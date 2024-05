Des millions de Français souffrent de ce handicap sans le savoir, il les prive de nombreux métiers

Plus de trois millions de Français sont atteints d'une incapacité qui n'est étudiée que depuis une dizaine d'années et sur laquelle on communique peu.

En 1880, Francis Galton, le cousin de Darwin et père de l'eugénisme, a mis le doigt sur un problème neurobiologique qui, 135 ans après, passionne encore les chercheurs. Le scientifique avait remarqué que certaines personnes possédaient une particularité intrigante, qui les empêchait de mettre des images sur les objets auxquels ils pensaient. Comme le rapporte Le Monde, Galton avait démontré par des tests que certains avaient des difficultés pour visualiser des concepts abstraits et ne pouvaient pas faire preuve d'imagination visuelle. Par exemple, imaginer un petit déjeuner avec ses différents éléments, leurs tailles, leurs couleurs, leurs textures, sans les avoir devant les yeux, leur était impossible.

Ce que Galton avait alors appelé l'absence d'"imagerie mentale" est devenu en 2015, "l'aphantasie". Un trouble cognitif peu connu qui touche pourtant près de 160 millions de personnes dans le monde et plus de 3 millions de Français ! Il ne s'agit pas d'une maladie douloureuse, mais d'une particularité qui empêche ainsi au moins 5% de la population mondiale de visualiser une image mentale. Ou, plus simplement, d'imaginer un objet connu comme si on le voyait.

L'origine de ce trouble est inconnue. Cela pourrait être la conséquence d'un traumatisme cérébral ou une particularité congénitale. L'aphantasie ne touche d'ailleurs pas toutes les personnes de la même manière, certaines peuvent partiellement voir une image, alors que pour d'autres c'est le noir complet. Mais globalement, les scientifiques ont montré que les personnes atteintes d'aphantasie seraient plus lentes que la moyenne pour traiter une information visuelle.

Pourriez-vous imaginer votre petit-déjeuner avec autant de précision ou presque que si vous l'aviez sous les yeux ? © margouillat,123RF

Plusieurs témoignages de personnes atteintes d'aphantasie révèlent que cette particularité cognitive peut s'étendre aux autres sens, comme Matthieu Munoz, co-fondateur de "Aphantasia Club". Le cerveau du jeune homme est incapable de retrouver les images, mais aussi les sons et les odeurs d'un évènement, si bien qu'au bout de quelques mois, le souvenir disparait complètement et de manière irréversible.

Il n'existe pas de traitement et on peut très bien vivre avec ce trouble. Néanmoins, il y a un risque chez l'enfant d'être handicapé par des difficultés d'apprentissage, en raison des spécificités du système scolaire. Dans les écoles, les méthodes reposent en effet globalement sur la mémorisation et la visualisation. Comme dans le cadre d'une dyslexie, un accompagnement est possible et l'aphantasie n'est pas synonyme d'échec. Toutefois, et comme l'explique Charlotte Langlais, auteure du livre "Aphantasia Club : recherche sur le spectre de l'imagerie mentale", atteinte elle-même d'aphantasie, certains métiers semblent exclus, notamment tous ceux où l'aspect visuel et conceptuel est très important, comme par exemple architecte ou peintre.

L'auteure a découvert très tard qu'elle était atteinte d'aphantasie, comme beaucoup d'autres, les diagnostics étant souvent faits tardivement. On détecte généralement le problème soi-même, mais il existe tout de même le test VVIQ (Vividness of Visual Imagery Questionnaire), qui fait pour le moment figure de référence et est disponible en ligne. Concrètement, si lorsque vous imaginez une pomme vous pouvez la voir comme si elle était sous vos yeux, en apercevoir la couleur et même pour certains la texture de la peau, vous ne faites pas partie des 3 millions de Français concernés.