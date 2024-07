DIRECT - Résultat des législatives : la décision radicale de Le Pen pour le 2e tour

Marine Le Pen assure que son gouvernement est prêt et qu'elle dispose de sa liste de ministres. Mais elle attend les résultats du 2e tour de ces législatives pour se réjouir.

►Trouvez votre commune ou votre circonscription pour consulter les résultats des législatives : Sommaire Législatives 2024 en direct

Résultat de 2e tour (projection)

Résultat du 1er tour

Carte : résultats par circonscriptions

Résultats des législatives par ville L'essentiel Le résultat du premier tour des législatives a placé le RN et ses alliés en tête dimanche, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges, ni la gauche, ni Ensemble! n'apparaissent en mesure de faire élire suffisamment de députés pour obtenir une majorité au 2e tour.

Marine Le Pen a fait savoir ce matin sur France Inter qu'elle avait bien en tête ce que son parti ferait à l'issue des résultats du 2e tour de ces législatives : elle a affirmé que son gouvernement été déjà élaboré et que toutes les ministères avaient des personnalités prêtes pour le poste, notamment "des personnes issues de la société civile". En revanche, Marine Le Pen a pris la décision de ne pas faire partie de ce gouvernement qui serait dirigé par Jordan Bardella. Elle restera présidente des députés RN. Autre décision importante : Marine Le Pen ne veut pas que Jordan Bardella soit Premier ministre dans une coalition qui dénaturerait le programme du RN. Comprendre : il faudra une majorité absolue ou un ralliement de députés LR acceptant les conditions du RN pour que l'extrême droite gouverne.

190 candidats ont déjà fait savoir qu'ils se retiraient de la course dans l'optique d'un "front républicain". Au moins 122 candidats, qui se sont désistés pour faire barrage au Rassemblement national, viennent de la gauche, 50 du camp présidentiel et un des Républicains. Emmanuel Macron n'a pas fixé de lignes claires sur les désistements. Gabriel Attal a appelé tous ceux arrivés en troisième position à se désister, Bruno Le Maire a indiqué refuser toute désistement au profit d'un candidat LFI, François Bayrou et Yaël Braun-Pivet ont parlé de "cas par cas".

