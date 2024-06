Accord RN - Reconquête - LR : Zemmour et Marion Maréchal sont-ils les bienvenus chez Le Pen et Bardella ?

Un accord entre le Rassemblement national et Reconquête semble se profiler à l'extrême droite pour les législatives 2024. Est-il possible malgré le passif entre les deux clans ?

Dans le paysage politique français, les alliances se font et se défont parfois aussi vite qu'une dissolution arrive. La preuve avec l'union de la gauche, enterrée avec la Nupes en début d'année, et qui renaît déjà de ses cendres au mois de juin, à la faveur d'élections législatives anticipées, avec l'ombre Bardella au dessus des têtes. En sera-t-il de même de l'union des droites ? A l'extrême droite en tout cas, certains espèrent visiblement un accord pour obtenir des sièges à l'Assemblée nationale.

Alors que Reconquête tente depuis 2022 de s'imposer comme le tueur du Rassemblement national, Marion Maréchal Le Pen s'est faite ce lundi l'émissaire d'Eric Zemmour au siège du RN, où elle a rencontré sa tante Marine Le Pen et un Jordan Bardella triomphant, fort de ses 31,45% et des 30 sièges obtenus aux élections européennes. La petite fille de Jean-Marie Le Pen, tête de liste elle aussi aux européennes, en aura obtenu 5 de justesse, dépassant tout juste la barre des 5% de suffrages nécessaires pour avoir des élus au Parlement de Strasbourg.

"Rien est acté" selon Bardella

Il est donc loin de temps où Eric Zemmour faisait trembler tout le monde politique, à commencer par la formation historique de l'extrême droite française. La rencontre Maréchal-Bardella-Le Pen ce lundi, montre qu'une partie du clan Zemmour a mis de l'eau dans son vin et est prête à discuter d'un accord. C'est le cas de Marion Maréchal en tout cas, qui n'aurait pas prévenu le chef de Reconquête de son initiative, selon plusieurs médias. De quoi laisser penser que l'ambiance dans le jeune parti zemmouriste n'est pas au beau fixe.

Des proches de Marion Maréchal ont souligné l'importance de mettre en place une "coalition des droites", jugée comme essentielle pour parvenir à installer une majorité à l'Assemblée le 7 juillet. Si "rien n'a été acté" ce lundi au siège du RN selon Jordan Bardella lui-même, la rencontre n'a en tout cas pas manqué de susciter des réactions variées au sein des deux camps. Chez les proches de Marion Maréchal, on estime qu'il s'agit désormais de mettre en place "une plate-forme commune et un nombre de circonscriptions", pour saisir cette "occasion historique de pouvoir participer à un vrai changement".

D'autres membres de Reconquête ont montré moins d'enthousiasme, craignant que la nièce de Marine Le Pen aille plus simplement "dealer des places pour ses proches ou pour infléchir la ligne du RN sur l'union des droites", comme le rapporte Le Parisien. Mis devant le fait accompli, Eric Zemmour a tout juste assuré dans un tweet laconique que son parti "prendra sa part au grand rassemblement pour la victoire".

La porte ouverte à Marion Maréchal, pas à Eric Zemmour

Reste selon plusieurs médias que le RN a ses conditions pour ce rassemblement : notamment qu'il se fasse avec des personnalités qui ont montré leur "attitude constructive" par le passé. Comprendre : sans Eric Zemmour lui-même. Si Marion Maréchal semble encore la bienvenue dans la famille Le Pen, elle qui a toujours pris soin de distinguer "adversaires et concurrents", ce n'est semble-t-il pas le cas de l'ancien polémiste qui n'a jamais retenu ses coups.

Et c'est encore sans parler du fond. Sur quel projet pourraient se réunir le Rassemblement national et tout ou partie de Reconquête ? Sur la politique d'immigration elle-même, des désaccords profonds existent, Reconquête poussant pour une approche plus radicale, avec des propositions comme la "remigration", consistant à un retour des immigrés non européens et de leurs descendants dans leurs pays d'origine. Un concept avec lequel le RN a pris ses distances.

Sur le plan économique, Marion Maréchal promeut une vision très libérale, contrastant avec la ligne du RN ces dernières années, qui a percé dans l'électorat ouvrier avec un discours bien plus protecteur.

Vers un accord avec LR ?

Marine Le Pen a aussi assuré lundi que le RN était "bien sûr capable" de se retirer face à des candidats LR dans certaines circonscriptions, moyennant un accord.

"C'est ce sur quoi nous travaillons, mais avec des points politiques sur lesquels chacun se met d'accord. (...) Je pense qu'avec un grand nombre d'élus, nous le sommes", a-t-elle expliqué sur TF1, évoquant "un projet fondé sur deux grands chantiers, la défense du pouvoir d'achat et le redressement de l'économie et la lutte contre l'insécurité et l'immigration".