Résultats des législatives avant 20h : comment peut-on avoir des chiffres avant la fin du scrutin ?

Les différents instituts de sondage s'appuient sur plusieurs techniques pour vous proposer les estimations des résultats de ces élections législatives avant l'heure. On vous explique tout.

Le deuxième tour des élections législatives anticipées approche à grands pas, et les dernières estimations qui vont avec. Si les estimations en pourcentages sont souvent fiables avant les résultats officiels, on ne peut pas en dire autant concernant les projections en nombre de sièges potentiels à l'Assemblée nationale. En effet, il est beaucoup plus délicat de procéder à cette estimation-là. Mais alors, comment les instituts de sondages arrivent-ils à fournir des estimations avant les résultats à 20 heures ? Éléments de réponse.

La méthode des "bureaux échantillons"

Tout d'abord, les instituts identifient certains bureaux de vote dits "témoins" ou "pilotes". Autrement dit, là où les résultats des élections passées étaient représentatifs des résultats nationaux. Dès que ces bureaux ferment (souvent à 18 heures dans les petites communes), les instituts peuvent commencer à recueillir et analyser les premiers résultats. Le Monde révèle notamment que l'Ifop ou Ipsos "utilisent cette méthode" et envoient leurs "enquêtes dans près de 600 bureaux constituant leur échantillon". Chacun d'eux transmet tout d'abord le nombre de votants pour estimer l'abstention dès la fermeture du bureau, puis un résultat partiel au bout des 200 premiers bulletins dépouillés et enfin, l'ensemble des résultats, à la fin du dépouillement.

Dans un second temps, l'institut de sondage "centralise toutes ces remontées et calcule l'estimation du résultat final à partir d'un modèle statistique tenant compte des particularités géographiques et politiques" des communes. Il peut aussi s'agir de caractéristiques historiques des bureaux de vote pour affiner les estimations. Ci-dessous, une première projection de la nouvelle Assemblée nationale d'après le sondeur Ipsos Talan. Il ne s'agit pas des résultats du 2e tour mais bien d'une projection.

L'heure de fermeture des bureaux de vote peut brouiller les pistes

Seule ombre au tableau, la très grande majorité des bureaux de vote ferme à 18 heures, c'est le cas de 70 % des bureaux de l'échantillon d'Ipsos. Ce qui peut entraîner de rares erreurs dans les estimations, notamment en raison de la dynamique entre les petites villes et les métropoles dont les bureaux de vote ferment là-plupart du temps à 20 heures. Voilà pourquoi, les instituts de sondage utilisent également des techniques de rétro-calcul pour ajuster leurs projections en temps réel, en fonction des premiers résultats officiels qui arrivent après la fermeture des premiers bureaux de vote à 18 heures.

Au premier tour de la présidentielle 2022, le score de Jean-Luc Mélenchon était proche de 18 % lors des premières estimations à 20 heures. Au fil de la soirée, son score n'a cessé d'augmenter pour quasiment atteindre les 22 %, après le dépouillement des grandes villes, là où il a fait de meilleurs scores. Voilà pourquoi, malgré les techniques précises des instituts, ce laps de temps de deux heures entre 18h et 20h, et même entre 19h et 20h peut, parfois, générer des décalages assez importants dans les estimations des résultats d'une élection.

Les projections en nombre de sièges plus délicates

Dans le même temps, il est plus délicat d'estimer la nouvelle composition de l'Assemblée nationale en termes de sièges. Ici, la projection est basée sur un panel de 6 000 à 7 000 personnes interrogées, dans le cas de Harris Interactive, le jour-même du scrutin. "On interroge des personnes sur le second tour sans avoir le résultat du premier, on ne connaît pas encore les duels ou les triangulaires de leur circonscription" indique Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinions chez Harris Interactive dans les colonnes du Monde. De plus, il est important de comprendre que la simulation en termes de sièges repose uniquement sur des informations mesurées avant le premier tour.

Le calcul du nombre de sièges attribué à chaque formation politique s'effectue grâce à l'estimation nationale des résultats du premier tour, tout en la mettant en perspective avec chacune des circonscriptions. Si chaque parti se voit donc attribuer une fourchette de sièges, la marge d'erreur est beaucoup trop importante pour s'y fier les yeux fermés. La dynamique de campagne pendant l'entre-deux-tours n'est par exemple pas prise en compte dans ce genre de projections. Il est important de noter que ces chiffres restent des estimations et peuvent varier légèrement des résultats finaux annoncés par le ministère de l'Intérieur. La combinaison de ces techniques permet aux instituts de sondage d'annoncer des tendances et des projections avant l'annonce officielle des résultats, mais toujours avec une marge d'erreur et sous réserve des résultats définitifs.