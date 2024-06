Manuel Bompard : quel résultat au premier tour des législatives ?

Député sortant, Manuel Bompard est candidat dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône pour le Nouveau Front populaire. Quelles sont ses chances d'être élu aux législatives ?

Lors de ces élections européennes 2024, le Coordinateur de La France Insoumise Manuel Bompard tentera de décrocher une nouvelle élection. Député sortant dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, l'insoumis est cette fois investi par le Nouveau Front populaire, l'alliance de la gauche mise en place pour faire barrage au Rassemblement national (RN). Sera-t-il reconduit dans cette circonscription, pour l'heure acquise à la cause de la gauche ?

Pour rappel, lors des élections européennes de juin dernier, le RN s'est largement imposé au niveau national avec un score de 31 %, leur permettant d'envoyer 30 députés au Parlement européen. En revanche, dans la 4e circonscription des Bouches du Rhône, LFI est arrivée en tête avec plus de 41 % des voix, suivie du Parti socialiste/Place publique (14 %) et du Rassemblement national (13 %). Et c'est justement dans cette circonscription que l'ex-député européen Manuel Bompard se présente pour les élections législatives anticipées programmées les 30 juin et 7 juillet prochains.

En pole position dans cette circonscription des Bouches-du-Rhône

Manuel Bompard a été investi par le Nouveau front populaire (NFP) dans une circonscription qu'il connaît bien. Effectivement, en 2022, lors des dernières élections législatives, le premier tour avait vu LFI écraser la concurrence grâce à ce même Manuel Bompard (56 %) devant Najat Akodad (14 %) pour la majorité. Au second tour, la gauche l'avait emporté très nettement en recueillant 73 % des suffrages devant le parti présidentiel.

Quelles sont les chances pour Manuel Bompard d'être élu aux Législatives 2024 ?

Ce serait mentir que de ne pas donner Manuel Bompard favori dans cette 4e circonscription des Bouches-du-Rhône acquise à la cause de la gauche, au vu des élections législatives deux ans plus tôt. Le véritable suspense sera plutôt de savoir qui arrivera à se hisser au second tour. Justement, notons que pour ces Législatives 2024, le député sortant et Coordinateur de LFI aura face à lui plusieurs autres candidats de gauche, comme Stéphane Pernice, investi par Divers extrême gauche, Leila Behaira pour Divers Ecologistes ou encore Isabelle Bonnet pour Lutte ouvrière. La majorité, concurrent de Manuel Bompard deux ans plus tôt sera représentée par Malika Torchi, et le Rassemblement national par Aurélie Quinquis.

En ce qui concerne les sondages au niveau national pour ces Législatives 2024, la lutte fait rage entre les deux principales forces du pays. Le Rassemblement national reste au dessus de la barre des 30% d'intentions de vote dans le dernier sondage publié par l'Ifop pour LCI. Il atteint même la barre symbolique d'un tiers des intentions de vote et distance la coalition de gauche - le Nouveau Front populaire - (28 %), qui est donnée en deuxième position. D'ou l'importance pour Manuel Bompard de réaliser un bon score dans une circonscription apparentée à gauche.