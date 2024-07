Candidats aux législatives : 221 désistements, ces circonscriptions explosives avant le 2nd tour

La date de dépôt des candidatures étant passée, tous les candidats pour le second tour des élections législatives sont connus. Découvrez les qualifiés et les désistements.

►Trouvez les candidats dans votre circonscription en cherchant votre commune ou votre département :

L'essentiel

Le premier tour des élections législatives a permis l'élection directe de 76 candidats, dont 39 issus du RN ou des forces alliées et 32 de l'union de la gauche. Seulement deux candidats de la majorité présidentielle ont été élus à la majorité absolue dès le 1er tour.

Dans toutes les autres circonscriptions, les candidats devront de nouveau faire face aux urnes le 7 juillet et affronter un à plusieurs adversaires. La forte participation au scrutin a entraîné un nombre conséquent de triangulaires, c'est-à-dire d'élection entre trois candidats au 2e tour : on comptait au soir du premier tour 306 triangulaires exactement avec 244 qui opposant le RN, le NFP et la majorité, 46 entre le RN, le NFP et LR et 16 autres avec des configurations différentes.

Toutefois, le nombre de ces triangulaires a considérablement chuté après les nombreux désistements observés chez les candidats arrivés en troisième position lors du premier tour, et ce, jusqu'à mercredi 18 heures, date de la clôture des candidatures pour le second tour. Le journal Le Monde décompte pas moins de 221 désistements entre le premier et le second tour, avec une majorité dans les camps du Nouveau Front populaire et de la majorité présidentielle "Ensemble. Voici la répartition exacte :

Divers : 1

Ensemble! : 83

LR : 2

Gauche et NFP : 132

RN et alliés : 3

Trouvez vos candidats au 2e tour des législatives : la carte par circonscription

Après le 1er tour des élections législatives, il est plus simple d'appréhender les tendances dans chaque circonscription et de savoir lesquelles penchent à droite ou à gauche. Mais compte tenu de possible report de voix, les candidats arrivés en tête au soir du 30 juin ne seront pas obligatoirement élus.