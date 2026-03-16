Résultat de Louis Sarkozy aux municipales 2026 à Menton : battu et condamné à se retirer pour le second tour ?

Louis Sarkozy, fils de l'ancien président de la République et candidat à l'élection municipale 2026 de Menton, a subi un résultat douloureux dimanche soir au premier tour et pourrait être contraint de se retirer pour faire gagner la droite.

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Grosse déception pour Louis Sarkozy à Menton, le fils de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, y est candidat à l'élection municipale 2026 mais les résultats du premier tour tombés dimanche soir ne l'ont placé qu'en troisième position avec 18,01% des voix, à une bonne distance de la candidate RN-UDR Alexandra Masson créditée de 36,5% des voix.

Surtout, il n'est que troisième derrière Sandra Paire, ancienne adjointe du maire Jean-Claude Guibal, et qui récolte 19,74 % des voix. En quatrième position, on retrouve Florent Champion, ancien adjoint du maire sortant Yves Juhel, avec 15,09 %. Les candidats de la gauche et de Reconquête échouent à se qualifier pour le second tour.

Ce résultat pourrait pousser Louis Sarkozy à se retirer en vue du second tour pour favoriser la victoire de Sandra Paire. Le fils de Nicolas Sarkozy a déjà ouvert la porte dimanche soir après l'annonce des résultats. "Menton ne veut pas du Rassemblement national et la droite mentonnaise dans sa diversité a montré qu'elle pouvait, dans une logique de second tour, battre le Rassemblement national", a-t-il réagi.

Louis Sarkozy : un parachutage visiblement raté à Menton, des résultats décevants aux municipales

Dans la ville de Menton, dans les Alpes-Maritimes, le candidat Louis Sarkozy fils de l'ancien président, ne passait pas inaperçu pour les élections municipales 2026. Ce dernier suit les traces de son père qui a été maire à Neuilly-sur-Seine, mais tente sa chance dans une autre commune. Officiellement engagé en politique depuis fin 2024, il a quitté les Etats-Unis pour s'installer à Menton début 2025. En septembre, il avait déclaré officiellement sa candidature à l'élection municipale de Menton. Le chroniqueur de 28 ans a alors reçu le soutien des LR et d'Horizons puis de la fédération départementale du parti Renaissance pour prendre la place du maire LR Yves Juhel dans la commune de 31 000 habitants.

Autour de son projet "Le Renouveau Mentonnais", Louis Sarkozy a présenté une liste largement renouvelée avec seulement trois anciens élus sur 41 noms donnés. "Des hommes et des femmes issus de tous les horizons de la vie mentonnaise : commerce, industrie, artisanat, santé, sport, associatif, magistrature, administration, vie étudiante et bien d'autres… enfin une équipe à l'image de Menton", a-t-il lancé le 28 février lors de la présentation de sa liste. Il a mis en avant l'équilibre des profils, avec une moyenne d'âge de 51 ans. Il souhaite redorer l'image de la ville qui a connu des tumultes politiques après la mort de son édile Jean-Claude Guibal en 2021 et dont l'attraction touristique est à la peine. Il se tourne particulièrement vers la jeunesse, ce qui peut surprendre dans l'une des villes les plus âgées de France. Cela s'explique toutefois par l'arrivée de la nouvelle génération, qui est attirée par les emplois créés par Monaco, principauté voisine. Son premier "axe de combat" est le logement dans une ville où 50% du parc locatif relève de la résidence secondaire. Il veut aussi se concentrer sur la sécurité, avec notamment davantage de présence policière, ainsi que s'attaquer à la taxe foncière. L'essayiste voudrait également une ville plus verte et plus vivante, grâce à la création de nouveaux espaces.

Louis Sarkozy jugé parachuté, sa campagne agitée

Le fils de Nicolas Sarkozy a traversé une campagne électorale qui n'a pas été de tout repos. Il a été désigné comme un candidat "parachuté", ne vivant à Menton que depuis moins de deux ans. Une critique à laquelle il a répondu fin janvier lors de la présentation de son programme : "Ma définition du Mentonnais est simple : si vous vivez ici, si vous travaillez ici, si vous cotisez, si vous aimez cette ville et que vous voulez y élever vos enfants, alors vous êtes Mentonnais. Les clauses d'ancienneté du XVIIe siècle, ce n'est pas trop mon truc en politique".

Le candidat a aussi fait polémique ces derniers mois suite à plusieurs propositions comme la légalisation de toutes les drogues ou encore la suppression des feux rouges. Par ailleurs, sa permanence de campagne a été victime d'actes de vandalisme, notamment avec le dépôt d'affiches portant des slogans tels "De père en fils, nous Mentons", "FDP : fils de prisonnier".

Une campagne difficile, mais familiale

Le clan de Louis Sarkozy s'est impliqué dans sa campagne pour les municipales à Menton, alors qu'il ne partait pas favori. Autour de lui, proches et famille se sont activés pour soutenir le candidat et structurer la campagne. Il s'est par exemple déplacé dans un Ephad avec son épouse et sa mère Cécilia Attias. "C'est intense, ⁠on ne ‌dort pas beaucoup, on verra où ça va nous emmener, peut-être une belle surprise à la fin", confie Natali Sarkozy comme le rapporte Midi Libre.

