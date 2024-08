Nouveau Premier ministre, en direct : une date fixée et une solution évoquée

Les consultations touchent à leur fin et Emmanuel Macron voudrait nommer le futur Premier ministre dans le courant du week-end, et au plus tard dimanche. Le chef de l'Etat a-t-il déjà un arrêté un nom pour Matignon ? Il a en tout cas une option sérieuse, ou plus, en tête.

13:05 - Le nom de Bernard Cazeneuve bien reçu à droite Le nom de Bernard Cazeneuve cité depuis plusieurs jours apparait comme une des hypothèses les plus sérieuses pour Matignon. Lui-même a indiqué être prêt et même volontaire pour occuper le poste, tout en posant une condition au chef de l'Etat. Mais si lui est partant, qu'en disent les autres forces politiques ? A gauche l'idée tiraille : les socialistes hostiles ou moins enthousiaste à l'alliance du NFP le soutiennent, mais le reste du PS et les autres forces de gauche sont moins emballée. Quid de la droite ? Dans ce camp la nomination de Bernard Cazeneuve pourrait être tolérée dans le cadre d'une coalition, Laurent Wauquiez a d'ailleurs refusé de voir un LR nommé à Matignon plaidant seulement pour un pacte législatif. S'il est possible de travailler avec Bernard Cazeneuve, ce dernier pourrait être bien reçu. Gérald Darmanin estime qu'avec le socialiste une coalition est possible et Renaud Muselier a indiqué n'avoir "aucun problème" avec Bernard Cazeneuve par exemple.

12:41 - Le nom de Jean-Louis Borloo présenté à Emmanuel Macron Lors de leurs échanges de ce matin avec Emmanuel Macron, Carole Delga et Renaud Muselier ont fait des propositions en vue de la nomination du Premier ministre. Renaud Muselier a dit avoir cité des noms de droite et de centre-droit et a laissé échappé le nom de Jean-Louis Borloo. Le centriste qui a été député et ministre à plusieurs reprises sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy "a la capacité, la compétence, le savoir-faire" selon Renaud Muselier, qui s'est excusé auprès de son "vieil ami" pour avoir cité son nom sans lui en avoir parlé au préalable. Jean-Louis Borloo a soutenu Emmanuel Macron aux élections de 2017 et 2022, malgré des "désaccords sérieux" remontant au début du premier quinquennat du chef de l'Etat.

12:23 - Un Premier ministre issu du centre-droit : une solution possible ? La nomination d'un Premier ministre issu de la gauche est la solution la plus évidente au regard de l'arrivée en tête du NFP aux élections législatives, mais elle s'avère complexe après le statut quo du NFP qui assure depuis des semaines : Lucie Castets et personne d'autre. Emmanuel Macron ayant rejeté cette option, les conversations sont au point mort avec la gauche du NFP, même si quelques socialistes défendent des noms jugés capables de compromis et de collaboration. En face, Renaud Muselier a indiqué sur BFMTV avoir proposé plusieurs noms issus de la droite et du centre droit à Emmanuel Macron. Pourtant, Laurent Wauquiez qui mène la droite, s'est opposé à la nomination d'un LR à Matignon rendant les choses plus difficiles. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a expliqué sur ce point qu'un Premier ministre issu du centre droit était une solution envisageable tant que ce dernier ne nourrit pas d'ambition présidentielle pour 2027 et ne devient pas un opposant en plus à Laurent Wauquiez et autres candidats annoncés ou non à l'élection.

12:04 - Macron "cristallise" son choix de Premier ministre Si, comme le pressent Renaud Muselier, Emmanuel Macron a bien une idée pour la nomination du Premier ministre ce jeudi matin, une annonce dans le week-end, suggérée par les différentes précisions sur la date distillées par le chef de l'Etat à ses interlocuteurs et rapportés par différents médias, parait possible. Ce week-end, Emmanuel Macron devrait se rendre à la résidence présidentielle versaillaise, la Lanterne, pour les dernières réflexions. "Là, il est dans la cristallisation de son choix" indique un proche du chef de l'Etat au Parisien.

