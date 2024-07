Résultat des législatives : tous les scores, Macron a un plan pour le 2e tour

Les résultats de premier tour des législatives 2024 ont placé le RN en position de force. Emmanuel Macron a décidé de prendre la main sur la stratégie de second tour des partis le soutenant.

Résultats des législatives par ville L'essentiel Le résultat du premier tour des législatives a placé le RN et ses alliés en tête dimanche, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue. L'extrême droite a recueilli 33,15% des voix, elle est arrivée première dans une majorité de circonscriptions. La gauche a recueilli 27,99% des voix, mais n'est pas en mesure de faire élire suffisamment de députés pour obtenir une majorité, tout comme Ensemble!, qui a recueilli 20,04% à l'échelle nationale.

L'élection va se jouer dans les 306 triangulaires de 2e tour avec trois candidats qualifiés. Des désistements des candidats arrivés en troisième position sont en cours dans plusieurs circonscriptions, pour faire barrage à l'extrême droite.

La gauche a fixé une ligne : les candidatures du NFP seront systématiquement retirées en cas de troisième position et la gauche appelle soit à voter pour l'adversaire du RN, soit à voter blanc ou nul, pour avantager le candidat face à l'extrême droite.

Emmanuel Macron tente un nouveau coup politique avec un nouveau revirement sur le NFP et l'opposition au RN. Il s'est mis d'accord avec le Premier ministre pour que les candidats Ensemble! se désistent dans les circonscriptions où ils sont arrivés en troisième position et dans lesquelles la gauche est devant. Comme l'indique BFMTV, ce sera le cas même dans les circonscriptions où se présentent des candidats LFI, si ces derniers n'ont pas tenu de propos radicaux ou défendu de ligne "extrémiste" ou "communautaire". Avec ses conseillers, le président a passé une bonne partie de la nuit à éplucher les candidatures pour écarter tout soutien d'un candidat LFI considéré comme infréquentable politiquement. Il serait "convaincu de pouvoir emporter 150 sièges et trouver des alliés à gauche et à droite pour former une éventuelle future coalition", a indiqué un proche à RMC. Une réunion a aussi eu lieu à la mi-journée entre le président et les principaux ministres.

