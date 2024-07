Candidats des législatives 2024 : qui est qualifié au 2e tour ? Qui se désiste dans chaque circonscription ?

Après le 1er tour des élections législatives, qui sont les candidats encore en lice ? Feront-ils face à un ou plusieurs adversaires ? Découvrez les partis encore en course dans chaque circonscription pour le second tour.

►Trouvez les candidats dans votre circonscription en cherchant votre commune ou votre département :

Le premier tour des élections législatives est passé et a fait du tri parmi les candidats. Au niveau national, le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête avec 33,15% des suffrages contre 28,14% des voix pour le Nouveau Front populaire (NFP) et 20,76% pour la majorité présidentielle arrivée en troisième position selon les résultats définitifs. Mais comment ces chiffres se traduisent-ils dans les 577 circonscriptions ?

D'abord par l'élection dès le premier tour de 75 candidats, dont 39 issus du RN ou des forces alliées et 32 de l'union de la gauche. Seulement deux candidats de la majorité présidentielle ont été élus à la majorité absolue dès le 1er tour.

Dans toutes les autres circonscriptions, les candidats devront de nouveau faire face aux urnes le 7 juillet et affronter un à plusieurs adversaires. La forte participation au scrutin a entrainé un nombre conséquent de triangulaires, c'est-à-dire d'élection entre trois candidats au 2e tour : 306 exactement avec 244 qui opposeront le RN, le NFP et la majorité, 46 entre le RN, le NFP et LR et 16 autres avec des configurations différentes. Le nombre de triangulaires peut toutefois être revu à la baisse si les candidats arrivés en troisième position se désistent. Ils ont jusqu'au mardi 2 juillet pour se décider.

Le 2e tour des législatives sera jouera sur un duel dans 190 circonscriptions : le RN et le NFP s'affronteront dans 67 d'entres elles et le RN sera face à la majorité dans 32 autres. A noter que cinq circonscriptions assisteront à des quadrangulaires pour le second tour.

Trouvez vos candidats au 2e tour des législatives : la carte par circonscription

Après le 1er tour des élections législatives, il est plus simple d'appréhender les tendances dans chaque circonscription et de savoir lesquelles penchent à droit ou à gauche. Mais compte tenu de possible report de voix, les candidats arrivés en tête au soir du 30 juin ne seront pas obligatoirement élus.

Quels candidats peuvent se désister au second tour des législatives ?

Les triangulaires ont, le plus souvent, pour effet de faciliter la victoire du candidat arrivé en tête lors du 1er tour du scrutin. En l'occurrence, de nombreux candidats du Rassemblement national seraient en mesure de l'emporter. A moins qu'un front républicain se forme et que les partis politiques appellent à un désistement de leurs candidats arrivés en troisième position pour faire barrage à l'extrême droite, sachant avoir eux-mêmes peu de chances de l'emporter.

Les partis membres du Nouveau Front populaire ont opté pour cette stratégie et annoncé le retrait systématique de leurs candidats s'étant qualifiés à la troisième place dans une triangulaire. Privés de candidat, les partis prévoient alors de voter pour le candidat faisant face au RN, non pas par adhésion mais surtout pour empêcher une victoire du RN et de ses alliés.

Si la gauche a été claire sur le désistement de ses candidats les moins biens placés, la majorité présidentielle se montre plus floue avec des consignes qui diffèrent selon les personnalités. Si Gabriel Attal, Premier ministre et chef de file du camp présidentiel durant cette campagne, appelle au retrait de tous les candidats arrivés troisième au profit d'un adverse autre que le RN, d'autres refusent de voir leurs candidats s'effacer si c'est pour laisser la voie libre à La France insoumise.

Les candidats à suivre pour chaque parti

Chaque parti a présenté des centaines de candidats aux élections législatives, mais certains sont à suivre avec plus d'attention dans leur circonscription en raison des enjeux électoraux, des possibles bascules politiques attendues ou des fonctions gouvernementales occupées par les candidats.

► Les candidats à suivre à gauche :

Chez les insoumis, deux camps s'opposent. Il y a d'abord ceux investis par le Nouveau Front populaire : François Ruffin arrivé 2ème derrière le RN dans sa circonscription (Somme), mais aussi les poids lourds comme Manuel Bompard (Bouches-du-Rhône) ou Clémentine Autain (Seine-Saint-Denis). Puis il y a ceux qui bien qu'insoumis et/ou députés sortants n'ont pas été investis par le parti mélenchoniste, en raison selon eux des désaccords qu'ils ont exprimés avec le leader : Alexis Corbière (Seine-Saint-Denis), Raquel Garrido (Seine-et-Marne), Danielle Simonnet (Paris), Frédéric Mathieu (Ille-et-Vilaine) et Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône). LFI a également décidé d'investir le militant du NPA Philippe Poutou dans l'Aude et ce dernier s'est qualifié de justesse.

Côté socialiste, François Hollande est toujours candidat en Corrèze, mais n'est pas sûr d'être élu bien qu'arrivé en tête au 1er tour. Autre candidature surprenante : celle de l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron, Aurélien Rousseau, investi par Place publique qui est arrivé en tête dans les Yvelines. Ce dernier avait quitté le gouvernement à la suite du vote de la loi immigration.

►Les candidats à suivre pour la majorité :

Alors que 24 ministres sont candidats aux élections législatives, aucun n'est parvenu à se faire élire dès le premier tour. Qualifiés pour des duels ou des triangulaires au second tour, ceux arrivés en tête seront-ils élus comme Gabriel Attal ou Stéphane Séjourné dans les Hauts-de-Seine ou Gérald Darmanin dans le Nord ? Ceux arrivés en deuxième pourront-ils inverser la tendance ? Et ceux qui ont fini troisième se désisteront-ils ?

Il faut aussi surveiller les anciens ministres comme l'ex-cheffe du gouvernement Elisabeth Borne dans le Calvados ou l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran.

►Les candidats à suivre à droite et à l'extrême droite :

Au sein de l'union de l'extrême droite, plusieurs candidats ont été élus dès le premier tour, notamment plusieurs poids lourds. Mais il reste plusieurs candidats en ballotage, dont Eric Ciotti. Le président contesté des Républicains est arrivé en tête dans sa circonscription des Alpes-Maritimes, mais fait face à une triangulaire dans laquelle le candidat de la majorité arrivé troisième refuse de ses désister. Parmi les rares députés LR sortants qui ont suivi Eric Ciotti dans son alliance, on compte Meyer Habib, dans la 8e circonscription des Français établis hors de France.

Lui ne fait pas partie de l'union de l'extrême droite et a même quitté Les Républicains en raison de l'alliance conclue par Eric Ciotti, mais il reste situé à droite de l'échiquier politique : Aurélien Pradié. Candidat sans étiquette, il est toutefois arrivé en tête dans sa circonscription du Lot.