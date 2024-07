Stéphane Séjourné : large avance au 1er tour pour le ministre, les résultats en détails

Stéphane Séjourné a été largement placé en tête au 1er tour des élections législatives sur la 9e circonscription des Hauts-de-Seine.

Une première réussie. Stéphane Séjourné, dont c'était la première candidature à une élection, a été largement placé en tête par au 1er tour des élections législatives par les habitants de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Ce découpage administratif ne comprend que la ville de Boulogne-Billancourt et avait fait l'objet, comme tout le département, d'une alliance entre LR et le parti présidentiel Renaissance. Le ministre des Affaires étrangères a été crédité de 46,07% des voix, selon les résultats définitifs, et se hisse au 2nd tour où il défiera Pauline Rapilly-Ferniot, candidate du Nouveau Front populaire, laquelle a obtenu 21,39% des suffrages. Une candidate dissidente des Républicains s'était malgré tout présentée -Virginie Mathot- et celle a recueilli 15,17% des suffrages. Le RN, représenté par Julia Carrasco, décroche 13,93% des votes.

Stéphane Séjourné a-t-il des chances d'être élu aux législatives 2024 ?

Compte-tenu de l'électorat de Boulogne-Billancourt, Stéphane Séjourné a de grandes chances de confirmer dimanche 7 juillet et d'être élu député. Car si c'est sa première élection, ce n'est toutefois pas la première fois qu'un candidat de la majorité présidentielle brigue un mandat de député dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine. Il s'agit même d'un territoire conquis, qui avait déjà été remporté par le parti Renaissance pour les législatives de 2022, par le député Emmanuel Pellerin.

Par ailleurs, Stéphane Séjourné se présente avec l'appui du maire LR de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet. Dans la profession de foi, les deux partis ont annoncé s'allier "face aux extrêmes qui pactisent pour prendre le pouvoir". Citant l'intensification de "la compétition économique" et "la guerre de retour sur notre continent", "notre pays ne pourra faire face à ces bouleversements sans une action politique résolument tournée vers demain".