15:43 - Jordan Bardella accuse Jean-Luc Mélenchon de "fu[ire] les débats" Depuis le début de la campagne des élections législatives, les oppositions tentent de faire monter le polémique Jean-Luc Mélenchon sur le ring des débats. Figure importante de la gauche, Jean-Luc Mélenchon, comme certains de ses insoumis, n'en sont pas moins clivants. Si beaucoup d'électeurs de gauche votent pour le Nouveau Front populaire car ils en font partie, nombreux sont également ceux qui se sont détourner de ce bulletin en raison justement de leur présence. Ce lundi, Jordan Bardella a à nouveau appelé Jean-Luc Mélenchon à venir débattre. Ce à quoi s'est opposé l'Insoumis. Comme pour piquer son égo, le patron du RN a lancé sur X : "Dois-je comprendre que vous fuyez le débat ?" 15:35 - On sait combien il y aura de duels et de triangulaires au 2e tour Les élections législatives seront composées avant tout de duels, compte tenu des désistements à attendre pour le 2e tour. Hier soir, on comptait 306 triangulaires, il ne devrait en rester que 145 après le retrait des candidats arrivés en troisième position et acceptant de s'écarte du scrutin. On comptait hier soir 190 duels, il y en aura en réalité 352, selon les calculs du Monde. Ces estimations seront affinées avec les résultats des intentions de vote jusqu'au vendredi 5 juillet. 15:15 - Pour Raphaël Glucksmann, les législatives sont devenues "un référendum pour ou contre l'extrême droite" Sur X, le socialiste Raphaël Glucksmann a estimé ce lundi, au lendemain du premier tour, que désormais, il ne s'agissait plus d'élections législatives, mais d'"un référendum dont la question est simple : voulons-nous que l’extrême droite prenne le pouvoir dans notre pays ?" 14:50 - Loïc Signor maintient sa candidature Dans une publication sur le réseau social X, Loïc Signor, porte-parole de Renaissance, et candidat dans le Val de Marne, a annoncé maintenir sa candidature "après concertation" avec Gabriel Attal et Stéphane Séjourné. 14:37 - Les grandes écoles "disent non au Rassemblement national" Après le résultat du premier tour des élections législatives, les grandes écoles ont publié un communiqué dans lequel elles se sont inquiétées de la montée du Rassemblement national : "La menace est immédiate, réelle et inédite, a ainsi écrit France Universités. 14:34 - "L'extrême droite est en passe d'accéder aux plus hautes fonctions, personne d'autre", affirme Emmanuel Macron Selon BFMTV, Emmanuel Macron aurait affirmé, lors d'une réunion à l'Élysée avec ses ministres, que c'est "l'extrême droite qui est en passe d’accéder aux plus hautes fonctions, personne d’autre". "Il ne faut pas se tromper lors du second tour", a-t-il ajouté. 14:22 - Un débat entre Attal, Bardella, Bertrand et Glucksmann Ce lundi 1er juillet, TF1 va organiser un débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella, Xavier Bertrand et Raphael Glucksmann, a annoncé la première chaîne d'Europe. Pour la première fois, un candidat des Républicains pourra débattre avec les partis majoritaires aux législatives. 14:05 - La candidate macroniste Sylvie Casenave-Péré se retire finalement Quelques heures après avoir annoncé son maintien dans une triangulaire, Sylvie Casenave-Péré, la candidate du camp présidentiel dans la 4e circonscription de la Sarthe, a finalement annoncé se désister pour faire face à Marie-Caroline Le Pen, la candidate Rassemblement national. "Une triangulaire serait vouée à l’échec", a-t-elle admis. 13:48 - Emmanuel Macron fixe un objectif pour le second tour D'après RMC, Emmanuel Macron est convaincu que son camp peut remporter 150 sièges après le second tour des élections législatives, dimanche 7 juillet, au jeu des désistements. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un participant d'une réunion avec le chef de l'État, dimanche 31 juillet au soir, qui a duré tard dans la nuit. Si certains candidats du camp présidentielle ont déjà fait ce choix, d'autres ont, au contraire, décidé de se maintenir, contrairement à l'appel de Gabriel Attal. 13:30 - La candidate écologiste se désiste face à Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez fera face à un candidat du Rassemblement national au second tour des législatives dans sa circonscription de Haute-Loire, après le désistement de l'écologiste Celline Gacon. "En républicaine et en application des directives nationales d'EELV, je me désiste du second tour mais jamais je n'appellerai à voter pour Laurent Wauquiez", a-t-elle néanmoins précisé." 13:02 - Une triangulaire pour la sœur de Marine Le Pen Marie-Caroline Le Pen, soeur de Marine, aura deux candidates face à elle au second tour des législatives. Sylvie Casenave-Péré, la candidate du camp présidentiel dans la 4e circonscription de la Sarthe, arrivée troisième, 35 voix derrière Élise Leboucher (LFI-NFP), a appelé cette dernière à se désister. 12:50 - Graig Monetti maintient sa candidature face à Éric Ciotti Arrivé en troisième position derrière Éric Ciotti (LR-RN) et Olivier Salerno (NFP), le candidat du camp présidentiel, Graig Monetti, a indiqué qu'il se maintenait au second tour des élections législatives, malgré la ligne du camp macroniste de se désister pour faire barrage au Rassemblement national. 12:27 - Haute-Garonne : la ministre Dominique Faure se maintient malgré sa troisième position Arrivée en troisième position dans la 10e circonscription de Haute-Garonne derrière le PS et le RN, Dominique Faure ministre déléguée chargée des Collectivités et de la Ruralité a indiqué qu'elle se maintiendrait, malgré l'appel de Gabriel Attal de se désister pour faire face au Rassemblement national. Elle s'est ainsi justifiée : "J’ai 22 800 électeurs qui ont voté pour et je vois mal comment je leur donnerais comme seul choix de voter RN ou LFI", estimant que le candidat PS est "lié par une alliance avec LFI". 12:12 - Jean-Luc Mélenchon décline l'invitation de débat de Jordan Bardella Jean-Luc Mélenchon a décliné la proposition de débat lancée par Jordan Bardella ce lundi matin. Il a appelé le chef du Rassemblement national à "s'adresser aux insoumis, premier mouvement en nombre d'élus au premier tour du Nouveau Front populaire." 