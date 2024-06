"Alliance RN-LR, en direct : Ciotti s'agace contre Macron, Bardella patauge sur la réforme des retraites

Eric Ciotti a dénoncé ce qu'il estime être "une basse manœuvre de la macronie" en découvrant que les candidats qu'il a investis étaient étiquetés "Union de l'extrême droite". De son côté, Jordan Bardella a peiné à convaincre le Medef sur ce qu'il adviendra de la réforme des retraites.

En direct

11:00 - L'alliance LR-RN efficace selon les sondages ? Selon un sondage OpinionWay pour CNews, Europe 1 et le JDD réalisé du 18 au 20 juin, qui invitait les participants à répondre à la question "si le premier tour des élections législatives avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants voteriez-vous dans votre circonscription ?", le RN et ses alliés récoltent 35% des intentions de vote, devançant de plusieurs points le Nouveau Front populaire avec 27%. La majorité présidentielle se place troisième avec 20%. En comparaison avec le dernier baromètre OpinionWay du vendredi 14 juin, le RN gagne 3 points, NFP 2 et Ensemble 1. A l'inverse, des partis comme LR (7%) ont perdu deux points, tout comme Reconquête (2%). Frédéric Micheau, directeur général adjoint d’OpinionWay, estime auprès de CNews, au vu de ses résultats, que la progression du RN peut en partie s'expliquer par l'alliance mise en place avec Eric Ciotti. "Il y a une partie de l'électorat de Reconquête et de celui LR qui se reportent sur les candidats du RN".

10:45 - Quel programme défendu par Eric Ciotti ? Côté programme, Éric Ciotti soutient l'une des priorités avancées par le RN : redonner du pouvoir d'achat aux Français, en passant notamment par la diminution de la TVA "qui pèse sur le coût de l'énergie, le carburant, l'électricité.". Une telle mesure couterait très cher : "Ça coûte plusieurs milliards d'euros et nous l'assumons", a reconnu Éric Ciotti. Autre point important particulièrement mis en avant par le président LR : "supprimer la Région" . "Une Région qui ne sert à rien. C'est un échelon de trop. Il faut de la proximité. Les communes, les Départements suffisent pour agir", a assuré le député des Alpes-Maritimes. Selon lui, il est aussi nécessaire de supprimer des postes de fonctionnaires, qu'il juge trop nombreux.

►Trouvez votre commune ou votre circonscription pour consulter les listes de candidats aux législatives :

10:25 - Eric Ciotti place les "amis de M.Mélenchon" comme ses principaux adversaires "J'ai bâti cette alliance et je l'assume, je le revendique. (...) J'ai fait le constat que ma famille politique était aujourd'hui devenue trop faible pour porter elle-même cette réforme. Donc il fallait trouver des alliances et j'ai trouvé", a martelé Eric Ciotti pour France bleu Côte d'Azur. Il place "les amis de M.Mélenchon" comme premiers adversaires de campagne : "On passerait d'une démocratie à une dictature avec M Mélenchon au pouvoir", assure-t-il.

09:58 - "Les Français souffrent d'une insécurité très liée à l'immigration" indique Eric Ciotti "J'ai bâti cette alliance et je l'assume, je le revendique. Je l'ai fait dans la transparence pour apporter des réponses, pour qu'on redresse le pays. Je suis très à l'aise" a déclaré Eric Ciotti, toujours techniquement patron des LR malgré le bannissement de son camp, ce vendredi matin sur France Bleu Azur. "Je crois qu'on voit depuis des années notre pays chuter et moi, j'ai toujours dénoncé cette chute. Aujourd'hui, on est à un tournant historique. Les Français souffrent, ils souffrent d'une crise de pouvoir d'achat, ils souffrent de l'insécurité, une insécurité très liée à l'immigration et ils attendent des réponses. Depuis des décennies, elles n'arrivent pas. J'ai fait le constat que ma famille politique était aujourd'hui devenue trop faible pour porter elle-même cette réforme. Donc il fallait trouver des alliances et j'ai trouvé" poursuit-il. Avant de mettre en garde les Français contre ce qu'il considère comme le bloc de "l'extrême gauche". "Si on ne veut pas, Monsieur Mélenchon à Matignon, Madame Rousseau à Beauvau, Madame Rima Hassan au Quai d'Orsay, et bien il faut voter pour notre alliance. Le reste ne servira à rien, ce sera un vote inutile", a conclu celui qui est candidat à sa réélection dans la 1ère circonscription des Alpes-Maritimes.