11:45 - Macron a une solution pour Matignon selon Muselier Emmanuel Macron n'est "pas du tout" perdu au sujet de la nomination d'un Premier ministre selon le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Ce dernier, interrogé sur le fait que le chef de l'Etat dispose ou pas d'une idée sur le nom du futur locataire de Matignon, a confié sur BFMTV : "Oui, je le pense", sans toutefois donner de détail ou d'indice. "Le premier tour des consultations a apporté un certain nombre de réponses assez claires" a-t-il simple ajouté.

11:29 - Le choix d'un Premier ministre différent de Lucie Castets "vise à fracturer le NFP" "Tout choix d'un Premier ministre hors Lucie Castets vise à fracturer le NFP" estime le député insoumis Alexis Corbière dans un message sur X dénonçant ce qu'il voit comme des manoeuvres politiques et tentatives d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron pour fragiliser la gauche et continuer sa propre politique : il "a fait la dissolution, convaincu que le NFP était impossible, que gauche et écologistes seraient divisés. Erreur" lance l'un des frondeurs écartés par le parti LFI, mais soutien du NFP.

11:10 - Un ministre juge une majorité entre les forces modérées possible Le nom de la personne qui sera nommée à Matignon "est moins important que [sa] capacité à rassembler" estime le ministre démissionnaire chargé de l'Europe et issu du MoDem Jean-Noël Barrot. Sans s'avancer sur la couleur politique ou l'origine du Premier ministre, il indique sur Franceinfo qu'une "majorité peut se dégager de la gauche modérée à la droite modérée" et souligne que cette dernière est "souhaitable mais surtout possible" au regard des "convergences dans les priorités" des deux camps.

10:56 - Un "Premier ministre de gauche" pour Delga, de "l'autre côté" pour Muselier Carole Delga et Renaud Muselier sont sortis de leur entretien avec Emmanuel Macron et les présidents de région, PS pour la première et membre du camp présidentiel issu de la droite pour le second, ont défendu des positions différentes. Carole Delga a indiqué soutenir la nomination d'un "Premier ministre de gauche" car si lors des législatives "ceux qui ont gagné ce sont tous les républicains.(...) Dans ce front républicain la tendance est plutôt à gauche". Renaud Muselier a confié lui avoir "prêché un peu pour l'autre côté". Reste que les deux politiques se montrent favorables à une ouverture du futur gouvernement aux compromis entre les forces dites de "l'arc républicain", soit excluant LFI et le RN.

10:31 - Encore des consultations ce jeudi S'il veut tenir le délai qu'il s'est lui-même fixé dans ses échanges avec les interlocuteurs de ses différentes consultations, Emmanuel Macron n'a plus que quelques jours pour se décider. Or, il continue de consulter ce jeudi avant son départ pour la Serbie pour une visite de deux jours. Le chef de l'Etat a reçu Carole Delga et Renaud Muselier, la présidente de la région Occitanie et celui de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à 8h45. Il doit enchainer avec un rendez-vous avec le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, à 11h et un dernier entretien avec le président de l'Association des départements de France, François Sauvadet à 14h vient d'annoncer BFMTV.

10:20 - Un Premier ministre nommé d'ici lundi Emmanuel Macron s'est fixé une date butoir pour la nomination du Premier ministre et il a précisé sa fenêtre de tir auprès des représentants de LR lors de leur consultation de mercredi. Le président de la République a dit vouloir nommer le futur chef du gouvernement "après vendredi" rapporte Le Parisien. Le même journal, ainsi que Franceinfo, avançaient déjà hier que la nomination du locataire de Matignon devait avoir lieu "avant dimanche" pour précéder la rentrée : "Les Français vont rentrer le 2 septembre. Ils doivent voir un changement politique et un changement d’incarnation" a glissé une source de l'entourage d'Emmanuel Macron au Parisien.