Celle qui a été Première dame de France explique pour sa part que son fils "donne de lui-même, c'est un vrai investissement. Il a les qualités humaines, alors que le monde va si mal. Voir des gens si droits, si bien, c'est formidable donc je ne peux que l'accompagner".

A Menton, c'est un duel des droites

Menton compte cinq candidats sur six de droite ou d'extrême droite pour ce scrutin. Parmi lesquels, Louis Sarkozy. Or, le RN avec sa candidate Alexandra Masson se démarque dans cette ville administrée depuis 50 ans par la droite. Louis Sarkozy est soutenu par LR et Horizons, mais cela semble insuffisant. Les votes de droite pourraient aussi se diviser avec la candidate divers droite, Sandra Pair, la liste de droite de Florent Champion, ainsi que la candidate Reconquête, Emilie Ria.

Une liste de gauche est tout de même présente, mais unique derrière l'écologiste Laurent Lanquar Castiel. Son colistier Jean-Michel Cucinelli a conscience de la difficulté : "C'est vrai que c'est un terrain de droite pratiquement depuis l'après-guerre, continuellement dirigé par des maires de droite. Mais bon, on va essayer de se battre contre tout ça", a-t-il déclaré auprès de franceinfo.

Louis Sarkozy manque d'ancrage local

La candidature de Louis Sarkozy à la mairie de Menton en 2026 soulève la question de son ancrage local. Le fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy s'est installé dans la ville en 2025, peu avant d'annoncer sa candidature. Son arrivée récente alimente les critiques de certains de ses adversaires qui évoquent un "parachutage". Né à Neuilly-sur-Seine en 1997, Louis Sarkozy a passé une grande partie de sa jeunesse à l'étranger, notamment aux États-Unis, avant de revenir en France.

À Menton, certains habitants et adversaires politiques s'interrogent donc sur sa connaissance des enjeux locaux et sur sa capacité à s'inscrire durablement dans la vie politique de la commune. Dans une élection municipale où la proximité avec le terrain est souvent valorisée, cette question d'ancrage devient un enjeu central de la campagne.

Louis Sarkozy assume cette situation : "Ça peut effrayer, on le revendique (…) on pense que cette externalité est un avantage parce que le climat local est assez sérieusement gangrené d'affaires", a-t-il déclaré auprès de franceinfo. Sa rivale Sandra Paire a été condamnée en appel à deux ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt. Elle s'est cependant pourvue en cassation a donc pu se présenter.

Louis Sarkozy veut donner la priorité au logement

Le fils de l'ancien président le martèle : le logement reste sa priorité. A Menton, 48 % des habitations sont des résidences secondaires selon les chiffres de l'Insee en 2022. Les listes de demandeurs de logements sociaux ne cessent de s'allonger.

Louis Sarkozy veut se concentrer sur les "multipropriétaires" qui ont "quinze, vingt, vingt-cinq logements" en location. "Nous proposons d'exiger que la moitié de ces logements, à partir de quatre, soit en location longue durée, sous peine de contravention", a-t-il expliqué lors du débat sur BFM Côte d'Azur/Nice Matin le 3 mars dernier. Il met aussi en avant l'esthétique; "le beau". Il déplore ainsi que des "immenses briques bétonnées" dénaturent une ville qu'il qualifie de "sublime".

Quand le nom Sarkozy devient un obstacle

À Menton, le patronyme Sarkozy n'est pas toujours facile à porter. En octobre 2025, l'ancien chef de l'État est devenu le premier ex-président de la République à être emprisonné, incarcéré à la prison de la Santé après sa condamnation dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une ombre qui plane sur la campagne de son fils.

Pourtant, Louis Sarkozy assume pleinement sa filiation : "Je suis du clan, qu'on soit parfaitement clair. Je suis de la famille", a-t-il répondu à une passante lors d'un reportage franceinfo. "Si quelqu'un ne veut pas voter pour moi parce qu'il n'aime pas mon père, je ne suis pas sûr de vouloir son vote", a-t-il ajouté.

Sa permanence a malgré tout été vandalisée à trois reprises depuis novembre 2025 : des insultes antisémites d'abord, puis le qualificatif "fils de prisonnier" peint en noir sur la vitrine, et enfin des affiches "De père en fils, nous Mentons" placardées sur sa devanture. "Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes répétés qui n'ont qu'un seul objectif : intimider et salir le débat démocratique", a réagi Louis Sarkozy sur X, dénonçant des "méthodes indignes".

Renaissance embarrassé par son propre soutien

Le 13 janvier, Renaissance décidait d'apporter son soutien à Louis Sarkozy, une décision actée par la fédération départementale et non par la commission nationale. Au sein du parti, la nouvelle a provoqué stupeur et incompréhension. "Ce n'est pas le Gorafi ?", s'est interrogée la députée Julie Delpech sur la boucle interne du parti, comme le rapporte Le Monde. "Cette décision est incohérente avec nos valeurs et notre position, cela révèle l'accoutumance aux idées d'extrême droite. Je regrette que l'on soutienne un trumpiste masculiniste", s'est exaspéré le député Guillaume Gouffier Valente. "Qu'est-ce qui nous rapproche de Louis Sarkozy ? Rien. Il est un mélange de Trump, de Meloni, de Milei… ", a renchéri son collègue Ludovic Mendes.

Louis Sarkozy s'est défendu : "Aucune alliance n'a été et ne sera envisagée avec le RN", dont les responsables sont "nos principaux adversaires", a-t-il assuré auprès du Figaro.