Tueur de toxine, ce fruit d'été est le meilleur pour décrasser son foie et son système digestif

Certains fruits sont vraiment bons pour notre santé. En été, l'un d'entre eux est idéal pour nettoyer son foie.

L'été approche et avec lui le retour de ses fruits de saison. Pêche, abricot, cerise, fraise, nectarine, melon... Comment mieux se régaler qu'avec ce panel de fruits estivaux. Surtout que certains sont très bons pour la santé. L'un d'entre eux est même idéal pour décrasser le foie et le système digestif. Le foie exerce de multiples fonctions essentielles au bon fonctionnement de l'organisme : il traite les toxines et stocke ce qui est en excès. C'est pourquoi il est important de l'entretenir, notamment en consommant des fibres et des antioxydants.

L'abricot coche toutes ces cases puisqu'il s'agit d'un fruit riche en fibres qui contient des vitamines A et C. La vitamine A est essentielle au renouvellement des cellules et au bon fonctionnement du système immunitaire. En luttant contre l'oxydation, elle protège aussi d'un vieillissement prématuré. Or selon la table Ciqual de composition nutritionnelle des aliments, deux abricots apportent environ 34% des besoins en vitamine A quotidien. Grâce à ces antioxydants, l'abricot peut aussi prévenir de troubles cardiovasculaires. De plus, il est l'un des fruits les plus riches en minéraux, ce qui est très important surtout l'été quand la transpiration est dense.

Consommé frais ou séché, l'abricot conserve en outre ses qualités nutritionnelles. Il régule aussi le transit intestinal, limitant les soucis de constipation. Anthony William, dans son livre Le foie - Comprendre et traiter les troubles du foie, éd. Guy Trédaniel, vante les mérites de cet aliment, comme le rapporte Medisite : "facilement assimilable, sa vitamine A ne surcharge pas le foie et le protège des dommages cellulaires. Son cuivre bénéfique se lie aux cuivres toxiques présents à l'intérieur du foie et les expulse".

L'abricot est en plus assez peu calorique. Le nutritionniste Jean-Michel Cohen, dans une interview au Parisien, a expliqué que ce fruit à noyau ne contenait que 9% de sucre contre 14% pour les prunes ou encore 15% pour les cerises.

Les abricots doivent cependant être mangés rapidement : ils ne se conservent que deux, trois jours à l'air libre et à l'abri du soleil et jusqu'à cinq jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Pour bien les choisir, il faut s'assurer qu'ils soient orangés, parfumés et avec la peau lisse. D'autres fruits sont aussi conseillés pour le foie, comme la pêche, le citron ou encore le pamplemousse. A l'inverse, la friture, l'alcool, les sodas et les plats transformés sont mauvais pour le foie.