En direct

11:26 - Chanson contre le RN : Marine Le Pen espère que la justice va se saisir du dossier Une vingtaine de rappeurs ont sorti une chanson contre le Rassemblement national. Dans une publication sur le réseau social X, Marine Le Pen a fustigé les paroles et a dit espérer "que le parquet (se saisisse) de cette abjection." 11:12 - Un candidat radical de gauche remercie Xavier Bertrand pour son soutien Sébastien Jumel, député radical de gauche élu en Seine-Maritime, a remercié le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand pour son soutien, sur le réseau social X. Ce dernier avait écrit : "Malgré nos différences de sensibilité, nous travaillons ensemble dans le sens de l'intérêt général sur des sujets de fond". Projections de second tour en sièges Les résultats du second tour des législatives sont déjà anticipés par les instituts de sondages, qui ont réalisé des projections en nombre de sièges dans la future Assemblée. Voici la projection Ipsos Talan pour France 2. Sont donnés ici les nombres de sièges par grand bloc en haut (NFP, RN et alliés, Ensemble!) ainsi que par parti politique en bas (LFI, PS, EELV, PC, Renaissance, Modem, Horizons, LR avec Ciotti, RN). Ces estimations seront affinées avec les résultats des intentions de vote jusqu'au vendredi 5 juillet. 11:03 - Manuel Bompard refuse "une grande coalition" avec Gabriel Attal Sur BFMTV, le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, a refusé l'"Assemblée plurielle proposée par Gabriel Attal : "Les Insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme", a-t-il a affirmé. Et d'ajouter : "Je suis dans une campagne où l’objectif, c’est d’avoir une majorité pour pouvoir gouverner avec un gouvernement du Nouveau Front populaire dimanche." 10:54 - Des rappeurs se mobilisent contre le Rassemblement national Ce lundi, une vingtaine de rappeurs ont publié le titre "No Pasaran", dans lequel ils dénoncent et attaquent le Rassemblement national. Parmi ces artiste : Fianso, ISK, Zola, Pit Baccardi, Cokein, Ashe 22, UZI, RK, Alkpote, Akhenaton, Kore, Nahir, Seth Gueko, Demi portion, Soso Maness. 10:47 - Clément Beaune appelle à "voter systématiquement" pour les candidats "face au RN" Sur BFMTV, l'ancien ministre, député sortant et battu dans sa circonscription de Paris, a affirmé qu' "il faut qu'on vote systématiquement pour le candidat, la candidate, qui est face au Rassemblement national." Alors que la ligne du camp présidentiel n'est pas certaine, Clément Beaune a appelé son parti à être "clair". 10:23 - "Emmanuel Macron est le grand responsable de ce chaos", affirme Anne Hidalgo Sur le plateau de France 2, la maire de Paris a déclaré qu'Emmanuel Macron avait agi sur "un coup de folie" et était "responsable de ce chaos". Elle a également appelé à voter contre le Rassemblement national, et souhaite le "désistement des candidats en troisième position pour faire barrage au RN". L'édile a néanmoins rappelé qu'elle avait des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon : "Ce n’est pas ma tasse de thé, je ne suis pas en harmonie avec ce qu’il prône". 10:09 - Un candidat RN inéligible qualifié au second tour Thierry Mosca, candidat du Rassemblement national dans la 2e circonscription du Jura s'est qualifié au second tour des législatives, en deuxième position derrière la députée sortant Marie-Christine Dalloz (LR). Pourtant, il est inéligible du fait de son placement sous curatelle de l'Union départementale des associations familiales (Udaf) du Jura en novembre 2023. Aussi, selon Le Progrès, une procédure le visant pour "travail dissimulé" a par ailleurs été classée sans suite début juin en raison d'un "état mental déficient", a-t-on ajouté. 09:56 - Marine Le Pen craint "un coup d'État administratif" En s'appuyant "sur des rumeurs", Marine Le Pen a affirmé qu'Emmanuel Macron allait faire un "coup d'État d'administratif" en nommant à des postes clés : "Le Président de la République envisagerait demain, c’est-à-dire à quatre jours du second tour, de nommer le directeur général de la police nationale, alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des JO, et le directeur de la gendarmerie nationale, a-t-elle expliqué sur France Inter. Elle a estimé que le chef de l'État cherche à "contrer le vote des électeurs, le résultats des élections, en nommant des personnes pour qu’ils empêchent, à l’intérieur de l’État, de pouvoir mener la politique que les Français veulent." 09:44 - François Bayrou affirme que son parti s'est désisté partout où le RN peut être élu Sur franceinfo, François Bayrou a affirmé que les candidats MoDem s'étaient retirés pour faire face au Rassemblement national : "Toutes les situations de désistement lorsque le RN est en situation d’être élu, à ma connaissance, sont faites", a-t-il affirmé. 09:23 - Marine Le Pen assure que le gouvernement du RN est prêt Si elle a déjà indiqué qu'elle n'en ferait pas partie, Marine Le Pen a affirmé le gouvernement du Rassemblement national était "prêt" en cas de victoire au deuxième tour des élections législatives. Il "sera complet, compétent, constitué de gens du RN et de gens qui ont participé avec nous". Par ailleurs, si le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, Jordan Bardella ne sera pas Premier ministre, a-t-elle indiqué : "Nous ne pouvons pas accepter d'aller au gouvernement si nous ne pouvons pas agir. Ce serait la pire des trahisons à l'égard de nos électeurs." 