12:03 - Proposition de débat de Jordan Bardella : Tondelier se place Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, a répondu à Jordan Bardella sur le réseau social X concernant la proposition de débat avec Jean-Luc Mélenchon : "Monsieur Jordan Bardella, nous nous sommes répartis les débats au sein du Nouveau Front populaire. Après Manuel Bompard et Olivier Faure, c’est à mon tour de représenter notre coalition au troisième débat. Dois-je comprendre que vous n’osez pas débattre avec moi ?", a-t-elle lancé. 11:43 - "Une alliance ni n'a ni queue, ni tête", affirme Jordan Bardella concernant le front anti-RN Alors que le Nouveau Front populaire a appelé à faire barrage au Rassemblement national, tout comme le Premier ministre, Gabriel Attal, Jordan Bardella a dénoncé, ce lundi, le front anti-RN : "J'ai vu une alliance qui n'a ni queue, ni tête, entre Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron, qui est une alliance du déshonneur pour l'un et pour l'autre. La gauche et l'extrême gauche vont devoir expliquer à leurs électeurs comment face à Élisabeth Borne, La France insoumise va retirer son candidat et appeler à voter pour une Première ministre qui a mis en place la réforme des retraites." 11:24 - La position de Bruno Le Maire ne fait pas consensus dans son camp Après que Gabriel Attal a appelé les candidats du camp présidentiel qualifiés en troisième position à se désister pour faire barrage au Rassemblement national, Bruno Le Maire a appelé à ne pas voter pour des membres de La France insoumise. Une déclaration qui a fait réagir au sein de son camp. Yaël Braun-Pivet a indiqué qu'il fallait au "cas par cas", tout comme le sénateur Xavier Iacovelli, qui a déclaré sur BFMTV qu'il ne "comprenait pas la position de Bruno Le Maire." 11:03 - Comment les différents partis veulent faire barrage au Rassemblement national ? Le Nouveau Front populaire s'est montré clair sur sa stratégie. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Tondelier, en passant par Olivier Faure, tous ont appelé leurs candidats à se retirer dans les circonscriptions où leur candidat se retrouverait en troisième position en faveur du candidat en face du Rassemblement national. Cette position a été plus nuancée au sein du camp présidentiel. Si Gabriel Attal a évoqué le "devoir moral d’empêcher le Rassemblement national d’avoir une majorité absolue", ce dimanche. Bruno Le Maire a, de son côté, appelé à ne pas de se voter pour un candidat La France insoumise. Une position non partagée par Yaël Braun-Pivet notamment, qui a indiqué faire du "cas par cas" concernant les Insoumis. 10:42 - Éric Ciotti appelle les Républicains à le rejoindre Dès les résultats du premier tour des élections législatives qui ont le Rassemblement national arriver en première position, Éric Ciotti qui s'est allié avec le RN et est arrivé en tête dans sa circonscription a appelé les candidats LR à la "rejoindre pour sauver la France". "L’extrême gauche est plus que jamais une menace pour la République", a-t-il affirmé. 10:27 - Jordan Bardella prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon Dans une publication sur le réseau social X, le chef du Rassemblement national, Jordan Bardella, a indiqué qu'il était prêt à débattre avec Jean-Luc Mélenchon : "Après ce premier tour, deux choix s’offrent aux Français. Soit l’alliance du pire et l’extrême gauche au pouvoir. Soit l’Union nationale, la République et ses valeurs." 10:16 - "Il est hors de question qu'un LR vote LFI", affirme Jean-Pierre Raffarin Au micro de RTL, Jean-Pierre Raffarin a affirmé que "la France des partis humanistes a explosé" lors du premier tour des élections législatives. Il s'est placé sur la même qu'Édouard Philippe ou Bruno Le Maire pour les candidats du camp macroniste : "L'extrême gauche est un réel problème pour la société française, il est hors de question qu'un LR vote LFI, mais il n'y a pas de problème avec un socialiste ou un écologiste". 09:58 - Le Premier ministre espagnol a espoir dans "la mobilisation de la gauche française" Les élections législatives françaises fait parler de l'autre côté des Pyrénées. Sur une radio espagnole, le Premier ministre Pedro Sánchez a dit avoir "espoir dans la mobilisation de la gauche française". Il a estimé qu'il fallait gouverner "comme l'Espagne le fait depuis six ans" pour battre l'extrême droite, en misant "sur des politiques progressistes, sur des gouvernements progressistes qui démontrent, comme le fait le gouvernement espagnol, que les mensonges et les fake news peuvent être déconstruits". 09:43 - Marine Tondelier fustige la position de Bruno Le Maire Marine Tondelier a sèchement répondu à Bruno Le Maire, qui a appelé les candidats du camp présidentiel à ne pas voter pour un candidat de La France Insoumise. Elle a dénoncé sur France Inter "un comportement de lâche et de privilégié". "Ils ont choisi le déshonneur, ils auront le déshonneur et la défaite", a-t-elle ajouté. 09:30 - "Du cas par cas" pour Yaël Braun-Pivet Bruno Le Maire a appelé à voter pour un candidat du camp social-démocrate (PS-PC-Les Verts), mais en aucune mesure pour LFI, en cas de non-présence d'un candidat du camp présidentiel au second tour. Une position pas totalement partagée par Yaël Braun-Pivet sur BFMTV : "L’immense majorité du bloc (de gauche) est républicain et on peut appeler à voter pour eux et c’est ce que je fais pour les socialistes, écologistes et communistes. Au sein de La France insoumise, je fais le distinguo, du cas par cas. Je ne considère pas de la même façon Caroline Fiat et David Guiraud, qui défend des thèses antisémites." 09:22 - Bruno Le Maire appelle à voter "pour un candidat du camp social-démocrate" En vue du second tour des élections législatives, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a appelé à voter "pour un candidat du camp social-démocrate", c'est-à-dire "un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts", mais qui n'inclut pas LFI. "Je ne vote pas pour la France insoumise car elle a pris des positions contre la nation française. C'est le communautarisme, c'est l'antisémitisme, c'est la violence (…) et je ne veux pas ça pour la France", a-t-il justifié. LIRE PLUS

