, ces sondages représentent les tendances données à un moment précis.

Une victoire du camp présidentiel au second tour semble donc bien difficile et Gabriel Attal pourrait donc être amené à quitter son poste de Premier ministre après seulement quelques mois. La tradition veut que le Premier ministre présente une démission de courtoisie après une défaite dans les urnes, qui est ensuite acceptée ou refusée par le chef de l'Etat. Même en cas de maintien sans majorité à l'Assemblée, le chef de l'exécutif risque d'être renversé par la première motion de censure. De même, si Renaissance parvenait à rester majoritaire grâce à une coalition formée avec les forces de "l'arc républicain" allant de la gauche socialiste à la droite traditionnelle, un changement de Premier ministre serait aussi nécessaire pour acter cette coalition.

Quelle date pour un éventuel remaniement ?

Le Président de la République peut décider de procéder à un remaniement pour diverses raisons, comme pour redonner de l'élan à un gouvernement ou répondre à des crises politiques. En l'occurrence, il s'imposera à lui pour une raison : sans majorité relative ou sans soutien des députés, le gouvernement tombera. Le Président nommera le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, nommera les autres membres du gouvernement.

En cas de remaniement ministériel, ce dernier devrait se dérouler quelques jours après le résultat des élections législatives ce dimanche. Il faut s'attendre à un remaniement rapide surtout avec les Jeux olympiques qui arrivent et qui nécessitent d'avoir des ministres actifs que ce soit à l'Intérieur, pour les Transports et bien évidemment pour les Sports. Sauf s'il était décidé de le décaler suite à la tenue de cet événement exceptionnel.

Quels nouveaux ministres potentiels ?

Les nouveaux ministres dépendront du Premier ministre nommé. Si Jordan Bardella était choisi suite à une victoire du RN, son gouvernement "d'union nationale" ne serait pas composé uniquement de membres RN. Déjà, Eric Ciotti qui a formé l'alliance avec le RN pourrait y trouver une place importante. Des noms comme Fabrice Leggeri, Jean-Paul Garraud, Jean-Philippe Tanguy et Sébastien Chenu circulent aussi. Marine Le Pen a affirmé qu'il comprendrait "des gens qui ont envie de participer au redressement du pays, qu'ils soient de gauche ou de droite" ainsi que des membres de la société civile.

Si la victoire était finalement pour le NFP, plusieurs noms ont été cités pour le poste de Premier ministre : Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Fabien Roussel, Manuel Bompard, Boris Vallaud...

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 5 juillet à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".