09:08 - Éric Ciotti tire sur tout ce qui bouge Éric Ciotti, arrivé en tête au premier tour dans sa circonscription des Alpes-Maritimes, s'en est pris à Emmanuel Macron et à Xavier Bertrand. Concernant le premier, il a déclaré que le président de la République a "installé le chaos dans le pays, dans les comptes, le déficit, dans la rue, (et) le chaos antisémite." Et d'ajouter "Ce que veut monsieur Macron, c'est que la coalition des droites ne puisse pas gouverner. J'appelle tous les Français qui refusent de voir la France sombrer dans le chaos à venir vers nous." Malgré son alliance avec le RN, Éric Ciotti reste toujours président des Républicains, et il s'en également pris au président LR de la région Hauts-de-France : "Quelques un chez nous, dont Monsieur Bertrand, se rallient à ce scénario du grotesque. Il y en a marre de tous ces politiciens qui se mettent d'accord au dernier moment pour ne rien changer". 08:55 - "300 à 350 candidatures NFP au 2e tour", affirme Manuel Bompard Sur le plateau de BFMTV, le coordinateur de La France insoumise a affirmé qu'il y aurait "300 à 350" candidats du Nouveau Front populaire au second tour des élections législatives, et qu'entre qu'entre "40 et 50 candidats" du parti ont fait le choix "de retirer". 08:48 - François Ruffin prend sa part de responsabilité dans la montée du Rassemblement national Au micro de France Inter, ce mardi matin, François Ruffin a indiqué que les résultats du premier tour des élections législatives étaient aussi une défaite de la gauche : "Est-ce qu’on a tout fait pour qu’une gauche existe dans la France des bourgs ? Non, depuis deux ans, très clairement." Et d'ajouter que le seul objectif de la gauche était d'empêcher "une majorité absolue pour le Rassemblement national". 08:35 - Deux journaux veulent qu'Emmanuel Macron clarifie sa ligne "Désiste, prouve que tu résistes". C'est avec cette référence à France Gall que les quotidiens Libération et L'Humanité ont fait leur une, ce mardi 2 juin. Les deux journaux marqués à gauche, appellent Emmanuel Macron à clarifier la ligne du camp présidentiel contre le Rassemblement national, en vue du deuxième tour des législatives. 08:24 - Xavier Bertrand demande à Emmanuel Macron de s'exprimer Sur RTL, Xavier Bertrand a appelé Emmanuel Macron à prendre la parole : "Il nous a mis dans une impasse. Il doit sortir du silence, il doit nous dire quelle conclusion il tire de ce premier tour", a affirmé le président de la région Hauts-de-France. 08:14 - Le défenseur de l'équipe de France Jules Koundé appelle à "faire barrage à l'extrême droite" Après la victoire de l'équipe de France face à Belgique (1-0) en huitième de finale de l'Euro 2024, le défenseur des Bleus, Jules Koundé, s'est engagé contre le Rassemblement national : "J’ai été déçu de voir quelle direction notre pays prend, avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, les valeurs de vivre-ensemble, de respect, qui souhaite diviser les Français. Il y a un deuxième tour, rien n'est joué. Il faut aller chercher les personnes qui n'ont pas voté. Ce serait important de faire barrage à l'extrême droite." 07:55 - Laurent Berger met en garde contre tout "accroc dans le désistement républicain" L'ancien leader de la CFDT, Laurent Berger, a apporté son "soutien" aux candidats "républicains" dans un entretien à l'AFP relayé par BFMTV : "Je soutiens tous les candidats et toutes les candidates qui seront dans un duel contre le Rassemblement national. Qu'il s'appelle François Ruffin, je le soutiens. Qu'il s'appelle Boris Vallaud, qu'elle s'appelle Elisabeth Borne". Il s'en ai pris, par ailleurs, à Jean-Luc Mélenchon, dont il a estimé qu'il était "l'idiot utile de tous ceux qui ne veulent pas se désister". 07:31 - Des députés pro-russes à l'Assemblée nationale ? Selon le média La Lettre, une dizaine de candidats aux législatives pour le Rassemblement national entretiendraient des liens avec la Russie et auraient effectué des missions d'observation électorales. La Tribune expliquait également, avant le premier tour des législatives, que les candidats RN Julie Lechanteux (Var), Frédéric Boccaletti (Var), Virginie Joron (Bas-Rhin), Hélène Laporte (Lot- et-Garonne), Jean-Lin Lacapelle (Loiret), Bruno Bilde (Pas-de-Calais), Ludovic Pajot (Pas-de- Calais), Joëlle Mélin (Bouches-du-Rhône) et Dominique Bilde (Meurthe-et-Moselle), s'étaient déplacés en Russie ou en Crimée entre 2018 et 2021. 07:09 - Raquel Garrido retire sa candidature Députée sortante La France insoumise non investie par le Nouveau Front populaire, Raquel Garrido, arrivée troisième dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, a annoncé se désister au profit du candidat du Nouveau Front populaire, arrivé premier, devant le Rassemblement nation. "Je me désiste car je n'ai pas de principe à géométrie variable", a-t-elle expliqué sur BFMTV. 06:48 - Clôture des candidatures à 18h Les candidats ont jusqu'à 18h, ce mardi, pour déposer leur candidature pour le second tour des législatives. Selon des chiffres publiés par Le Monde ce lundi en fin de journée, il y a eu 185 désistements dans des circonscriptions où le Rassemblement national est arrivé premier : 121 à gauche, et 60 dans le camp présidentiel. Pour le moment, 126 triangulaires sont toujours prévues. 06:35 - Le camp présidentiel se déchire sur la ligne à adopter Dès dimanche, et la parution des résultats du premier tour des législatives, Emmanuel Macron avait appelé à "un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour". Une position partagée par Gabriel Attal, quelques heures plus tard, qui avait dit aux candidats du camp présidentiel arrivés troisièmes de se désister pour faire battre le Rassemblement national. Pour autant, cette ligne ne semble pas être vue de la manière par tout le monde au sein du gouvernement. Bruno Le Maire a de son côté demandé à ne pas voter ni RN, ni LFI au second tour des législatives, mais "pour un candidat du camp social-démocrate". Quant François Bayrou et Yaël Braun-Pivet, ils ont évoqué un cas-par-cas sur le désistement.