Le résultat du premier tour des législatives, qui a eu lieu ce dimanche 30 juin, a donné le RN et ses alliés en tête, en capacité d'obtenir plus de 289 sièges, c'est-à-dire la majorité absolue dans la future Assemblée nationale. Voici les résultats officiels dévoilés par le ministère de l'Intérieur :

Parmi les résultats significatifs de ces législatives, on note la victoire au premier tour de Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais et du socialiste Olivier Faure en Seine-et-Marne. François Hollande est en ballotage favorable en Corrèze, comme Elisabeth Borne dans le Calvados, qui pourrait être élue grâce au désistement du candidat de la gauche. Laurent Wauquiez est aussi en ballotage favorable dans la Haute-Loire, François Ruffin est quand à lui en difficulté dans la Somme. L'ancien ministre Clément Beaune a été battu par le socialiste Emmanuel Grégoire, élu dès le premier tour à Paris. Le patron du PCF, Fabien Roussel est aussi éliminé dès le premier tour, tout comme l'ancien ministre Jérôme Cahuzac.

Si l'élection est avant tout nationale, le résultat des législatives doit s'observer localement. Les résultats qui émergent dans chaque circonscription donnent des enseignements précieux sur le paysage politique en France en 2024. Trouvez votre circonscription dans la carte ci-dessous pour consulter le détail des résultats :

Les élections législatives en France s'organisent selon un mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Le pays est divisé en 577 circonscriptions, chacune élisant un député à l'Assemblée nationale. Lors de l'annonce des résultats, pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces conditions, un second tour est organisé.

Seuls les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits lors des résultats du premier tour peuvent se présenter au second tour. Si un seul candidat remplit cette condition, le candidat arrivé en deuxième position est également qualifié. Le second tour voit souvent des alliances et des désistements stratégiques entre partis pour maximiser les chances de victoire contre un adversaire commun.

Résultat des législatives, majorité et gouvernement

Les résultats des élections législatives déterminent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le parti ou la coalition de partis ayant le plus grand nombre de sièges forme généralement une majorité à l'Assemblée, qui peut être absolue (289 sièges) ou relative, et donc orienter de manière plus ou moins forte les priorités du pays et les lois qui seront votées pendant la mandature. Une majorité parlementaire stable permet au gouvernement de fonctionner efficacement et de mener à bien ses réformes. En cas d'absence de majorité absolue pour un seul parti, des majorités et donc des gouvernements de coalition peuvent se former.

Le gouvernement étant responsable devant le parlement, qui peut le valider ou le rejeter lors d'un vote de confiance ou après le dépôt d'une motion de censure, il doit donc être en phase avec cette majorité sortie des urnes. Après des résultats des législatives, le Président de la République nomme donc généralement un Premier ministre, issu de son parti en cas de victoire ou du parti majoritaire si une autre sensibilité l'emporte.

Si le Président de la République et la majorité parlementaire appartiennent à des partis opposés, une situation de cohabitation se produit. Dans ce cas, le Premier ministre, qui détient le pouvoir exécutif au quotidien, peut avoir des vues politiques divergentes de celles du Président, entraînant des tensions et des compromis.