Résultat Renaissance aux législatives : quel score au second tour pour Macron et ses candidats ?

Nettement devancé au premier tour des élections législatives, le parti de la majorité présidentielle peut-il connaître un rebond au second tour ce dimanche 7 juillet ? Les candidats maintenus auront un gros défi pour tenter de maintenir un groupe parlementaire important à l'Assemblée nationale.

Trouvez votre ville pour accéder aux résultats des législatives

La coalition "Ensemble", qui rassemble les candidats autour de la majorité présidentielle, résistera-t-elle à la vague du RN au terme du second tour des élections législatives dimanche 7 juillet 2024 ? Les résultats et enseignements du premier tour ne prêtent pas à l'optimisme pour le camp d'Emmanuel Macron puisque la coalition a rassemblé tout juste 20,04% des voix selon les résultats officiels transmis par le ministère de l'Intérieur, arrivant en troisième position et distancé par le Rassemblement National et le Nouveau Front populaire.

Les premières projections évoquent ainsi 60 à 90 sièges conservés dont 53 à 71 pour Renaissance, 19 maximum pour le Modem, 4 à 10 pour Horizons selon Ipsos Toluna, loin du score de 2022 et sans doute des espoirs d'Emmanuel Macron au moment de son annonce de dissolution le 9 juin dernier. Quelques ténors de la Macronie font tout de même la course en tête comme la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, Aurore Bergé ou le Premier ministre lui-même Gabriel Attal dans la 10e circonscription des Hauts de Seine. Mais crédité de 43,85% des voix, il devra tout de même surveiller la candidate du Nouveau Front Populaire Cécile Soubelet qui a obtenu 35% des voix. Elle semble toutefois disposer d'une faible réserve de voix.

C'est un cas de figure plutôt rare chez les candidats Ensemble qui devront surtout batailler face au RN. C'est le cas de plusieurs députés sortants comme Eric Woerth dans la 4e circonscription de l'Oise, Julie Delpech dans la 1ere circonscription de la Sarthe, Belkhir Belhaddad dans la 1ere circonscription de Moselle ou Xavier Breton dans la 1ere circonscription de l'Ain. Tous accusent plusieurs points de retard sur leurs adversaires RN et devront compter sur le désistement déjà annoncé du candidat du Nouveau Front populaire pour renverser la vapeur. Ce cas de figure se retrouve dans plusieurs circonscriptions et sera l'une des clés du scrutin pour les Macronistes ce 7 juillet.

Deux fois moins de députés qu'en 2022 ?

Le pari tenté par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale au soir des élections européennes, le 9 juin, et donc d'organiser des législatives anticipées, s'est visiblement soldé par un désaveu à l'issue du premier tour. La faute à l'incapacité du groupe Renaissance de rassembler autour de son programme – la gauche modérée a été aspirée par le Front populaire et les Républicains n'ont pas répondu à l'appel – et à un désamour avéré des Français sur la personne du président de la République. Les conséquences pourraient être nombreuses au soir du second tour.

Pour rappel, en juin 2022, lors des dernières élections législatives, tenues dans la foulée de la réélection d'Emmanuel Macron, le parti présidentiel - Ensemble ! - avait ainsi récolté plus de 38% des suffrages. En l'espace de deux ans, son électorat se serait donc presque réduit de moitié. Fort de 245 sièges à l'Assemblée nationale avant l'annonce surprise de la dissolution le 9 juin, Renaissance pourrait devoir bientôt se contenter, au mieux, d'une petite centaine de députés dans l'hémicycle. Avec possiblement beaucoup moins de sièges que sous le gouvernement Attal, lequel n'aura tenu que six mois s'il devait être démis à l'issue du deuxième tour au début du mois de juillet, le parti présidentiel n'aura certainement plus la moindre possibilité de constituer un gouvernement.

Quels sièges de députés pour Renaissance et Ensemble après le second tour des élections législatives de 2024 ?

Difficile de prédire le résultat du deuxième tour des élections législatives. En amont de ce second tour et au vu des résultats du premier tour et de ses enseignements, voici tout de même ce que le sondeur Ipsos Talan pour France 2 anticipe comme résultats de 2e tour des législatives, ce dimanche 7 juillet. Sont donnés ici les nombres de sièges par parti et par union politique (NFP, RN, Ens!). La majorité absolue est à 289 députés. Ces estimations seront affinées avec les résultats des intentions de vote jusqu'à vendredi 5 juillet.

La formation présidentielle, fondée en 2016 sous l'appellation En marche, garde toutefois un petit espoir de récolter les voix de ceux qui, à gauche comme à droite, ne se reconnaissent pas dans les programmes respectifs du Front Populaire et du Rassemblement National. Mais à la vue des chiffres, il semble assez improbable d'imaginer pour elle une issue favorable à l'issue de ces élections.