09:40 - Bernard Cazeneuve "est très isolé", selon le président du groupe écologiste au Sénat Alors que l'hypothèse Cazeneuve alimente les rumeurs, elle est déjà mal accueillie au sein du NFP, dont une partie est opposée à sa nomination. Il ne sera pas soutenu par les élus LFI et même certainement par de nombreuses personnalités du PC et des écologistes, qui le considèrent bien trop éloigné de la ligne désormais incarnée par la gauche. "Quel programme de gauche Bernard Cazeneuve a-t-il proposé aux Français aux législatives ? Il est très isolé, il n’a personne derrière lui à part quelques députés socialistes. Même François Hollande est derrière Lucie Castets et le NFP", confie Guillaume Gontard, président du groupe écologiste au Sénat, à Public Sénat.

09:14 - Lucie Castets elle-aussi met en avant la nécessité d'accords avec d'autres partis à l'Assemblée Ce jeudi matin, les personnalités de gauche abondent sur un point : il semble inconcevable que le programme du NFP soit appliqué, même si une personnalité de ses rangs est nommé premier ministre. Lucie Castets elle-même, la candidate du NFP à Matignon, l'assure ce matin sur BFMTV. "Nous travaillerons avec tous les parlementaires républicains, nous trouverons des accords texte par texte et donc évidemment nous prenons acte du fait que nous avons une majorité relative et non absolue", a-t-elle défendu, arguant que cette position était claire et publique depuis des semaines. "Manifestement le président de la République n’a pas voulu l’entendre et a caricaturé le positionnement du Nouveau Front populaire. Et d'ajouter : "J’ai eu cet été des contacts avec tout le monde, y compris des députés du MoDem et des personnes du bloc central". Reste que malgré ces messages d'ouverture, Lucie Castets entend "tout faire" pour que le NFP "fasse bloc" : "Les Français, et en particulier les électeurs de gauche bien sûr, attendent que l'unité existe. Je pense qu'en un mois, on a démontré que l'union de la gauche était une force extrêmement enthousiasmante pour la société française", a-t-elle déclaré.

09:07 - Olivier Faure dit désormais clairement que la gauche au pouvoir fera "des compromis" C'est une évolution qui n'est pas anodine : Olivier Faure, défenseur de l'union du NFP, n'est pas sur la même ligne que LFI et considère que si Emmanuel Macron nomme un Premier ministre issu des forces de gauche, celui-ci n'appliquerait pas le "programme, tout le programme du NFP". "Personne n’a de majorité absolue. Cela suppose forcément de la part du futur gouvernement d’aller chercher des compromis", a-t-il affirmé sur RTL ce jeudi, ajoutant : "Il faut discuter avec toutes formations politiques républicaines sur la base d’un projet arrivé en tête et voir les compromis à trouver pour faire avancer le pays". Le Premier secrétaire du PS a marqué une autre différence avec LFI, en justifiant dans Libération le refus du PS de participer à la manifestation du 7 septembre pas sa volonté de s'opposer au président "dans le cadre" de l'Assemblée : "Je comprends que des gens souhaitent exprimer leur colère, leur déception, leur incompréhension, leur exaspération face à un pouvoir qui n’entend rien ni personne. Nous participerons en fin de mois aux manifestations organisées par les syndicats. En attendant nous mènerons le débat à l’échelle parlementaire", a-t-il dit.

09:01 - Macron doit choisir un Premier ministre dans "le bloc de gauche", selon Carole Delga Alors qu'elle sera reçue par Emmanuel Macron ce jeudi dans le cadre des consultations pour Matignon, Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, a estimé dans une interview au Parisien, hier, que le président avait le devoir de choisir un Premier ministre "dans le bloc de gauche". Si elle confirme être "candidate à rien", Carole Delga a néanmoins affirmé qu'Emmanuel Macron a tout à fait le droit "de refuser Lucie Castets". "Je pense qu'il faut que la gauche présente un plan d'actions, une feuille de route pour changer la vie des gens et créer les conditions d'un dialogue. C'est sur cette base qu'elle peut chercher des alliances de non-censure à l'Assemblée nationale. Il faut s'ouvrir aux autres forces républicaines pour dégager des consensus", a-t-elle assuré, ajoutant : "Il faut que le président respecte le vote des Français qui ont dit non à l'extrême-droite, ont souhaité une rupture avec les politiques injustes et ont donné une prime à la gauche même si elle n'a pas de majorité absolue. Ça ne peut pas être tout le programme, rien que le programme du Nouveau Front populaire, c'est ridicule".