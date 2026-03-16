Résultat de Johanna Rolland à la municipale 2026 de Nantes : en tête au premier tour, mais un score décevant pour la maire sortante ?

Maire sortante de Nantes, Johanna Rolland arrive en tête au premier tour des élections municipales, après une bataille acharnée avec le candidat de la droite. Les écarts sont faibles et le jeu des alliances va donc battre son plein en vue du second tour.

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Maire sortante de Nantes, Johanna Rolland aura droit à une campagne de second tour tendu. Les résultats du premier tour la place certes en tête mais avec un faible écart sur le candidat Divers Droite Foulques Chombart de Lauwe. Johanna Rolland a obtenu 35,24% des voix contre 33,77% selon les résultats définitifs transmis dans la nuit. La maire de Nantes semble déjà ouvrir la porte au candidat LFI William Aucant troisième avec 11,20% des voix et qui pourrait se maintenir. "J'en appelle à toutes les forces de Gauche, écologistes et humanistes, à toutes les électrices et électeurs qui veulent préserver le modèle Nantais du vivre ensemble, à se mobiliser pour rendre possible la victoire dimanche prochain", a-t-elle déclaré après l'annonce des résultats.

Avant le premier tour, les candidats à l'élection municipale de Nantes s'étaient livrés une véritable bataille dans les sondages mais la socialiste a l'avantage de l'implantation locale à Nantes, elle qui a déjà remporté deux élections municipales dans la ville. Elle est aussi une figure du PS en tant que première secrétaire déléguée du parti d'Olivier Faure. Le candidat de la droite pouvait se targuer d'avoir le soutien du poids lourds de la droite comme Bruno Retailleau, président de LR, et Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire. Le match se poursuivra dimanche prochain au second tour mais Johanna Rolland apparait encore nettement favorite grâce à une réserve de voix plus importante sur le papier...

Une réélection après douze ans à la tête de Nantes ?

Johanna Rolland brigue en 2026 un troisième mandat consécutif à la mairie de Nantes, qu'elle occupe depuis 2014 après avoir succédé à l'ancien Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault. Présidente de Nantes Métropole depuis 2014 également, elle mène une liste d'union de la gauche rassemblant socialistes, écologistes et communistes. Numéro 2 du Parti socialiste, elle est la première secrétaire déléguée d'Olivier Faure, qui la décrit ainsi dans les colonnes du Parisien : "Johanna est une maire exemplaire dont la solidité m'épate chaque jour."

Johanna Rolland envisage-t-elle une alliance avec LFI ?

Les résultats du sondage commandés par la candidate de l'union de la gauche l'a conforté dans l'idée qu'elle n'a pas besoin de former d'alliance avec LFI. Un avantage après le communiqué du bureau national du PS, dont elle est la numéro 2, dans lequel le parti affirme sans détour qu'il n'y aura aucun accord avec LFI au second tour. Elle appelle toutefois, tous les électeurs de gauche à s'unir derrière sa candidature : "Mon message est clair : face à une droite dure, de Bruno Retailleau et Christelle Morançais, pas une voix ne doit manquer", assure Johanna Rolland comme le rapporte Le Parisien.

Le candidat LFI, William Aucant, ne se prononcait pas encore sur une possible alliance avec l'union de la gauche au second tour, lui qui sera donc bien présent au second tour. Durant la campagne, il défendait sa candidature en assurant que Nantes est face à un choix : "Est-ce qu'on continue avec la ville vitrine du PS dans l'attractivité libérale, ou est-ce qu'on va vers une droite extrémisée ? Ou vers nous, pour une nouvelle Nantes populaire ?" demande-t-il aux électeurs.

La question LFI : Rolland jouait l'esquive

L'éventualité d'une alliance avec La France insoumise au second tour est l'une des questions les plus épineuses de la campagne. Johanna Rolland refuse systématiquement d'y répondre clairement, préférant afficher un objectif offensif : "Être très nettement en tête le soir du premier tour." Interrogée à plusieurs reprises par Presse Océan, elle botte en touche : "Je ne vais pas aller au-delà de ce que j'ai dit", avant de marteler : "J'ai un seul adversaire : la droite et l'extrême droite." Face à cette stratégie du silence, Foulques Chombart de Lauwe, candidat LR à la municipale de Nantes, monte au créneau : "Nous savons tous que Johanna Rolland prépare les esprits à une alliance au second tour avec une extrême gauche qui abîme à mort notre pays."

Le programme de Johanna Rolland glissé dans le magazine municipal ? La polémique

À moins de trois semaines du scrutin, Foulques Chombart de Lauwe a accusé Johanna Rolland d'avoir inséré son programme électoral dans Nantes Passion, le magazine municipal financé par la Ville. "Cette confusion des genres est inacceptable", a-t-il écrit sur son compte X. L'équipe de campagne de la maire a démenti fermement, documents à l'appui : les programmes ont été envoyés par voie postale indépendamment de la revue, financés par le mandataire de campagne.

Bassem Asseh, premier adjoint, a tranché : "Fake News de Foulques Chombart de Lauwe et il le sait bien." Le site 20 Minutes, après vérification, n'a trouvé aucun programme glissé dans les exemplaires du magazine. L'équipe du candidat LR a néanmoins maintenu que "le fait de recevoir en même temps un programme électoral et de l'information municipale, supposée neutre, crée une confusion pour les Nantais."

La gauche en tête des dernières élections à Nantes

Le contexte électoral nantais penche structurellement à gauche, comme l'ont confirmé les législatives de 2024. L'union de la gauche a remporté les cinq circonscriptions de la ville incluant des quartiers de Nantes. Karim Benbrahim a obtenu 51,71 % dans la première, Ségolène Amiot 59,46 % dans la troisième, Julie Laernoes 64,13 % dans la quatrième et Fabrice Roussel a recueilli 50,66 % des voix dans la cinquième. Andy Kerbrat a même été élu dès le premier tour avec 51,67 %. Ce vote ancré à gauche constitue un socle favorable pour Johanna Rolland, même si Foulques Chombart de Lauwe, conscient de cet héritage, assume : "Johanna ne m'a pas vu venir, elle est toute surprise. Je n'ai pas grand-chose à perdre, au pire ça marche."