Comme à chaque scrutin depuis des années, la RTBF n'hésite pas à communiquer sur les résultats des élections avant 20h. En fera-t-elle de même pour ces européennes 2024 ?

Dernières mises à jour

19:17 - Le précédent Radio Londres La demande d'estimations est forte à chaque journée de scrutin national, et les européennes ne font pas exception. Sur les réseaux sociaux, particulièrement Twitter où circule le hashtag #RadioLondres, les estimations des médias étrangers fleurissent dès la mi-journée au milieu de nombreuses tendances plus ou moins humoristiques ou à prendre avec grande précaution. Nombre de comptes publient en effet – en prenant le risque d'être sanctionnés par la justice – des messages codés de manière grossière, accompagnés du célèbre hashtag. 18:57 - De fausses indications sur le web circulent à chaque élection Attention, les réseaux sociaux peuvent également être une source de fuites et de discussions sur les tendances électorales avant la fermeture des bureaux de vote. Les forums spécialisés et groupes de discussion peuvent aussi partager des informations avant l'heure officielle. 18:43 - De premières estimations communiquées par le site belge Les élections européennes ont aussi lieu en Belgique ce dimanche. Si le site belge de la RTBF fait évidemment une large part à ce scrutin en Belgique, avec ses enjeux locaux, le site de la radio-télévision belge a également déjà diffusé des estimations de résultats à partir de sondages sortis des urnes, dans deux autres pays de l'UE, l'Allemagne et l'Autriche. En sera-t-il de même pour les résultats français ? Le site précise effectivement ne pas être soumis aux mêmes obligations que les médias français dont Linternaute.com qui ne pourront diffuser de premiers résultats via des estimations qu'à partir de 20h. Les projections complètes en terme de sièges et les premiers résultats affinés sont attendus en fin de soirée. 18:16 - Les sites étrangers comme la RTBF libres de diffuser des résultats A l'heure d'Internet, tout un chacun avec un ordinateur ou un téléphone portable peut consulter et partager des estimations qui se résument parfois à de simple traits d'humour de surcroît. Et au milieu de ce brouhaha, aussi ubuesque que cela puisse paraître, les sites étrangers ont toute liberté pour mettre en ligne des estimations de résultats en fin d'après-midi. Et même les élections intermédiaires y passent. 17:54 - Pas de résultats cette fois Notons que la Belgique suit, ce dimanche 9 juin, son propre scrutin européen : il n'est donc pas assuré que les résultats français y soient partagés sur les médias belges, comme la RTBF, qui se focalise sur le scrutin local. Les médias français, eux, ont interdiction de dévoiler la moindre tendance avant la fin du scrutin, pour ne pas biaiser l'élection.

Lors de la dernière élection présidentielle, en 2022, la Radio télévision belge francophone (RTBF) avait suscité l'intérêt en dévoilant et en relayant des résultats de "sondages", donnant les scores d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le dimanche du premier tour, alors que le scrutin était toujours en cours en France. Des sondages farfelus, sans source fiable clairement identifiée, qui parfois ont eu bien du mal à se vérifier dans les résultats officiels. La Commission des sondages avait alors haussé le ton en contactant des instituts sondagiers "pour s'assurer que l'engagement pris de ne pas réaliser de sondage sortie des urnes avait été respecté".

La RTBF est coutumière du fait, et elle n'est pas la seule. Depuis 2007, plusieurs médias francophones à l'étranger, à commencer par la radio-télévision publique, se font un malin plaisir de doubler leurs homologues hexagonaux en publiant sur leurs sites internet des chiffres sur le résultat du scrutin avant 20 heures, heure légale de fermeture des derniers bureaux de vote pour ces Européennes 2024.

Il est crucial de noter que publier ou utiliser ces informations avant l'heure officielle peut violer les règles électorales et éthiques en France. En tant que journaliste, il est important de respecter les embargos officiels et de faire preuve de prudence en rapportant des informations non confirmées.

Des résultats anticipés aux dernières élections

Lors de la dernière élection présidentielle, la RTBF l'assume et dévoilait ainsi sur son site internet qu'elle diffuserait plusieurs vagues de résultats. Avant 19 heures, elle comptait diffuser de premiers sondages mais mettait tout de même en garde : "Les principaux instituts de sondage en France ont cependant conclu un accord cette année avec la commission des sondages pour ne plus effectuer ces coups de sonde. Le professionnalisme des sondages effectués cette année est donc sujet à caution." La RTBF rappelait aussi que ces sondages n'étaient qu'une "photographie à un temps t" du scrutin et que les écarts pouvaient alors être importants avec le score final.

La RTBF avait notamment livré le 24 avril, pour le second tour des élections, des estimations en provenance de "deux instituts de sondages" aux identités non précisées. La radio télévision belge (RTBF) avait aussi publié dès le milieu d'après-midi des résultats présentés comme "définitifs" pour plusieurs départements et territoires d'outre-mer. La Guyane, Saint-Pierre-en-Miquelon, la Guadeloupe, la Polynésie Française en faisaient partie. Linternaute.com, comme tous les médias français, ne pouvaient en revanche reproduire ces résultats avant 20 heures, la règle en France étant de ne communiquer aucun résultat tant que le scrutin est en cours.

Certaines entreprises et think tanks spécialisés dans les analyses électorales peuvent offrir des projections basées sur les données disponibles tout au long de la journée. Les médias internationaux peuvent aussi fournir des analyses et des estimations sur la base des tendances observées.

Reste à voir si cette année encore, la RTBF publiera en avance les premières tendances concernant les résultats des élections européennes 2024. Durant l'ensemble de la campagne, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national a fait la course en tête avec environ 30 % des intentions de vote. Suivi par le duo Hayer (Renaissance) et Glucksmann (PS/Place publique), oscillant entre 14 et 18 % des intentions de vote.