Résultat des législatives 2024 : un RN triomphant, les scores dans les circonscriptions

Jordan Bardella se rapproche de Matignon. Les résultats des élections législatives sont clairs : le RN est nettement devant, l'extrême droite est en mesure d'avoir une majorité absolue.

Résultats des législatives 2024

Projection en nombre de sièges

Carte : résultats par commune L'essentiel Le RN et ses alliés sont nettement en tête du premier tour des élections législatives, devant le Nouveau Front populaire. Les candidats de la majorité présidentielle enregistrent une sévère défaite. Voici les résultats de chaque bloc politique selon la dernière estimation Ipsos Talan pour France 2, à l'échelle nationale : Rassemblement national et alliés : 33,2% (204 à 244 sièges RN, 26 à 36 sièges LR)

Nouveau Front populaire : 28,1% (180 à 200 sièges, dont 58 à 72 LFI, 33 à 43 PS, 28 à 38 sièges EELV, 6 à 12 PCF)

Renaissance et alliés : 21,0% (60 à 90 sièges, dont 53 à 71 Renaissance, 13 à 19 MoDem, 4 à 10 Horizons)

Les Républicains et divers droite : 10% (41 à 61 sièges)

Divers Centre / UDI : 1,8%

Divers gauche : 1,7% (11 à 19 sièges)

Extrême gauche : 1,3% (0 siège)

Reconquête : 0,6% (0 siège)

Autres (22 à 30 sièges) Le nombre d'élus au premier tour est important (65 à 85), parmi lesquels Marine Le Pen et Olivier Faure. François Hollande est en ballotage favorable en Corrèze, comme Elisabeth Borne, qui pourrait être élue grâce au désistement du candidat de la gauche. Laurent Wauquiez est aussi en ballotage favorable dans la Haute-Loire, François Ruffin est quand à lui en difficulté dans la Somme. Le patron du PCF, Fabien Roussel est éliminé dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre Jérôme Cahuzac. Pour le 2e tour des législatives, et le nombre de triangulaires considérable : sans doute plus de 280 cas d'élections de 2e tour avec trois candidats, peut-être 300 selon l'Ipsos. La question du désistement du 3e se pose donc ce soir pour faire barrage ou non à l'extrême droite. Marine Le Pen a appelé les Français "à donner une majorité absolue au RN pour que Jordan Bardella soit nommé Premier ministre par Emmanuel Macron". De son côté Jean-Luc Mélenchon a annoncé que les candidatures du NFP seront retirées en cas de troisième position. La majorité présidentielle retirera ses candidats "au cas par cas", a indiqué Aurore Bergé. Les Républicains (indépendants du RN) s'abstiennent de consigne de vote pour le 2e tour dans un communiqué publié dans la soirée. A noter que la participation est très élevée ce dimanche, avec une mobilisation historique supérieure à 65%.

Résultats des élections législatives 2024

Voici les premières estimations des résultats du premier tour selon l'institut Ifop pour TF1 et LCI ce dimanche à 20 heures. Le RN est donc largement en tête avec plus de 34% des voix, devant le Nouveau Front populaire à près de 30% et Ensemble - Majorité à un peu plus de 20% :

Résultat en nombre de sièges à l'issue des législatives 2024

L'Ifop a aussi réalisé des projections pour TF1 et LCI en nombre de sièges à partir de ses estimations du premier tour des législatives. Voici les fourchettes qui devraient échoir à chaque bloc à l'issue du deuxième tour la semaine prochaine. Le Rassemblement national semble tout proche des 289 sièges nécessaires pour obtenir la majorité absolue :

L'inconnue des triangulaires et des reports de voix au second tour

Les sondeurs ont beaucoup de mal à affiner leur modèle de projections pour le 2e tour du fait du caractère local des 577 scrutins. Mais un autre paramètre vient compliquer la tâche des instituts pour tenter d'estimer les résultats du 2e tour des législatives : si la participation est forte - elle est estimée à plus de 60% -, ces élections seront marquées par l'organisation de nombreuses triangulaires, sans doute plus d'une centaine. Cela arrive lorsque trois candidats obtiennent au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits au 1er tour. Or plus les gens votent, plus le seuil de qualification baisse.

En cas de nombreuses triangulaires, les résultats du 2e tour des législatives deviennent de plus en plus incertains. C'est mécaniquement l'extrême droite qui est la plus avantagée, du fait de l'éparpillement des voix entre les deux autres candidats. En cas de désistement d'un concurrent "pour faire barrage" à l'extrême droite, en revanche, celle-ci est souvent perdante. Que feront les candidats engagés dans des triangulaires ? Quels seront les reports de voix ? Ces problématique sont très importantes pour comprendre les résultats des législatives.

Les élections législatives en France s'organisent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce des résultats, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits lors des résultats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat arrivé en deuxième position est également qualifié. Le second tour voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.

Résultat des législatives, majorité et gouvernement

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement une majorité à l'Assemblée, qui peut être absolue (289 sièges) ou relative, et donc orienter de manière plus ou moins forte les priorités du pays et les lois qui seront votées pendant la mandature. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes. En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des majorités et donc des gouvernements de coalition peuvent se former.

Le gouvernement étant responsable devant le parlement, qui peut le valider ou le rejeter lors d'un vote de confiance ou après le dépôt d'une motion de censure, il doit donc être en phase avec cette majorité sortie des urnes. Après des résultats des législatives, le Président de la République nomme donc généralement un Premier ministre, issu de son parti en cas de victoire ou du parti majoritaire si une autre sensibilité l'emporte.

Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.