En savoir plus

Le résultat du premier tour des législatives, qui a eu lieu ce dimanche 30 juin, a donné le RN et ses alliés en tête, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. Voici les résultats officiels dévoilés par le ministère de l'Intérieur :

Parmi les résultats significatifs de ces législatives, on note la victoire au premier tour de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et du socialiste Olivier Faure en Seine-et-Marne. François Hollande est en ballotage favorable en Corrèze, comme Elisabeth Borne dans le Calvados, qui pourrait être élue grâce au désistement du candidat de la gauche. Laurent Wauquiez est aussi en ballotage favorable dans la Haute-Loire, François Ruffin est quand à lui en difficulté dans la Somme. L'ancien ministre Clément Beaune a été battu par le socialiste Emmanuel Grégoire, élu dès le premier tour à Paris. Le patron du PCF, Fabien Roussel est aussi éliminé dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre Jérôme Cahuzac.

Si l'élection est avant tout nationale, le résultat des législatives doit s'observer localement. Les résultats qui émergent dans chaque circonscription donnent des enseignements précieux sur le paysage politique en France en 2024. Trouvez votre circonscription dans la carte ci-dessous pour consulter le détail des résultats :

Les actus

Quel ministre de l'Intérieur RN ? Leggeri et Chenu favoris

Remaniement ministériel : Attal vers la sortie ? Quand le gouvernement va-t-il changer ?

Assemblée nationale : quelle composition après les législatives ? 76 députés déjà élus

Prisca Thevenot : quel résultat au second tour des législatives ?

Aurore Bergé : quel résultat pour la ministre au 2e tour des législatives ?

Philippe Poutou : quel résultat au second tour des législatives ?

Les élections législatives en France s'organisent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce des résultats, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits lors des résultats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat arrivé en deuxième position est également qualifié. Le second tour voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.

Résultat des législatives, majorité et gouvernement

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement une majorité à l'Assemblée, qui peut être absolue (289 sièges) ou relative, et donc orienter de manière plus ou moins forte les priorités du pays et les lois qui seront votées pendant la mandature. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes. En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des majorités et donc des gouvernements de coalition peuvent se former.

Le gouvernement étant responsable devant le parlement, qui peut le valider ou le rejeter lors d'un vote de confiance ou après le dépôt d'une motion de censure, il doit donc être en phase avec cette majorité sortie des urnes. Après des résultats des législatives, le Président de la République nomme donc généralement un Premier ministre, issu de son parti en cas de victoire ou du parti majoritaire si une autre sensibilité l'emporte.

Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.